Top 5 Últimas Noticias Marzo 17 de 2020

Cada vez son más las consecuencias de la pandemia que está cambiando la forma de vida de cientos de países en el mundo y sus ciudadanos. Estas son las medidas que se tomaron en Estados Unidos hoy para prevenir el contagio del Coronavirus y otros temas de interés.

Trump habló hoy desde Washington con su grupo de expertos dando recomendaciones desde la Casa Blanca sugiriendo restringir las

Reuniones sociales, los viajes, recomendando el distanciamiento social y evitando las reuniones de más de 10 personas, y la salida a bares y restaurantes mínimo durante los próximos 15 días.

Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se unieron para tomar medidas similares en el cierre de establecimientos comerciales y la cuarentena es obligatoria en Nueva Jersey desde las 8pm hasta las 5am.

La Bolsa de Nueva York sufrió hoy su peor caída desde aquel Lunes negro en 1987 y el presidente Trump admite la posibilidad de recesión económica. El Dow Jones cayó hoy 3.000 puntos bajando más de un 13%.

Una noticia alentadora es que el Banco Central anunció que en estos momentos dramáticos bajará los intereses de préstamos para negocios o vivienda a casi el cero por ciento.

La Corte Suprema en Washington anunció también que cancela sus sesiones dejando más de 14 casos pendientes, (incluyendo el de Trump quien se niega a revelar sus impuestos públicamente) hasta una fecha posterior.

Y hablando del diagnóstico de pruebas de Coronavirus en el país, hasta ahora sólo hay un millón disponibles para toda la nación. Hay largas filas en los centros móviles habilitados en Nueva York, Florida, Texas y California.

Por otra parte, ya son miles las escuelas que han suspendido las clases presenciales para evitar la difusión del virus en las aulas.

Miles de estudiantes en casa toman clases por internet. Esta medida ha afectado tanto a estudiantes como a sus padres.

Afortunadamente ya se han liderado esfuerzos al respecto y en escuelas en Nueva York los niños o sus padres puedes pasar a los planteles escolares a recoger los almuerzos. Es importante darlo a conocer a la comunidad pues entre 7:30 am y 1pm es posible recogerlos y en cualquier escuela no solamente en la que asiste el niño. Se calcula que casi un millón de niños solamente en Nueva York podrían sufrir de hambre sin no logran contar con estos alimentos. A partir de la semana entrante se van a asignar sitios alternativos para recoger las provisiones.

La restricción del gobierno estadounidense al restringir la llegada de vuelos desde Europa ha causado largas filas y horas de espera que ascienden a más de siete por pasajero en varios casos en los principales aeropuertos del país ha sido inaudita. La situación preocupa a las autoridades pues la aglomeración de personas aumenta la posibilidad de contagio y se sigue a la espera de agilizar los trámites de ingreso.

Las autoridades federales de Los Angeles interceptaron este sábado una caja con kits falsos para hacer pruebas de coronavirus, el paquete venía desde Gran Bretaña. Tenemos más detalles de esta estafa y circulan también por internet ventas e información falsa de los solicitados kits.

En materia de inmigración ICE suspenderá las redadas de indocumentados mientras pasa la crisis con el coronavirus, esto con el fin de evitar que los migrantes sientan temor para acudir a los centros médicos y evitar la propagación del virus si se sienten enfermos.

Ante el asombro mundial por su conducta irresponsable el presidente mexicano Manuel López Obrador no se ha manifestado para tomar las medidas preventivas necesarias contra el Covid-19 en su país, sin embargo, alcaldías locales, empresas y colegios han decidido tomar sus propias medidas. Por redes sociales cientos de personas hacen una invitación para quedarse en casa.

Cierre de escuelas: ¿Qué impactos tiene en el cuidado y alimentación diaria de millones de niños?

