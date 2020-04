La brutal golpiza de adolescentes a enfermera que tuvo coronavirus: ¿cómo está?

En un hecho que ha causado mucha indignación entre los neoyorquinos, este fin de semana se conoció el brutal ataque del que fue víctima una enfermera, a quien una turba golpeó por asociar su profesión con el contagio del coronavirus.

El hecho fue denunciado por la propia profesional de la salud, identificada como Martha Toscano, narró que justo estaba regresando el miércoles pasado a sus labores, tras haberse contagiado del Covid-19. A eso de las 10:35 de la noche, unos 15 adolescentes la aboradaron y la golpearon cuando se dirigía a ayudar a nuevos pacientes.

La enfermera aseguró que los jóvenes la atacaron a la entrada de una estación del Metro de la Gran Manzana, cuando iba desde su casa al Hospital Bellevue de Manhattan, donde hay muchos casos de personas coon coronavirus.

“I thought they were going to kill me,” Toscano, 60, said in a phone call from her Queens studio Thursday.

“They hit me on the head, on the face, I run and fell on the floor and they keep hitting me.” https://t.co/gQh5Xa8R2L

