Por Nicholas Johnson, Profesor Asistente, Medicina de Emergencia y Pulmonar, Cuidados Críticos y Medicina del Sueño (Adjunto), Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, Universidad de Washington.

Soy un médico de emergencias y cuidados críticos que atiende a pacientes en el departamento de emergencias y unidades de cuidados intensivos en el Centro Médico Harborview de Seattle.

UW Medicine ha visto docenas de casos de COVID-19 desde que el primer paciente llegó aquí a fines de febrero.

Como médicos y enfermeras de emergencias y cuidados críticos, pensamos y capacitamos regularmente para este tipo de situaciones, pero nadie espera ser el epicentro de una pandemia en los Estados Unidos. Pero aquí estamos, y como resultado, mis colegas y yo hemos estado trabajando para encontrar formas de ayudar no solo a nuestros pacientes sino también a otros médicos de todo el país que pronto experimentarán lo que tenemos, si aún ya no lo han hecho.

VídeoVideo related to médico confiesa que es estar en la primera línea de la pandemia por covid-19 2020-03-25T00:12:57-04:00

En unos pocos días en Harborview, pasamos de las operaciones normales a fines de febrero a pensar en cómo protegernos a nosotros mismos, a nuestros colegas y a nuestros pacientes en cada encuentro. Cada vez que veo a un nuevo paciente, la primera pregunta que me hago, independientemente de por qué entran, es: ¿Podría ser COVID-19?”.

Si la respuesta es sí, comienzo el laborioso proceso de “ponerse” equipo de protección personal, trasladar al paciente a una de nuestras pocas salas de aislamiento y luego “quitarme” el equipo de protección personal. Mi mayor temor es perder un caso y exponer potencialmente a cientos de otros trabajadores de la salud y pacientes.

En lugar de sentarme cara a cara con los pacientes, ahora llamo a sus teléfonos celulares desde el exterior de su habitación, lo que hace que la conexión personal sea mucho más difícil. Las reuniones familiares cara a cara también se han trasladado al teléfono o la telemedicina.

VídeoVideo related to médico confiesa que es estar en la primera línea de la pandemia por covid-19 2020-03-25T00:12:57-04:00

Mis colegas y yo estamos preocupados, pero de manera extraña son exclusivos de los proveedores de atención médica que tienden a preocuparse más por los demás que por ellos mismos. Me preocupa más quedarme sin equipo de protección o enfermarme y no poder atender a los pacientes. También me preocupa traer el virus a mi casa, donde tengo una hija de 1 año y un hijo de 4 años, y mi madre de 70 años también vive con mi esposa y conmigo, y está en un grupo de edad de mayor riesgo.

Para el público, quiero que todos sepan: estamos listos para esto y estamos aquí para usted, pero no podemos hacerlo solos.

Necesitamos su ayuda de muchas maneras.

Siga las pautas locales de salud pública sobre distanciamiento social e higiene de manos.

No use ni compre equipo de protección personal. En general, no solo no es eficaz cuando se reutiliza, sino que es escaso. Done a las instalaciones de salud si lo tiene. Si nos enfermamos, no podemos cuidarlo.

Por último, sea amable y paciente. Estamos en esto durante meses, en el mejor de los casos. Necesitamos todo el apoyo que podamos obtener.