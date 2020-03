¿Cómo desinfectar alimentos para protegerse contra el coronavirus?

Si está en cuarentena por el coronavirus, eventualmente tendrá que comprar alimentos. Tal vez lo hace a través de la entrega. Tal vez lo recoja fuera de la tienda. Tal vez se ha aventurado con cautela en la tienda, manteniendo intactas las reglas de distanciamiento social.

Sin embargo, incluso los más cautelosos pueden preguntarse: ¿cómo puede desinfectar los alimentos para protegerse usted y su familia del coronavirus? (COVID-19.

Un experto, Dan Schaffner, profesor de microbiología de alimentos en la Escuela de Ciencias Ambientales y Biológicas de Rutgers, le dijo a Vox que cree que desinfectar sus alimentos es “ser demasiado cauteloso” porque no se conocen casos de COVID-19 transmitidos por alimentos o su embalaje.

Otro experto, el Dr. Jeffrey VanWingen, MD, sugiere no usar alimentos durante tres días,(que no sean perecederos) y dejarlos en el garaje; es mejor que una persona de entrega los deje afuera. Si va a la tienda, limpie su carrito de compras. Obtenga dos semanas de compras y minimice su tiempo en la tienda. Una vez que lleve los comestibles a casa, desinfecte su lugar de trabajo. Coloque los alimentos en el lado no limpio de la mesa y desinféctelos sistemáticamente con toallitas desinfectantes. Limpie las botellas.

Con artículos como cajas de cereal de cartón, deshágase de la caja. Las bolsas de tela aumentan el riesgo y deben considerarse sucias; ponlos afuera después de usarlos, todo esto según el Dr. VanWingen.

Más importante aún, es una buena idea limitar el contacto con las personas porque el virus generalmente se propaga a través de las gotas respiratorias. Eso incluye a la persona que entrega los comestibles, otros compradores o la persona que lo revisa.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos escribió : “..No hay evidencia de que la comida humana o animal o el empaque de alimentos estén asociados con la transmisión del coronavirus que causa COVID-19″.

Si tiene una bolsa reutilizable, lávela cuando llegue a casa o use bolsas que pueda tirar rápidamente. Wire Cutter sugiere no usar alimentos (si no son perecederos) durante tres días porque es poco probable que el virus sobreviva tanto tiempo.

En cuanto a los productos, la FDA también recomienda: “Lave bien todos los productos con agua corriente antes de prepararlos y / o comerlos, incluidos los productos cultivados en el hogar o comprados en una tienda de comestibles o en el mercado de agricultores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que actualmente no hay evidencia para apoyar la transmisión a través de los alimentos (pero eso no se aplicaría a los envases o latas de alimentos).

Las autoridades dicen que la limpieza y la desinfección son muy importantes porque el virus se propaga a través de gotas respiratorias y puede vivir en las superficies.

El CDC agrega: “Los miembros de la comunidad pueden practicar la limpieza de rutina de las superficies que se tocan con frecuencia, con limpiadores domésticos y desinfectantes registrados por la EPA que son apropiados para la superficie, siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

En cuanto a las soluciones de alcohol, asegúrese de que la solución tenga al menos un 70% de alcohol”.

“Use guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. Los guantes deben desecharse después de cada limpieza. Si se usan guantes reutilizables, esos guantes deben estar dedicados a la limpieza y desinfección de superficies para COVID-19 y no deben usarse para otros fines.