Top 5 Últimas Noticias Marzo 9 de 2020

Empezamos la semana con más noticias relativas al coronavirus. Iniciamos en Estados Unidos donde este fin de semana se confirmó que ya van 21 muertos y más de 500 casos de contagio. El gobierno de Trump ha tomado medidas como el cierre temporal de algunas fronteras y cierres de rutas aéreas, el mandatario agradeció al vicepresidente por su compromiso ante la crisis.

Y en el mismo Gobierno hubo alerta por el contagio de uno de los asistentes de una conferencia en la que estaba presente el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. La Casa Blanca ya se encuentra tomando medidas y rastreando el caso.

El gobierno de Italia ha tomado fuertes medidas para la prevención del coronavirus, hasta el momento alrededor de 16 millones de personas al norte del país se encuentran en cuarentena obligatoria. Un ejemplo de contención para un país que se ha convertido en el segundo en materia de casos y muertes a nivel mundial.

Los mercados mundiales también se han desplomado debido a la crisis y el pánico que ha generado el virus. Los cierres de los centros comerciales, la cancelación de eventos masivos y vuelos son algunas de las causas por las que la economía se ha visto afectada. Las bolsas de valores también sufren ante la incertidumbre y serán semanas angustiosas mientras se normaliza la situación.

Este 8 de marzo, día internacional de la mujer, se han vivido masivas manifestaciones feministas en diferentes ciudades del mundo. Las movilizaciones multitudinarias en México y Chile en Latinoamérica son ejemplos masivos donde las mujeres claman y exigen la igualdad de género en materia de oportunidades salariales y el respeto a sus derechos. Veremos estos detalles y la preparación mañana en Mexico para un paro laboral sin precedentes.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. El Coronavirus llega al escenario político estadounidense: ¿Posibles contagiados cerca de Pence y Trump?

Este sábado La Unión Conservadora Americana dio a conocer que uno de los asistentes a la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde se encontraba el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, dio positivo por coronavirus.

“En este momento no hay indicios de que el presidente Trump o el vicepresidente Pence se hayan reunido o estén muy cerca del asistente”. Informó la Casa Blanca, además anunciaron que están al tanto del tema y se encuentran vigilando el estado de salud de la familia Trump.

Por otro lado, la persona infectada ya se encuentra bajo el cuidado de las autoridades y fue puesta en cuarentena. Más en La Opinión.

2. Coronavirus en USA y Latinoamerica

Hasta el momento Estados Unidos ha registrado 19 muertos y 377 infectados confirmados por el coronavirus. 46 de los infectados hicieron parte del crucero Diamond Princess que duró semanas en cuarentena y 3 más fueron repatriados de Wuhan. En el Estado de Nueva York este sábado el gobernador Andrew Cuomo, declaró el estado de emergencia. Van más de 105 casos y la ciudad se prepara para atender tantos otros. Hay ya seis en Nueva Jersey y uno en Connecticut. El alcalde y gobernador de NY piden que el gobierno federal les adelante ayuda para lograr hacer el diagnóstico más rápido de contagiados, pues se pierden horas valiosas para detectarlos y comenzar tratamientos. Por eso solicitan autorizar la habilitación de laboratorios privados para realizar las pruebas. Hay más de 4 mil personas en cuarentena voluntaria por sospechas de contagio en la zona.

Donald Trump anunció que la Casa Blanca tiene un plan para hacer frente al coronavirus, además, recalcó el gran trabajo que ha realizado el vicepresidente Mike Pence ante la emergencia. Más aquí.

Y en California los pasajeros del Grand Princess que suman más de 3.500 serán desembarcados en Oakland, California mañana pero serán todos monitoreados antes de regresar a la vida normal. En la Florida hay también otro crucero, el Regal Princess de la misma compañía que está atracado en sus costas pues miembros de su tripulación trabajaron a bordo del Grand Princess. El barco no ha desembarcado en Everglades pues hay dos empleados con sospechas de contagio. Todos están a la espera de una decisión.

Y para Latinoamérica esta es una actualización de los casos en diversos países, pues el coronavirus se esparce poco a poco. Ya se confirmaron los primeros casos de contagio en Colombia y Perú, que se suman a Brasil, México, Argentina, Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Paraguay, países donde ya se encuentra el virus.

