Arrestan a Jennifer Sahr por el asesinato de su bebé: ¿cómo murió el niño?

Un nuevo giro dio el terrible caso del 2008, conocido como “Baby Boy Horry”, donde las autoridades encontraron muerto al bebé de una madre identificada como Jennifer Sahr. Ahora la mujer de Florida, de 32 años, está acusada de homicidio y por abuso infantil.

El Departamento de Policía del Condado de Horry anunció los cargos por la muerte del bebé, que fue encontrado por trabajadores de servicios públicos en 2008. El departamento está ubicado en Conway, Carolina del Sur. Se creía que el niño fallecido tenía menos de 2 días, según WYff4.com.

Jennifer Sahr, anteriormente Rickel, de 32 años, de Pensacola, Florida, “enfrenta un cargo de homicidio”, escribió la policía.

“El 4 de diciembre de 2008, los trabajadores de servicios públicos encontraron al niño recién nacido, conocido como Baby Boy Horry en una zona boscosa cerca de la autopista 544 a las afueras de Conway”.



Según la policía, el niño “había sido envuelto en una bolsa de mano y colocado dentro de una caja. Una autopsia mostró que, cuando el niño fue colocado afuera, era un bebé vivo”.

Según la policía, “el último desarrollo en el caso se produce después de que la evidencia científica proporcionó a HCPD un nuevo liderazgo en la investigación. La División de Aplicación de la Ley del Estado (SLED) ha confirmado que Sahr es la madre biológica del niño”.

De inmediato la policíá pidió a los miembros de la comunidad que ayudaran con información sobre el paradero de Sahr y pidió que sercomunicaran con HCPD al 843-915-8477. “Por favor, por el bien de todos los que se preocupan por Baby Boy Horry, mantengan los comentarios enfocados en localizar a la sospechosa y resolver pacíficamente este caso”, dijo la Uniformada en su Facebook, y las cosas surtieron efecto.



El 3 de marzo de 2020, la policía escribió: “Sahr ha sido detenida por miembros de la Fuerza de Tarea Regional de Fugitivos de los Alguaciles de Carolina de los Estados Unidos”.



En una conferencia de prensa, las autoridades proporcionaron una actualización en el caso Baby Horry 2008.

Un teniente de la fuerza policial dijo que todavía recuerda ese día. “Recuerdo estar allí y ver al niño. Ese día, ese niño fue encontrado en una bolsa y una caja … no muy lejos de mi casa en ese momento”, dijo el oficial. “Creo que esto tuvo un impacto significativo dentro de la comunidad. Esto es algo que no me ha dejado”.

Recientemente el mismo policía le dijo a su esposa que esperaba antes de retirarse que “solucionaramos esto”.

“Solía pasar de camino a casa para caminar por la zona y ver si las autoridades se perdían algo”, agregó.

El jefe de policía Joe Hill dijo en la conferencia de prensa que “estos casos tienen un profundo impacto”. Agregó: “Hemos recibido órdenes de arresto contra la Sra. Jennifer Sahr”.



En el momento de la muerte, Sahr era un estudiante universitaria, dijo el jefe de policía, en la Coastal Carolina University. La policía también sabe quién era el padre, pero no divulgaron esa información.



“Hemos comenzado el proceso de justicia para un niño simplemente conocido como Baby Boy Horry”, dijo el abogado Jimmy Richardson.

“Baby Horry se convirtió en parte de nuestra familia del condado cuando fue descubierto abandonado solo tres semanas antes de Navidad en 2008 y estamos ansiosos por ayudarlo a buscar justicia”, dijo la forense del condado de Horry, Tamara Willard, en un comunicado para Live 5. “Robert , mi departamento y yo apreciamos a todos los que nos han ayudado a recordarlo y celebrar su corta vida durante los últimos 11 años”.

El abogado de Sahr, Greg McCollum, le dijo a WPDE-TV que Sahr estaba “con su esposo y sus dos hijos pequeños en North Myrtle Beach.

“Ayer se enteró de la acusación y ha hecho lo que haría cada ciudadano responsable. Ella hizo que nuestra firma se pusiera en contacto con la policía y le dijera que viajaría aquí y, por cualquier motivo, la policía decidió gastar tiempo y recursos y continuar y arrestarla esta noche”, dijo el abogado de la mujer. “Le dije a la policía que vendría al condado de Horry desde Florida y que la entregaríamos mañana a las 8 a.m.en J. Reuben. Estaba preparada para venir a una rendición legal y pacífica”.