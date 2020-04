Asesinan a empleada de USPS: ¿quién le disparó a Angela Summers?

Conmoción ha dejado el asesinato de la repartidora del correo Angela Summers, quien trabajaba para el servicio postal, y quien fue baleada mientras entregaba cartas a lo largo de su ruta habitual en Indianápolis, el 27 de abril de 2020. La trabajadora postal, quien tenía 45 años, deja a una hija adolescente. Una persona de interés ha sido arrestada en el caso, informó RTV6.

Según la Asociación Nacional de Repartidores de Cartas, Summers había tenido problemas con un cliente que se negaba a amarrar a su perro. La organización compartió en las redes sociales que el cliente estaba “molesto porque su correo estaba retenido en la oficina de correos por un problema canino”.

El Servicio Postal de los Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de $50,000 por información que conduzca al arresto y condena del asesino de Summer. El Servicio de Inspección Postal de EE.UU. lidera la investigación y el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis está colaborando, junto con el FBI. El asesinato de un empleado federal conlleva un posible castigo de cárcel de por vida o incluso la pena de muerte.

Summers recibió un disparo fuera de la casa ubicada en el 422 North Denny Street, en Indianápolis, alrededor de las 4 p.m. el 27 de abril. La policía no confirmó si Summers había sido baleada una o varias veces.

Cuando llegaron los socorristas, la mujer todavíá estaba conciente y la subieron a la ambulancia. WXIN-TV informó que Summers estaba “despierta y hablando”. Un testigo le dijo a WTHR que Summers incluso levantó los pulgares después de escuchar a alguien gritar su nombre.

Pero Summers sucumbió a sus heridas y fue declarada muerta en el hospital. La oficina del forense del condado de Marion confirmó que la cartera había recibido un disparo en el pecho.

Postal worker killed on her routeFamily, friends and customers are remembering a postal worker who was shot and killed on her route Monday afternoon. 2020-04-28T21:52:42.000Z

Dos días antes de su muerte, Summers escribió sobre los problemas que estaba teniendo con un cliente a lo largo de su ruta de correo. La mayoría de las publicaciones de Summers en Facebook parecen estar configuradas como privadas, pero las capturas de pantalla de sus publicaciones en un álbum llamado “Tales from the Route” se han compartido en las redes sociales.

El 25 de abril, Summers explicó que había usado dos veces spray pimienta contra un chihuahua que seguía persiguiéndola cuando entregaba el correo en esa casa. Ella describió al perro como un “demonio desagradable” y dijo que le había pedido a los residentes que lo llevaran adentro varias veces. Summers dijo que el propietario recibió tres advertencias sobre el animal antes de que la oficina de correos decidiera retener el correo. Se le dijo al propietario que recogiera el correo directamente en la oficina postal.



Summers escribió que una mujer en la casa la amenazó verbalmente sobre el tema.

“Una mujer se paró y me gritó. Ella me dijo que ella era la “dama de esa casa” y que si alguna vez volvía a macear a su perro personalmente, me maceraría personalmente. (Sí, eso definitivamente era una amenaza para un empleado federal). Luego ella me gritó: ‘perra’ y que me ‘iba a patear en cu..’. Yo sigo caminando Llego al otro lado del patio de esta casa y pongo el correo en la casa de al lado y ella grita que si vuelvo a hablar con estos niños me va a soltar un pit bull en mi trasero blanco (dos amenazas claras ahora, estoy empezando a sentirme seriamente insegura, ¿cómo es exactamente el factor racial en esto, está amenazando con cometer un delito de odio contra un empleado federal?) Me vuelvo para ir a la casa de al lado (sí, literalmente, le doy la espalda) y ella terminó con ‘Y es MEJOR que me entregues mi correo, perra’ (¿Habla realmente en serio? Como si fuera a poner un solo pie en ese patio entre ahora y cuando el infierno se congele después de ser agredida verbalmente y amenazada con daño físico y un crimen de odio)”.



Los investigadores no han discutido públicamente los móviles del asesinato de Summers. Pero la Asociación Nacional de Repartidores de Cartas se apresuraron a arrojar luz sobre la tensión que había estado ocurriendo entre el servicio postal y los residentes de la casa en Denny Street.

El presidente de la Sucursal Local 39 del sindicato, Paul Toms, dijo que los problemas relacionados con el perro habían estado sucediendo durante varias semanas. Le dijo a WISH-TV, afiliada de CW, que el propietario había recibido tres cartas solicitando que se asegurara al perro para asegurarse de que no atacara a Summers. Cuando el propietario no cumplió, el correo fue retenido. Toms dijo que el sindicato dejó de entregar el correo a esa residencia a partir del 12 o 13 de abril.



Un vecino le dijo a WTHR-TV, afiliada de NBC, que un hombre fuera de la casa en Denny Street se acercó a Summers el día en que la mataron. El testigo dijo que el hombre estaba molesto porque no había recibido su cheque de estímulo federal y Summers explicó que ella continuaría entregando su correo una vez que aceptara asegurar al perro. El vecino dijo que la discusión se intensificó hasta el punto en que Summers usó gas pimienta contra el hombre, y que el hombre le disparó en respuesta. La policía aún no ha revelado los nombres de ningún sospechoso en el caso.