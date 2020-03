IMPORTANTE: Participa en el censo 2020 “CUENTA CONMIGO”

Ya se acerca el CENSO 2020 y es muy importante estar pendientes de cumplir con llenar la información solicitada. Hoy 12 de Marzo empiezan a llegar los formularios a nuestros hogares y es preciso diligenciarlos! A pesar de inconvenientes como la amenaza del Coronavirus el conteo hasta el momento sigue en pie pues hay alternativas diversas a las visitas a domicilios para cumplir con el suministro de información.

Con la crisis del Coronavirus que puede llegar a afectar las visitas de los funcionarios a hogares por temor al contagio, es probable que antes que una suspensión del Censo 2020, se tomen medidas para seguir adelante con la contabilización e instar a los participantes a llenar los formularios en línea a través de sus dispositivos celulares o computadores.

Estaremos pendientes de actualizar al respecto pero mientras no haya medidas nuevas aquí te damos excelentes argumentos para que los latinos participemos en esta cruzada.

El poder de mejorar nuestro destino está en tus manos!! Mejores condiciones económicas y de salud, Medicaid, cupones de alimentos, dinero para la construcción de carreteras y almuerzos escolares dependen de la información recaudada en el censo.

La Constitución de Estados Unidos indica que el censo debe contar cada 10 años a todos los residentes de la nación, ya sean ciudadanos o no. Por eso llenar el formulario es importante pues los datos precisos son necesarios para determinar cuántos escaños del Congreso obtiene cada estado y de allí poder influir con nuestro voto en una verdadera transformación social.

Este artículo de Univisión puede ser muy útil en tu proceso para completar la información. Ver aquí.

FECHA CLAVE: 12 DE MARZO

A partir de este 12 de marzo recibirás en tu casa, por correo, las instrucciones sobre cómo participar en el censo nacional:

* Llenar el censo es más sencillo que nunca. Lo puedes contestar por internet, por teléfono o por correo.

* El censo se hace cada 10 años y debe contar a todas las personas, tanto ciudadanas como no ciudadanas.

* Tendrás que responder preguntas sobre la cantidad de personas que viven contigo: su sexo, edad, origen, raza.

* Completar el cuestionario toma un promedio de 10 minutos por familia o vivienda.

De los resultados del censo depende la justa distribución de millones de dólares en fondos federales para escuelas, hospitales, carreteras y obras públicas en todo el país.

NO TENGAS MIEDO CON TEMAS DE INMIGRACIÓN

No tengas miedo de participar, el propósito del censo no es determinar el estatus migratorio de una persona o familia – tus respuestas son confidenciales y completamente anónimas.

Tampoco te preguntarán datos personales como tu número de seguro social o información bancaria. La pregunta sobre la ciudadanía no estará en el formulario. Además, no habrá preguntas sobre tu estatus migratorio u otras comprometedoras para los inmigrantes. Te preguntarán tu número de teléfono para que el buró pueda contactarte en caso de alguna duda. Pero, si no quieres suministrarlo puedes dejar el espacio en blanco, porque no es obligatorio.

EN QUÉ IDIOMA SE CONTESTA?

Puedes contestar en Español y buscar la opción de idioma si no dominas el inglés.Por primera vez en la historia del país el censo se podrá responder en línea. 78% de los latinos consumen Internet en sus teléfonos inteligentes. Así que la Oficina Nacional del Censo desarrolló un formulario y se aseguró de que fuera compatible con los teléfonos, de manera que no es necesario contestarlo en una computadora o tablet.

TODOS CONTAMOS

Si vas a llenar el formulario del censo para tu hogar, debes incluir a todas las personas que estén viviendo ahí el 1 de abril del 2020. Esto incluye a todos los que vivan y duerman ahí la mayor parte del tiempo. Si alguien se está quedando en ti casa el 1 de abril, y no tiene un hogar habitual en otro lado, debes contarlo en su Censo del 2020.

Aquí encontrarás otro link oficial del gobierno con Información útil para llenar los formularios y solucionar todas tus inquietudes. Haz click aquí: