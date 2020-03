Elizabeth Warren se retira de la contienda presidencial

Tal y como lo habían pronostricado algunos analistas políticos tras los resultados arrojados por los electores en el llamado Súper Martes, la senadora Elizabeth Warren decidió renunciar a sus aspiraciones presidenciales y este jueves se conoció formalmente su retiro de la contienda.

Así lo confirmó CNN, tras asegurar que una fuente cercana a la campaña de la líder demócrata decidió tomar la dura determinación al sentir que no está logrando el apoyo que esperaba entre los votantes, lo que prácticamente hacía improbable que gane la nominación del partido para enfrentar en noviembre próximo al presidente Donald Trump.

A pesar de que a finales del año pasado, en un momento Warren se puso a la cabeza en los sondeos de intención de voto, con el paso de las semanas su momentum se fue acabando y el Super Martes terminó por confirmarle que era hora de decir adiós.

En Iowa apenas ocupó el tercer lugar en votaciones, en New Hampshire y Nevada, fue cuarta, el Carolina del Sur, llegó en un quinto lugar, pero sin duda la derrota que le dio la estocada final fue que su propio estado Massachussetts, no la apoyó y allí fue tercera, detrás del ex icepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, quienes son los líderes absolutos de la lucha por la nominación.

El diario The New York Times también informó del retiro de Warren de la carrera por la presidencia.

El retiro de Warren ocurre un díá después de que el precandidato Michael Bloomberg anunciara su retiro también y diera su apoyo a Joe Biden, a quien dijo que no solamente ayudará con sus electores sino con recursos financieros para su campaña para derrotar a Trump.

Antes del Súper Martes también hicieron lo propio la senadora de Minnesota Amy Klobuchar y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, quienes se sumaron a Biden de igual manera.

Se espera que en las próximas horas Warren haga un pronunciamiento oficial sobre su retiro y sobre a qué candidato ofrecerá su apoyo en la búsqueda de la nominación demócrata.

El respaldo de Elizabeth Warren en lo que queda de las elecciones presidenciales de 2020 ha sido un tema de gran especulación, pues no está claro a quién apoyará, entre el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders. Dada la amplia coalición que formó durante su propia carrera, es posible que su respaldo pueda inclinar la balanza hacia un candidato.

A medida que se desarrollaba el Súper Martes, muchos fanáticos de Sanders lamentaron que la decisión de Warren de permanecer en la carrera, a pesar de asegurar las victorias primarias hasta el momento, le había costado una victoria.

Sarah Silverman, una comediante y partidaria de Sanders desde hace mucho tiempo, tuiteó: “¿Imagina si Warren respaldara a Bernie para asegurarse de que el progreso ganara? La AMO pero, a partir de ayer, parecería que está entregando la nominación a Biden al dividir el voto progresista. ¿Es a propósito? Perdóname, realmente estoy tratando de entender, ¿tiene alguna oportunidad de ganar?”.

Sin embargo, muchos otros expertos notaron que la base de votantes de Warren era igual de probable que girara hacia Biden si no estaba en la carrera, y que su decisión de permanecer en la carrera hasta el Súper Martes no fue la razón de los problemas principales de Sander.

Warren ha hablado con Biden y Sanders en los últimos días, pero por supuesto, esto no confirma nada sobre a quien va a respaldar.

También es posible que Warren elija no respaldar a nadie por un futuro indefinido. No apoyó a Hillary Clinton en la carrera presidencial de 2016 hasta bastante tarde en el ciclo electoral.



“Creo en unos Estados Unidos que podamos construir juntos entre todos”, fue el más reciente comentario de la senadora en su cuenta de Instagram, antes de conocerse la noticia de su renuncia.