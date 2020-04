ARRESTADA: Joven de 18 años en Texas por amenazar con contagiar a otros con COVID-19

Lorraine Maradiaga de Carrollton, TX enfrenta cargos de Amenaza Terrorista, por violar el Código Penal de Texas (22.07 (a) (5)) después de subir unas grabaciones a su plataforma de Snapchat en donde amenazaba con contagiar a otros deliberadamente con el COVID-19.



Maradiaga, de 18 años, fue arrestada el martes luego de entregarse a las autoridades, según un informe de Dallas News

El pasado fin de semana, Maradiaga había subido una serie de videos (puedes ver los videos más adelante) a su plataforma de Snapschat donde se le observaba en un lugar de pruebas «drive-through» para el coronavirus y a una enfermera dándole instrucciones. Según el video, la joven afirmaba que habia dado positivo al COVID-19 y que propagaría el virus a propósito. «Puedo verme contigo y te puedo acortar la vida», dijo en la grabación mientras tosía. La adolescente tambien publicó videos mientras se encontraba de compras en un Walmart local diciendo que si ella iba a caer con el coronavirus, otros caerían también.

La policía de Carrollton confirma que la joven fue arrestada y se encuentra bajo custodia en el Denton County Jail, en el condado de Dallas. Dallas News informó que Maradiaga pagó la fianza de $20,000 y conforme a la condición estipulada y una medida de precaución, debe auto-aislarse durante 21 días.



Los oficiales todavía no tienen prueba si la adolescente es positiva con el COVID-19, pero desde que salieron a la luz los videos, se han tomado la amenaza muy en serio.

Maradiaga afirma en Snapchat que contagiaría a otros en Walmart con el COVID-19

«Estoy aquí en Walmart a punto de contagiar cada (improperio), [porque] si yo caigo, todos ustedes (improperio) caen conmigo», dijo Maradiaga en un video, según NBC 5.

Una instantánea con el pie de foto «Not in the Mood» (No estoy de humor), compartida por la policía de Carrollton, proviene del video en el que la joven afirmaba que estaba en Walmart, informó WTHR.

En otro video, pidió a la gente que la hicieran famosa y dijo que no le importaba cómo reaccionarán los demás.

Aquí están los videos que publicó, compartidos por usuarios de las redes sociales que los salvaron

Maradiago subió los videos el sábado, pero varios usuarios los guardaron y todavía se pueden encontrar en las redes sociales. Algunas personas en las redes sociales dijeron que Maradiaga luego publicó otro video en Snapchat diciendo que era negativa.

Los videos de Maradiaga en Snapchat a continuación fueron publicados en Facebook por Yuliana Redican. Nota: Maradiaga utiliza blasfemias en algunos de los videos a continuación.

Otro video:

El nombre de usuario de Maradiaga en los videos de Snapchat era «Lorraine Boutit». Actualmente no hay ninguna cuenta bajo ese nombre, WFAA informó. Tampoco aparece una cuenta con el número de teléfono mencionado en los videos.