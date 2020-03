El reconocido dramaturgo estadounidense Terrence McNally murió a la edad de 81 años debido a complicaciones de COVID-19, el nuevo coronavirus que actualmente está creando una pandemia mundial.

El anuncio vino del portavoz del dramaturgo. McNally murió el martes 24 de marzo en el Sarasota Memorial Hospital en Sarasota, Florida, según Deadline.

McNally fue un dramaturgo galardonado que fue llamado “uno de los mejores dramaturgos contemporáneos que el mundo del teatro ha producido” por el Observador de Nueva York durante su vigésima producción de Broadway en 2014. Escribió más de 30 obras, 10 musicales, cuatro óperas, cuatro guiones y varios proyectos de televisión.

¡Ganó el Premio Tony al Mejor Libro de un Musical en 1993 por Kiss of the SPider Woman, Best Play for Love! ¡Valor! ¡Compasión! en 1995, Mejor obra para Master Class en 1996, y Mejor libro de un musical para Ragtime en 1998. Posteriormente fue nominado para tres premios Tony más por The Full Monty y The Visit y recibió un premio especial Tony por su trayectoria en 2019.

En una entrevista de 2019 con The Columbian , McNally habló sobre su hábito de fumar durante mucho tiempo. Fumaba hasta tres paquetes por día cuando tenía 40 años, pero finalmente renunció, y señaló que fue “muy difícil”. Y pensó que después de 20 años de no fumar, había esquivado la bala del cáncer de pulmón. Pero fue diagnosticado a la edad de 60 años, lo que lo hizo comenzar a ver todos los días como un “regalo y una bendición”.

VídeoVideo related to muere el dramaturgo terrence mcnally por complicaciones con covid-19 2020-03-25T00:12:06-04:00

“Tienes 20 años y crees que esquivaste esa bala. Pero no lo hice”, afirmó el dramaturgo. “Estoy lidiando con cáncer de pulmón, así que cada día es un placer y una bendición … Mi padre murió de cáncer de pulmón, y solía ser un diagnóstico de cáncer de pulmón que significaba que estabas muerto en seis meses”. Ahora aquí estoy 20 años después, administrándolo”.

Según una entrevista con Howlround, Terrence conoció a su esposo Tom Kirdahy en 2001 cuando Kirdahy organizaba un panel de dramaturgos en los Hamptons.

En una entrevista del 2017 con el New York Times, Kirdahy dijo: “Cuando lo vi por primera vez, pensé que era completamente adorable. Suena cliché, pero sus ojos solo sonrieron. No puedo decir que fue amor a primera vista, pero sabía que quería llegar a conocerlo más”.

McNally recibió su diagnóstico poco después de conocer a su futuro esposo. Kirdahy le dijo al New York Times que superar ese obstáculo le mostró lo que realmente era el amor.

“La salud y el bienestar de mi esposo se han convertido en lo más importante para mí. No estoy seguro de saber que era capaz de ese sentimiento antes de esta relación. Aprendí que las palabras ‘Hasta que la muerte nos separé’ significaban más para mí de lo que nunca pensé que podrían. Ese amor puede ser tan intenso. El compromiso con el bienestar de otra persona ha sido el mayor honor”, confesó Tom.