La Chilindrina perdió 25 libras: ¿cómo le hizo?

María Antonieta de las Nieves vivió meses terribles desde septiembre del 2019, tras el fallecimiento de su esposo Gabriel Fernández, con quien estuvo casada por casi 50 años.

Y ahorita que la querida Chilindrina reinició su gira del adiós, con la que espera despedirse definitivamente de los escenarios e irse al retiro, la estrella de 69 años confesó que en medio de tanta tristeza hay algo que la tiene muy contenta: perdió varias libras y se siente mucho mejor ahora.

“Yo bajé 10 kilos (25 libras), y ahí voy”, reveló la mexicana, en entrevista con el programa de televisión Ventaneando. “La verdad es que estaba yo muy subida de peso y ahora que me doy cuenta de todo lo que he bajado, pues hombre digo: ‘de algo me sirvió esta gran tragedia'”, agregó la estrella del Chavo del 8 y de Chespirito, explicando que la razón de su pérdida de peso fue su enorme tristeza y no ninguna dieta en particular.

“Es normal, yo pensé que no iba a salir adelante, pero sí. El doctor me dice que es muy normal que las personas que hemos tenido un golpe de esa naturaleza no queremos levantarnos, no queremos comer, no queremos hacer nada y entonces así perdí las libras”, agregó la actriz.

Y aunque confesó que superar el luto fue una experiencia muy dura, dijo que afortunadamente el amor de sus seres queridos la ayudó a salir adelante con mayor fortaleza.



“Gracias a Dios no he necesitado de un tanatólogo (experto en muertes), tampoco de un siquiátra o de un sicólogo, hasta ahorita estoy bien”, confesó de las Nieves.

Y aunque asegura sentirse mucho mejor con menos libras, la actriz advirtió que siente algunas descompensaciones de vez en cuando.

“Nada más que me da mucho mareo, mucho. Yo creo que por la baja de peso y además por tanto medicamento que estoy tomando, porque si ya estaba tomando muchos, ahora sí que estoy tomando más”, agregó la actriz, quien se mostró muy emocionada de retomar sus actividades normales esta semana.

“Ahora ya voy a trabajar, bendito sea Dios. Estoy muy contenta, me voy a Los Ángeles. Ya retomé la gira del adiós, esta vez sí es de verdad, después de cinco meses que estuve, no descansando, sino reponiéndome del golpe tan fuerte, pero ya voy a seguir adelante, si Dios quiere”, comentó la estrella de la serie El Chavo del 8, al tiempo que dio crédito al amor de su familia para poder salir adelante en medio de semejante dolor.