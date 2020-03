Travis Dyson: Andrew Gillum fue encontrado con un escort en un hotel

Travis Dyson es el hombre de 30 años de Florida que fue encontrado en una habitación de hotel con un político demócrata Andrew Gillum el 13 de marzo. La policía dijo que Dyson parecía haber sufrido una sobredosis de drogas. Está consciente y en condición estable en un hospital del área de Miami.

Dyson mantiene un perfil en un sitio web para acompañantes masculinos y está estudiando en una escuela de enfermeras practicantes. Mientras que Gillum está casado con R. Jai Gillum desde 2009. La pareja tiene tres hijos juntos.

En 2018, Gillum, de 40 años, fue el ganador sorpresa de las primarias demócratas para gobernador en Florida. Gillum perdió las elecciones generales por poco por Ron De Santis. Desde entonces, Gillum ha sido una estrella en ascenso en el partido demócrata. Entre 2014 y 2018, Gillum se desempeñó como alcalde de Tallahassee.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Gillum dijo que estaba en Miami para celebrar una boda, pero Dyson dijo que el ex alcalde nunca lo mencionó

Gillum ha dicho que estaba en Miami para una boda. El ex alcalde de Tallahassee admitió haber “bebido demasiado”, pero negó haber tomado drogas. Los documentos dicen que Gillum estaba demasiado borracho para hablar con la policía cuando llegaron a la escena. Hablando con el Miami New Times, Dyson dijo que Gillum no mencionó asistir a una boda. En su declaración, Gillum se refirió a Dyson como un “amigo”. Dyson dijo que él y Gillum habían sido amigos desde el año pasado. Dyson le dijo al sitio web: “Yo personalmente no estaba celebrando una boda. No sé si [Gillum] estaba en la ciudad para una boda. No me mencionó eso”.

El hombre que alquiló la habitación, Aldo Mejias, de 53 años, dijo que fue a la habitación antes de la medianoche del 12 de marzo. Mejias dijo que encontró a Dyson y Gillum “bajo la influencia de una sustancia desconocida”. Mejias dijo que Gillum había estado vomitando en el baño y que Dyson estaba inconsciente. Mejias realizó RCP en Dyson hasta que llegaron los paramédicos. El incidente ocurrió en el Hotel Mondrian South Beach en Miami Beach, Florida.

La droga en cuestión era la metanfetamina cristalina. Esos narcóticos fueron confiscados. No está claro si Gillum o Dyson enfrentarán cargos. A Gillum se le permitió salir de la escena y regresar a casa por oficiales.

2. Dyson fue el último en problemas con la ley en agosto de 2019

Dyson fue arrestado en agosto de 2019 y acusado de resistir al oficial sin violencia para su persona imprudente conducción.

En su página de Instagram, que se estableció en privado en las consecuencias del escándalo de Gillum, Dyson se refirió a sí mismo como “todavía joven”, “a veces profesional”, “muy cautivado” y un “estudiante graduado”. Dyson dice que estudia en la escuela de enfermeras practicantes. Dyson cuenta con 27,000 seguidores en ese perfil. Dyson estudió anteriormente en el Colegio de Enfermería de la Universidad de Chamberlain y la Universidad Rush en Illinois.

3. Dyson dijo que proviene de ‘Humilde comienzo’

Dyson forma parte del sitio web de escorts llamado Rent Men. En esa página, Dyson se hace llamar Brodie Scott. Dyson le dijo al sitio web en 2018: “Hago un esfuerzo adicional al ser muy consciente de lo que hago en el presente y de cómo afecta el futuro … como si no fuera a hacer una decisión que luego afectaría el futuro”. Durante la entrevista, Dyson dijo que tuvo una “crianza humilde” de una pequeña ciudad. Dyson concluyó la entrevista diciendo: “No soy tímido. Yo digo lo que pienso. Si quiero algo, trabajo para conseguirlo”. En medio del escándalo de Gillum, se eliminó el perfil de Dyson en el sitio web.

4. Dyson estuvo anteriormente en el ejército

En la sección de biografía del sitio web, Dyson dice de sí mismo: “Me gustan los besos y los juegos previos … muchos besos y juegos previos. Disfruto mucho con los anillos de mis pezones. El contacto mutuo y la intimidad son muy importantes”. Dyson dice que anteriormente estuvo en el ejército. El perfil termina con Dyson diciendo: “Si lo que deseas es un ambiente de citas, definitivamente tengo un gusto ecléctico por las fechas. No solo disfruto de un tipo de diversión … sino que el tipo de diversión que tenemos definitivamente depende de tú. Vamos a divertirnos💋 “.

5. Dyson está comprometido y apunto de casarse

Según una publicación en la página de Dyson en Facebook, ha estado en una relación con un hombre llamado Luis Antonio Jr. desde agosto de 2018. Una publicación en la página de Instagram de Dyson dice que la pareja está comprometida.