Teaneck, Nueva Jersey – Pueblo en cuarentena por brote de COVID-19?

Se le ha pedido a toda la ciudad de Teaneck, Nueva Jersey, en ponerse en auto-cuarentena después de un grupo de se descubrieron casos de coronavirus allí. Esta no es una cuarentena oficial, pero se les pide a los residentes que actúen como están y que se aíslen para detener la propagación del virus. Teaneck se encuentra en el condado de Bergen. Aquí hay más información sobre lo que está sucediendo y un mapa de dónde se encuentra la ciudad.

Teaneck, Nueva Jersey y Casos

Abajo puedes ver el mapa de Teaneck, NJ

En una publicación de Facebook, el alcalde Mohammed Hameeduddin dijo que los casos no provenían solo de una comunidad sino de todas las comunidades de la ciudad.

Nueva Jersey tuvo un total de 32 casos y muchos de ellos estaban en el condado de Bergen a partir del 12 de marzo, informó Daily Voice. Una niña de 16 años fue hospitalizada por coronavirus allí y los 75 distritos escolares del condado de Bergen han cerrado. Para el 14 de marzo, esos casos eran de 69 en Nueva Jersey, incluida una muerte, reporta PIX 11.

En el condado de Bergen, donde se encuentra Teaneck, hay 31 casos positivos. Y en el mismo Teaneck, hay al menos 18 a 21 casos.

Una mirada al sitio web de Teaneck muestra todos sus eventos esta®an actualmente cancelados.

Un residente le preguntó al alcalde Hameeduddin en Facebook qué hacer si su jefe lo obligaba a ir a trabajar. Hameeduddin respondió: “T eaneck no está en cuarentena. Estamos pidiendo a los residentes que se pongan en cuarentena por su propia protección y la protección de los demás”.

La auto cuarentena implica quedarse en casa y comer en casa, no ir a restaurantes o comer fuera. Él dijo que ” esto significa que no hay fechas de juego, eso significa que su familia nuclear se queda con su familia nuclear. No estoy visitando a mi hermana, no estoy visitando a mis padres. Esa es la mejor manera de detener la propagación de esto”.

Se les pide a los residentes que solo salgan de sus hogares por comida y medicinas.

También se declaró un estado de emergencia en Nueva Jersey a principios de esta semana.

Hameeduddin compartió una foto que demuestra el distanciamiento social para una entrevista de NBC.

Los servicios de emergencia de Teaneck le piden a cualquiera que llame al 911 que les informe si tienen síntomas similares a los de la gripe.

Las escuelas en Teaneck estarán cerradas indefinidamente a partir del 16 de marzo.

El pueblo tiene alrededor de 40,000 habitantes. Puedes mantenerte actualizado sobre las noticias de Teaneck a través de esta fuente local aquí.

Hameeduddin dijo que Teaneck es “zona cero” después de que los casos aumentaron a 18 y la ciudad representó el 60 por ciento de los casos del condado, informó NorthJersey.com .

“Hay personas que no entienden que esto es algo que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo.