Laura Zapata irreconocible tras cambio extremo: ¿a qué famosa se parece?

Muchos tal vez no lo creen pero Laura Zapata, la villana de las telenovelas y la hermana mayor de Thalía, festejará en julio próximo sus 64 primaveras. Y si ya la mayoría de sus fans pensaba que la mexicana es una mujer que luce muy joven y guapa para su edad, ahora sí que se quedaron con la boca abierta.

La hermana de la intérprete de “A quién le importa” decidió someterse a un cambio de look extremo, y los resultamos fueron espectaculares.

Así lo presumió la propia estrella de la telenovela Cuidado con el ángel, quien confesó que se puso en manos de uno de sus grandes amigos estilistas, quien le cambió por completo el look y no solamente le imprimió un look más moderno, sino que le quitó varios años de encima.

“Así me dejó mi queridísimo @tassianobianco con su nuevo estilo en #BellezaYModa #ExtencionesDeCabelloNatural #Divas #Actrices #modsmujer #whach ¿les gusta?…”, fue el comentario con el que la actriz mexicana acompañó su publicación.

En el clip con el que Laura presumió de los resultados de su cambio, se le ve a la actriz radiante y con mucha vivacidad en el rostro, al igual que una melena voluminosa y un maquillaje bastante intenso.

El efecto de las sombras y de los productos que el estilista utilizó en el contorno de los ojos de la actriz, al igual que las tonalidades, hicieron resaltar todavía más los preciosos ojos claros de la villana de las telenovelas.

Laura Zapata. Trayectoria 1Alejandro Galán presenta la primera parte de una entrevista exclusiva con la actriz Laura Zapata en un recuento por sus telenovelas. Televisora Potosina. Televisa. San Luis Potosí, México. 2014 2014-11-14T06:47:09.000Z

Y fue tan bien recibido el resultado, que de inmediato saltaron los comentarios de los fans de Zapata, quienes coincidieron en afirmar que la actriz quedó luciendo como una mujer de unos 40 años y hubo aquellos que hasta mencionaron que se ve ahora más joven que la mujer de Tommy Motolla.

Laura Zapata – María MercedesTelenovela 2012-12-30T07:50:02.000Z

“Qué señora tan linda”, “eres una hermosura Laurita”, “eres la más más de México”, fueron algunos de los elogios recibidos por Laura, al tiempo que otros incluso la compararon con la actriz Aracely Arámbula y hasta dijeron que parecían hermanas gemelas.

“Laurazapataoficial’s profile picture. #belleza #bellezayestilo #fashion #fashionistastyle #modamujer2020 con mi querido @tassianobianco estrenando su marca de #extensionesdecabello”, concluyó Laura, quien confesó estar encantada con su nuevo look para arder de envidia a detractoras suyas, como Niurka Marcos.