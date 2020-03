El Papa Francisco está enfermo: ¿se contagió de coronavirus?

View this post on Instagram

ES: Jesús no dialoga con el diablo. Jesús responde al diablo con la Palabra de Dios. En la tentación, muchas veces comenzamos a dialogar con el diablo: “Sí, puedo hacer esto… luego me confieso, luego esto, esto otro…” Nunca hay que dialogar con el diablo. Jesús lo expulsa o, como en este caso, responde con la Palabra de Dios. Estad atentos: no dialoguéis nunca con la tentación, no dialoguéis nunca con el diablo. PT: Jesus não dialoga com o diabo. Jesus responde ao diabo com a Palavra de Deus, não com a sua palavra. Na tentação muitas vezes começamos a dialogar com a tentação, a dialogar com o diabo: "Sim, mas eu posso fazer isto…, depois me confesso, depois isto, aquele outro…". Nunca dialogar com o diabo. Jesus faz duas coisas com o diabo: expulsa-o ou, como neste caso, responde com a Palavra de Deus. Tenha cuidado: nunca dialogar com a tentação, nunca dialogar com o diabo IT: Gesù non dialoga con il diavolo. Gesù risponde al diavolo con la Parola di Dio, non con la sua parola. Nella tentazione tante volte noi incominciamo a dialogare con la tentazione, a dialogare con il diavolo: “Sì, ma io posso fare questo…, poi mi confesso, poi questo, quell’altro…”. Mai dialogare con il diavolo. Gesù fa due cose con il diavolo: lo scaccia via o, come in questo caso, risponde con la Parola di Dio. State attenti: mai dialogare con la tentazione, mai dialogare con il diavolo. FR: Jésus ne dialogue pas avec le diable. Jésus répond au diable par la Parole de Dieu, et non par sa parole. Dans la tentation, nous commençons souvent à dialoguer avec la tentation, à dialoguer avec le diable : "Oui, mais je peux faire ceci…, puis je me confesse, puis ceci, puis cela…". Ne parlez jamais au diable. Jésus fait deux choses avec le diable : il le chasse ou, comme dans ce cas, il lui répond par la Parole de Dieu. Attention : ne jamais dialoguer avec la tentation, ne jamais dialoguer avec le diable.