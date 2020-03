Denver, Colorado: ¿Dónde hacerse las pruebas de Coronavirus?

Con coronavirus causando un cierre nacional sin precedentes y propagándose por todo el mundo, tal vez se pregunte si puede hacerse la prueba si vive en Colorado.

Hay un centro de pruebas de coronavirus en Denver, Colorado, pero se ha visto abrumado y ha rechazado a mucha gente. Es un centro de pruebas de manejo. El estado ahora está instando a pruebas privadas. A partir del 14 de marzo de 2020, hubo 101 presuntos casos positivos de coronavirus reportados en Colorado, según un comunicado de prensa estatal.

El 13 de marzo de 2020, El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado dijo que reabriría su sitio de pruebas de detección de coronavirus el sábado 14 de marzo de 2020 en el Denver Coliseum. Anteriormente había un centro de pruebas de Denver en Lowry, pero estaba inundado de demasiadas personas, según Fox 31.

Sin embargo, el 14 de marzo, solo 200 personas fueron atendidas en el centro de pruebas, y cerró debido a la abrumadora demanda. “Debido al gran volumen, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) cerró el sitio de pruebas de manejo en el Coliseo de Denver por el resto del día hoy, sábado 14 de marzo. La línea se cortó a 200 automóviles hoy “, anunció el estado en un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2020.



¿Cuándo se abrirá de nuevo? ¿Cuándo puedes hacerte la prueba?

“CDPHE publicará el horario y las ubicaciones de la próxima semana en su sitio web cuando estén disponibles”, informó el estado, a partir del 15 de marzo de 2020. Este es el enlace del sitio web donde el estado publicará las horas y ubicaciones cuando se publiquen.

Sin embargo, no es una garantía de que va a ser probado. Tienes que cumplir con ciertos criterios. No están probando absolutamente a todos los que preguntan.

Esto es lo que necesitas saber:

El estado pide que se hagan pruebas privadas

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del estado proporcionó inicialmente esta información sobre el centro de pruebas de coronavirus de Denver (COVID-19):

“Centro Estatal de Pruebas de Acceso a Laboratorio

Abierto de 10 a.m. a 2 p.m. el 14 de marzo de 2020.

Ubicado en Denver Coliseum, 4600 Humboldt St, Denver, CO, 80216

Servirá a los primeros 100-150 vehículos en línea. Se alentará a todos los demás vehículos que lleguen después de eso a buscar pruebas de un proveedor privado.

Siempre llame con anticipación y hable con el centro de atención médica antes de ir allí para realizar pruebas o tratamientos.

Otros días y horas se publicarán en esta página.

Las personas que se sometan a la prueba en el sitio de pruebas de laboratorio del estado deben traer:

Una orden de su proveedor de atención médica (escrita o electrónica) confirmando que cumplen con los criterios de prueba y que necesitan ser evaluados.

Identificación con foto que coincida con el nombre en el pedido del proveedor.

Las personas indocumentadas pueden usar cualquier identificación con foto; no tiene que ser emitido por el gobierno.

Más información sobre las pruebas en el sitio de pruebas de laboratorio del estado

Las pruebas son gratis. No se requiere prueba de seguro.

Cualquier persona que no tenga seguro y que no tenga una derivación médica será dirigida a una enfermera o epidemiólogo en el lugar para que la evalúen. Si la persona no cumple con los criterios para ser examinada, no serán evaluados.

Si hay varias personas en un vehículo, cada persona debe tener la orden de su propio médico.

Si tiene una emergencia médica, llame al 911. No se presente en un sitio de prueba ni espere en un sitio de prueba. Los sitios de prueba no son instalaciones de atención de emergencia. Llame al 911 y dígale al despachador sobre sus síntomas.

Las personas conducirán a través de un área segura y permanecerán en sus vehículos durante todo el proceso de prueba.

Para la seguridad de todos, las horas de operación dependerán del clima seguro y el sitio de prueba puede tener que cerrar.

Prepárate para largos tiempos de espera. No habrá baños disponibles.

Lleve agua y otros artículos para estar cómodo mientras espera.

Aunque lo desaconsejamos mucho, los miembros de los medios pueden estar presentes. El personal del departamento de salud estatal está trabajando con los medios de comunicación para proteger la privacidad del paciente.