Los gobiernos junto a las autoridades de cada país han reforzado las medidas para controlar la propagación y hacer el debido seguimiento a los casos que ya se han confirmado. Univisión tiene todos los detalles.

3. ACCIÓN EJEMPLAR: Medidas extremas de cuarentena en Italia para contener el virus. ¿No deberíamos imitar el ejemplo en otros países?

Italia es el país europeo y segundo en el mundo con mayor número de casos confirmados, ya van 5883 contagios y 230 personas fallecidas.

Las medidas que ha tomado el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte para contener la propagación del virus mantienen vacías las calles de Italia. La medida ha puesto en cuarentena obligatoria a al menos 16 millones de personas por lo menos hasta el 3 de abril. Entre las 14 provincias afectadas se encuentran Milán y Venecia que sin turismo parece una ciudad fantasma.

Algunos de los ciudadanos decidieron adelantarse a la medida y viajar a las zonas donde no se ha declarado cuarentena, sin embargo, muchos otros se quedaron en sus hogares siguiendo las órdenes del gobierno. Más en BBC mundo.

4. Crisis bursátil: La psicosis del Coronavirus ha influenciado en el desplome de los mercados mundiales

Alrededor del mundo ya van más de 109.000 infectados y 3.400 fallecidos a causa del coronavirus. Además, el virus también ha dejado pérdidas económicas en los mercados globales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que si continúan las cuarentenas y las restricciones de los viajes se reducirá el crecimiento de la economía mundial a 2,5 por ciento, frente al 3 por ciento que proyectaba el año pasado.

No obstante, si el coronavirus sigue expandiéndose generando mayor desconfianza en los consumidores y cierres en varias empresas, el crecimiento será de solo 1,5 por ciento, afectando de forma global. Más en CNN Español.

5. MEMORABLE Y DEFINITIVO: Día de la MUJER

¿Cómo se gestó la ola feminista que atraviesa el mundo y que llegó para quedarse? La masiva manifestación realizada en Argentina en el 2015 bajo el lema #NiUnaMenos se ha catalogado como el inicio de una serie de movimientos feministas que hasta el momento siguen haciéndose sentir en latinoamérica.

Desde todas partes del mundo las mujeres han empezado a levantar la voz en lugares públicos con el objetivo de ponerle fin a los abusos y las distintas formas de desigualdad. En Estados Unidos el movimiento #MeToo desde 2017 ha sido utilizado para denunciar la agresión y el acoso sexual.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se tomaron las calles desde distintos lugares del mundo. La jornada de marchas y protestas en este día se ha convertido ya en una tradición que busca luchar por los derechos de las mujeres.

La Marcha en Mexico hoy domingo congregó a miles de mexicanas que protestan no solo contra la desigualdad y la violencia sino contra la impunidad, pues los crímenes no se castigan. Y las mujeres ya no se quedan silenciosas. Un Zócalo abarrotado de gente marchando hoy contra la violencia lo demostró. Las mujeres que participaron piden justicia por las mujeres asesinadas, desaparecidas, olvidadas.

En Mexico donde cada día mueren 10 mujeres, mañana se llevará a cabo el paro nacional de mujeres que en Mexico paren los feminicidios: “Un Día Sin Nosotras” hará historia pues como dicen las mujeres mexicanas: “El 9 nadie se mueve!”.

Las mujeres también se hicieron sentir en Chile para exigir sus derechos y protestar contra el gobierno de Sebastiana Pineda. En las calles de Santiago desde la Plaza Italia se vivió la movilización más grande de la historia chilena. Hubo demandas sociales de todo tipo de mujeres pidiendo de mejores posibilidades de avanzar. La convocatoria superó todas las expectativas y el total de la movilización sumó más de un millón de personas.

En Europa también marcharon es Francia y en España a pesar de restricciones del Coronavirus, pero el caso más admirable se vivió en Paquistán, donde miles de mujeres marcharon a pesar de las agresiones desafiando piedras y zapatos con su clamor: “liberemos a las mujeres!”

Aquí más información sobre la historia en el tiempo de los movimientos feministas. Infobae.