Alrededor del mundo se están tomando medidas que permitan a la mayor parte de la población permanecer en casa mientras se controla la situación del Covid-19. En Estados Unidos ya son 18 los estados que han cerrado las escuelas y tanto en latinoamérica como Europa se ha decidido aplicar la misma medida.

Miles de escuelas tanto privadas como públicas mantienen sus aulas vacías. Esto ha traído desafíos tanto para estudiantes que reciben a diario su alimentación en la escuela tanto como para padres que no tienen con quien dejar a sus hijos mientras van a trabajar.

Al menos por cuatro semanas las clases se dictarán de forma virtual hasta un próximo aviso de la situación. Más aquí.

2. Coronavirus en México: sin restricciones de viajes y aún sin emergencia sanitaria, según el gobierno de AMLO

México ya ha confirmado 53 casos de coronavirus, según el subsecretario de salud del país, ningún caso ha sido por contagio comunitario.Hay 176 casos sospechosos y 5 ya se han recuperado.

El gobierno mexicano no ha declarado ningún tipo de alerta, ni ha implementado restricciones de movilidad, sin embargo, la ciudadania ha empezado a tomar sus propias medidas, tanto en empresas como colegios. Los estados de Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Michoacán y Tamaulipas ya han suspendido sus clases.

En Ciudad de México son 18 los casos, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la ciudad, busca llegar a un acuerdo entre las diferentes alcaldías de Ciudad de Mexico para posponer eventos masivos, así como reforzar las medidas de higiene tanto en el transporte público como en el aeropuerto. Más aquí en CNN.

3. Coronavirus: Caos en los principales aeropuertos de EE.UU. por los controles médicos a los pasajeros que llegan de Europa por el covid-19

El caos se ha apoderado de los principales aeropuertos estadounidenses a causa de las restricciones de seguridad para los viajeros procedentes de países europeos. Las medidas, que entraron en vigor el sábado se aplican a todos los pasajeros que regresan de Europa.

El gobierno estadounidense prohibió la entrada de personas que viajan desde los 26 países miembros de la zona Schengen europea, así como de Reino Unido e Irlanda. Se han podido observar largas filas de viajeros que tienen que esperar durante horas para someterse a las revisiones antes de pasar por la aduana.

Los ciudadanos han denunciado confusión en la llegada al aeropuerto mientras que los expertos en salud pública han comunicado que las largas esperas en lugares donde hay acumulación de personas resultan potencialmente peligrosas.

Hasta el 15 de marzo Estados Unidos ha reportado más de 2.700 casos confirmados de coronavirus y 54 muertes. Detalles en BBC Mundo.

4. Pruebas falsas de Coronavirus encontradas en el aeropuerto de Los Ángeles

Este sábado las autoridades federales anunciaron que en el aeropuerto internacional de Los Ángeles se interceptó un paquete lleno de equipos falsos para realizar pruebas caseras del coronavirus.

El paquete, procedente de Gran Bretaña, supuestamente contenía “agua purificada” y había sido declarado por unos 200 dólares. Las autoridades advirtieron que se debe evitar adquirir estos productos.

Los frascos se encuentran siendo analizados en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos Aquí más información al respecto.

5. Autoridades declaran tregua nacional. No habrá arrestos de inmigrantes que requieran atención médica

Las operaciones migratorias no se han detenido a pesar de la crisis del coronavirus en Nueva York, donde ya hay más de 400 casos.

Antes de que se conociera la noticia de la tregua, funcionarios como el concejal Carlos Menchaca, elegido por el distrito de Brooklyn y presidente del Comité de Inmigración, Ya abogaban por el tema. Menchaca envió una carta al director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nueva York, Thomas Decker, en la que asegurana que es necesario detener los procedimientos para evitar la propagación del viru y permitir que los inmigrantes busquen atención médica sin temor a ser arrestados.

Diferentes grupos y activistas de derechos humanos también se habian manifestado para que el gobierno tome medidas que proteja la salud y el bienestar de los inmigrantes. Fueron escuchados.

Aquí la noticia completa.