La interpretación telefónica estará disponible para hablantes de otros idiomas.

Si le hicieron la prueba en el centro de pruebas de laboratorio del estado, el laboratorio se comunicará con usted con los resultados de su prueba. Mientras espera los resultados de la prueba, quédese en casa. Las personas que dan positivo en TS pueden recibir órdenes de aislamiento “.



Sin embargo, el 14 de marzo, después de que el sitio se vio abrumado por la demanda, el estado cambió su consejo para sugerir que las personas se contacten con un proveedor privado para realizar pruebas, diciendo: “Debido a que Colorado ahora tiene la capacidad de laboratorios privados para realizar pruebas, CDPHE alienta a cualquiera que tenga síntomas o cree que pueden haber estado expuestos a COVID-19 para llamar o enviar un correo electrónico a su médico primero para obtener orientación, obtener una orden del médico para la prueba y solicitar información sobre proveedores privados donde puede hacerse la prueba. Siempre llame primero antes de informar a un médico facilidad para la prueba “.

El estado agregó en el comunicado de prensa:

Cualquier proveedor médico que tenga una relación con LabCorp o Quest Diagnostics puede realizar una prueba, pero asegúrese de contactar a su proveedor con anticipación porque muchos proveedores tienen sitios centralizados para las pruebas debido a las precauciones de seguridad. La gente debería recordar: Si tiene una emergencia médica, llame al 911. No se presente en un sitio de prueba, ya que no son centros de atención de emergencia. Si tiene síntomas respiratorios graves, especialmente dificultad para respirar o dificultad para respirar, informe al operador del 911 acerca de sus síntomas. No espere una prueba COVID-19 para llamar al 911.

Si está enfermo o sospecha que estuvo expuesto, pero no puede hacerse la prueba de inmediato, quédese en casa, aísle por su cuenta y comuníquese con un proveedor de atención médica.

Mientras esperan los resultados de las pruebas, las personas deben quedarse en casa. Aquellos que reciben resultados positivos de las pruebas pueden recibir órdenes de aislamiento.

La División de Seguros de Colorado está ordenando a los transportistas que se aseguren de que se brinde cobertura para las pruebas COVID-19, las visitas al consultorio de los proveedores dentro de la red, las visitas al centro de atención urgente dentro de la red y una visita a la sala de emergencias cuando una persona cubierta está buscando pruebas para COVID- 19 sin el requisito de que los consumidores paguen copagos, deducibles o coseguros. Los transportistas también deben cubrir las pruebas realizadas por un proveedor fuera de la red, si no pueden realizar las pruebas. La división está trabajando para formalizar estas directivas.

El estado también proporciona esta información sobre las pruebas COVID-19. “LLAME O ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO a un proveedor de atención médica primero. Si el proveedor recomienda que se haga pruebas o atención, siga los consejos del proveedor ANTES de ingresar a cualquier centro de salud. Pregúntele a su proveedor sobre los sitios de laboratorio privados donde puede hacerse la prueba. NO vaya a una emergencia espacio para hacerse una prueba de COVID-19 a menos que tenga una emergencia médica. Para COVID-19, eso significa síntomas respiratorios severos como dificultad para respirar o dificultad para respirar. LLAME al 911 o vaya a una sala de emergencias si tiene un emergencia médica. Informe al despachador sus síntomas “.

El estado aconseja: “Si le hicieron la prueba en el centro de pruebas de laboratorio del estado, el laboratorio se comunicará con usted con los resultados de su prueba. Mientras espera los resultados de la prueba, quédese en casa. Las personas que dan positivo en las pruebas de detección pueden recibir órdenes de aislamiento”.

A partir del 16 de marzo, las pruebas se priorizarán de las siguientes maneras: Identificar y monitorear la transmisión comunitaria de COVID-19. Investigar brotes en centros de salud y residenciales. Asegurar una fuerza laboral segura en la atención médica y otras instalaciones que atiendan a poblaciones de alto riesgo. Evalúe a pacientes críticos para quienes las pruebas comerciales no proporcionarán resultados lo suficientemente oportunos. Las pruebas para personas sin seguro se pueden organizar a través del departamento de salud estatal”.