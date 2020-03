Síntomas de coronavirus vs. síntomas de gripe o resfriado

Más de uno tiene temor al Coronavirus ya que más 100,000 han sido infectados. Eso hace que muchas personas se pregunten cómo distinguir entre los síntomas del coronavirus (COVID-19) y la gripe básica o el resfriado común.

Los síntomas son muy similares, especialmente entre el coronavirus y la gripe, aunque es más fácil descubrir las diferencias entre el coronavirus y un resfriado común o alergias estacionales. Sin embargo, hay algunas cosas clave que debe tener en cuenta con el coronavirus, como fiebre y falta de aire.

¿Cómo sé si tengo COVID-19 o la gripe común? Harvard Medical School aconseja : “COVID-19 a menudo causa síntomas similares a los que experimentaría una persona con un resfriado fuerte o gripe. Y al igual que la gripe, los síntomas pueden progresar y poner en peligro la vida. Su médico tiene más probabilidades de sospechar coronavirus si: tiene síntomas respiratorios y recientemente viajó a países con propagación continua del virus COVID-19 en la comunidad, incluidos China, Irán, Italia, Japón, Corea del Sur, o usted ha estado expuesto a alguien sospechoso de tener COVID-19, o ha habido una propagación comunitaria del virus que causa COVID -19 en tu área “. En otras palabras, el contexto también importa en el diagnóstico. Puede leer una exploración más profunda de los síntomas más adelante en este artículo.

La Organización Mundial de la Salud ha calculado que el 3,4% de las personas en todo el mundo con coronavirus han muerto. Sin embargo, calcular las tasas de mortalidad y mortalidad puede ser un asunto complicado. Eso creció de una estimación inicial del 2 por ciento.

El Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró : “Globalmente, alrededor del 3,4% de los casos reportados de COVID-19 han muerto. En comparación, la gripe estacional generalmente mata a mucho menos del 1% de los infectados”.

Here’s a round up of coronavirus statistics that’s constantly updated.

Esto es lo que tienes que saber sobre los síntomas:

Coronavirus es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el coronavirus y la gripe comparten elementos comunes. “Los síntomas de COVID-19 son similares a los de la influenza (p. Ej., Fiebre, tos y falta de aire), y el brote actual ocurre durante una época del año en que las enfermedades respiratorias causadas por la influenza y otros virus, incluidos otros coronavirus que causan “resfriado común” son muy frecuentes “, informa el sitio.

CNN informa lo siguiente:

Si tiene picazón en los ojos o secreción nasal, es probable que tenga alergias estacionales o simplemente un resfriado común. Eso es porque esas dolencias comunes generalmente se limitan a la cabeza y las áreas nasales.

En contraste, según CNN, los síntomas de coronavirus y gripe tienden a afectar todo el cuerpo. CNN dice que es menos probable que el coronavirus y la gripe estén asociados con una secreción nasal porque “afectan otros sistemas y el tracto respiratorio inferior”, aunque los síntomas pueden incluir “dolor de garganta, tos, fiebre o falta de aire”.

La falta de aire y la fiebre son una buena manera de saber que no se trata solo de alergias estacionales o un resfriado común. Además, probablemente terminará en la cama con coronavirus o gripe, y será más obvio que está enfermo.

El síntoma de falta de aire es un muy buen indicador del coronavirus, pero algunas personas con gripe también contraen neumonía, por lo que puede ser difícil descifrarlo. En las primeras etapas, los síntomas de los tres pueden parecer similares e incluso leves, según CNN.

Los expertos no solo miran los síntomas; También observan el contexto en torno a sus síntomas, según CNN. Esto puede incluir si viajó, estuvo expuesto a alguien con coronavirus, estuvo en un crucero o se asoció con alguien que hizo esas cosas o estuvo en un área con un brote de coronavirus.

