Podrá este desinfectante de científica mexicana acabar el Coronavirus?

La mexicana Gabriela Leon, ingeniera química industrial, desarrolló esta arma secreta para eliminar virus y bacterias que hoy se constituye en una esperanzadora alternativa.

Gabriela Leon orgullosa de sus logros, hace un día publicó en su cuenta de Twitter este comunicado en el que cuenta sobre su producto desarrollado a punta de serias investigaciones, en un proceso que inició desde hace 12 años:

“He sostenido mil batallas y superado muchas barreras”, afirma. “Hoy estoy más que segura que mi molécula ayudará al mundo a combatir esta pandemia”.

Egresada de la UAM Iztapalapa, Leon es la directora de la empresa mexicana Gresmex. Su hijo padecía una enfermedad bacterial y buscando la solución a su padecimiento fue que esta profesional pudo desarrollar una alternativa.

Sus años de estudio y dedicación le permitieron descubrir la molécula Nbelyax, cuyo beneficio principal es la capacidad de eliminar bacterias y virus, desde la gripa hasta el ébola. La patente existe en México desde 2016.

Leon ha sido nominada por el Foro de Davos con el premio a la tecnología pionera. Y por medio de la ONU su empresa hace parte de las cien elegidas por esta entidad con el potencial para cambiar a la humanidad por su descubrimiento.

¿Qué es Nbelyax?

Se trata de una nano biomolécula que tiene la capacidad de atacar y destruir virus, bacterias, hongos, gérmenes, esporas y otros tipos de patógenos. Esta molécula puede eliminar, de manera completamente eficiente, la presencia de patógenos en cualquier tipo de superficies.

Hoy día, Gabriela Leon y su hermano Sergio han creado una línea completa de desinfectantes, esterilizadores y antisépticos a partir de esta biomolécula utilizados para detener el avance del ébola y de la influenza y combatir todo tipo de patógenos.

Puede el Nbelyax ayudar a frenar el Coronavirus?

Cuando los hermanos León iniciaron sus estudios jamás pensaron en una pandemia como el Coronavirus. Pero hoy sus productos pueden ser una alternativa.

Parece ser que el COVID-19 es sensible a Nbelyax. La molécula desarrollada a partir de componentes orgánicos cítricos es capaz de eliminar cualquier patógeno. Esta nano biomolécula penetra en el patógeno y destruye totalmente su ADN. Además, protege de futuras contaminaciones durante las próximas 72 horas.

Otro de sus aspectos más favorables es que

no tiene ningún tipo de efecto negativo sobre el organismo humano, no es corrosivo, no genera resistencia; además es biodegradable.

En su comunicado de Twitter la experta comenta: “Hemos tenido una demanda exponencial de ventas con la llegada del Coronavirus”. La demanda diaria supera los doscientos millones de toneladas. Afortunadamente sus arduos años de trabajo le han permitido obtener patentes en 105 países. Haz Click aquí para ingresar a la página oficial de Eviter.

NO ES UN MEDICAMENTO

Esta nano biomolécula NO representa una cura, NO es un medicamento; por lo que no ingresa en el organismo humano a combatir el virus, pero SÍ es una opción para evitar mayor cantidad de contagio. Más detalles aquí en esta nota.

Como bien lo afirma la experta: “Lo único que detiene un virus es la limpieza y el distanciamiento social”.