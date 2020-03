¿Se puede transmitir el coronavirus a través de besos o relaciones sexuales?

Con la Coronavirus extendiéndose rápidamente por todo el mundo, las personas sienten curiosidad acerca de cómo pueden contraer la enfermedad. ¿Puedes contraer Coronavirus besando a alguien o teniendo sexo con él? La respuesta corta es sí.

La Dra. Rachel Graham, profesora asistente de epidemiología en la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill, le contó a nuestra página web hermana Heavy.com: “No hay evidencia de que los coronavirus se transmitan a través del semen o los fluidos vaginales, pero el virus se puede encontrar en las secreciones respiratorias, por lo que cualquier contacto íntimo puede ser un riesgo. Si usted o su pareja tienen síntomas respiratorios o fiebre, o si han tenido contacto conocido con una persona infectada, es mejor abstenerse hasta que se sienta mejor y/o se le realicen pruebas de infección viral”.

El problema aquí, por supuesto, es que pueden pasar días, a veces hasta cinco o seis, para que se muestren los síntomas.

Al preguntarle qué medidas preventivas recomienda que las personas tomen cuando se trata de intimidad con un extraño o pareja, el Dr. Graham le dice a Heavy: “Las mejores prácticas serían usar las mismas precauciones que las personas están tomando a la hora tener contacto con personas: lávese las manos, evite tocar superficies posibles de limpieza desconocida cuando sea posible o lávese las manos, use desinfectante para manos si lo tiene. Sin embargo, es probable que le pida demasiado a sus parejas íntimas, por lo que diría que tenga en cuenta su propia salud y manténgase informado de la de su pareja. no se siente bien o sabe que ha estado en contacto con alguien que está enfermo, especialmente con alguien que ha dado positivo por el nuevo coronavirus, es mejor aislarse y utilizar el distanciamiento social en la mejor medida posible “.

Puedes contraer el coronavirus simplemente estando cerca de alguien

A partir del 9 de marzo de 2020, los CDC recomiendan medidas de distanciamiento social para ayudar a detener la transmisión del virus. La fuente anuncia que , ” Según lo que se sabe actualmente sobre este virus y coronavirus similares, la propagación de persona a persona ocurre con mayor frecuencia entre contactos cercanos (dentro de unos 6 pies de distancia) “.

Aquellos que usan la aplicación de citas Tinder pueden notar una nueva advertencia para los usuarios que dice: “Su bienestar es nuestra prioridad # 1. Tinder es un gran lugar para conocer gente nueva. Si bien queremos que continúe divirtiéndose, protegiéndose del Coronavirus es más importante.” La ventana siguiente luego recomienda que las personas se laven las manos con frecuencia, lleven desinfectante para manos, eviten tocarse la cara y mantengan la distancia social en las reuniones públicas “.

La Organización Mundial de la Salud define los coronavirus como una familia de virus que causa enfermedades desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La cepa es completamente nueva y no se ha identificado previamente en humanos. Los síntomas más comunes del coronavirus incluyen fiebre, tos, falta de aliento y dificultades para respirar. Los casos severos pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal y posiblemente la muerte.

Besar es extremadamente riesgoso

El 11 de marzo, Vox habló con la viróloga Dra. Angela Rasmussen, quien compartió que besar es la cosa “más riesgosa” de hacer con otra persona en este momento.

Anna Muldoon, ex asesora de políticas científicas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y actual candidata a doctorado que investiga las enfermedades infecciosas y las crisis sociales en la Universidad Estatal de Arizona, se le preguntó por Vox si el sexo oral, el sexo vaginal, el sexo anal y los handjobs son menos riesgosos que besarse .

Ella dijo: “Sí, eso es cierto. Aquí está la cosa, sí, besar es probablemente la forma más eficiente de propagar el virus. [Covid-19] no parece transmitir sexualmente. Sin embargo, todo el sexo es contacto cercano. respirando el uno al otro, con suerte se tocan mucho. Supongo que me imagino a todos duchándose, desinfectandose cuando entraste a la casa, y duchándote de antemano y asegurándote de que nunca estés cara a cara, pero no suena muy divertido. La línea corta en esto es que todo el sexo es contacto cercano. Es la definición de contacto cercano. Por lo tanto, no hay forma de tenerlo sin arriesgar la transmisión “.

Muldoon recomienda que las personas que viven con una persona infectada duerman en su propia habitación y hagan todo lo posible para desinfectar las cosas que comparten.