¿Cómo se nota la diferencia entre la gripe y un resfriado? “La gripe y el resfriado común son enfermedades respiratorias, pero son causadas por diferentes virus”, informan los CDC. “Debido a que estos dos tipos de enfermedades tienen síntomas similares, puede ser difícil distinguir entre ellos basándose solo en los síntomas. En general, la gripe es peor que el resfriado común, y los síntomas son más intensos. Los resfriados suelen ser más leves que la gripe”. Es más probable que las personas con resfriados tengan secreción nasal o congestión nasal. Los resfriados generalmente no provocan problemas de salud graves, como neumonía, infecciones bacterianas u hospitalizaciones. La gripe puede tener complicaciones muy graves asociadas “.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican esta información adicional sobre el coronavirus síntomas:

Los siguientes síntomas pueden aparecer 2-14 días después de la exposición.

Fiebre

Tos

Falta de aire

Las señales de advertencia de emergencia incluyen:

Dificultad para respirar o falta de aire

Dolor o presión persistentes en el pecho.

Nueva confusión o incapacidad para despertar

Labios o cara azulados

Harvard Medical School señala sobre el coronavirus, “Algunas personas infectadas con el virus no tienen síntomas. Cuando el virus sí causa síntomas, los más comunes incluyen fiebre baja, dolores corporales, tos, congestión nasal, secreción nasal y dolor de garganta. Sin embargo, COVID-19 ocasionalmente puede causar síntomas más severos como fiebre alta, tos severa y falta de aire, lo que a menudo indica neumonía”.

¿Cuál es el período de incubación? “Debido a que este coronavirus acaba de ser descubierto, el tiempo transcurrido desde la exposición hasta el inicio de los síntomas (conocido como el período de incubación) para la mayoría de las personas aún no se ha determinado. Según la información actual, los síntomas pueden aparecer tan pronto como tres días después de la exposición a como 13 días después. Una investigación publicada recientemente encontró que, en promedio, el período de incubación es de aproximadamente cinco días “, dice Harvard.

¿Qué pasa con los síntomas de la gripe? Según la CDC: “Los síntomas de la gripe pueden incluir fiebre o sensación de fiebre / escalofríos, tos, dolor de garganta, moqueo o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza y fatiga (cansancio). Los síntomas del resfriado suelen ser más leves que los síntomas de la gripe “Las personas con resfriados son más propensas a tener secreción nasal o congestión nasal. Los resfriados generalmente no resultan en problemas de salud graves”.

Sobre el coronavirus, Guardian informa : “El virus puede causar neumonía. Según los informes, los que han caído enfermos sufren tos, fiebre y dificultades respiratorias. En casos graves puede haber insuficiencia orgánica. Como se trata de neumonía viral, antibióticos no sirven. Los medicamentos antivirales que tenemos contra la gripe no funcionarán. La recuperación depende de la fortaleza del sistema inmunitario. Muchos de los que murieron ya tenían problemas de salud “.

La BBC señala que es imposible obtener una verdadera tasa de mortalidad por la gripe porque “las personas con síntomas leves de la gripe eligen nunca visitar a un médico”.

Algunas estimaciones indican que la tasa de letalidad con gripe estacional en los Estados Unidos es menor de 0.1%. La tasa de mortalidad por SARS fue del 10% y para MERS del 34%. El New York Times calcula que la tasa de mortalidad por gripe generalmente es de alrededor del 0.1% en los EE. UU., Según The New York Times.

Desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 22 de febrero de 2020, las estimaciones de CDC anuncia lo siguiente:

32,000,000 – 45,000,000

enfermos de gripe

14,000,000 – 21,000,000

visitas médicas por gripe

310,000 – 560,000

hospitalizaciones por gripe

18,000 – 46,000

muertes por gripe

“La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza que infectan la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones. Puede causar una enfermedad leve a grave y, en ocasiones, puede provocar la muerte. La mejor manera de prevenir la gripe es contraer la gripe y ponerse la vacuna cada año”, dice CDC.

¿Qué tan extendida es la gripe? “En promedio, alrededor del 8% de la población de EE. UU. se enferma de gripe cada temporada, con un rango de entre 3% y 11%, según la temporada”, informa el CDC. Los niños tienen mayor probabilidad de enfermarse por la gripe, y los adultos mayores tienen menos probabilidades. Sin embargo, las personas mayores de 65 años y las menores de 5 años, así como aquellas con otras dolencias, tienen menos probabilidades de recuperarse de la gripe.