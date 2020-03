Gel antibacterial francés: Lujo contra el Coronavirus?

View this post on Instagram

🎩 @lvmh #handsanititizer #sanitizer #cleanhands #handwash #hydroalcoholicgel #hydroalcoholic #gel #gohome #stayhome #coronavirus #covid_19 #covid #takecare #lvmh #louisvuitton #dior #lv #fashion #luxury #hype #hypebeast #modernnotoriety #highsnobiety #complex #graphicdesign #mikadololo @dlouisvdotcom