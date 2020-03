El coronavirus: ¿cuál es la diferencia entre una pandemia y una epidemia?

El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de coronavirus COVID-19 era una pandemia.

Durante una conferencia de prensa, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo: “nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus. Y nunca antes habíamos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo”.

También agregó que llamar al coronavirus una pandemia no cambia la evaluación general de amenazas de la OMS, sus acciones y las respuestas que los países deberían tomar.

La transcripción del discurso de Ghebreyesus está disponible en el sitio web de la https://www.who.int/es.

El cambio en la designación del coronavirus de una epidemia o brote a una pandemia ha preocupado a muchas personas y ha confundido a otras: ¿qué es una pandemia y en qué se diferencia de una epidemia?

Según los CDC, una epidemia es un “aumento, a menudo repentino, en el número de casos de una enfermedad por encima de lo que normalmente se espera en esa población, en esa área”.

Una pandemia, por otro lado, es una epidemia que “se extiende por varios países o continentes, que generalmente afecta a un gran número de personas”.

Durante la conferencia de prensa, el Dr. Tedros señaló que la OMS estaba “profundamente preocupada tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción”. Dijo que: “no podemos decir esto en voz alta o clara, todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia”.

El ex director de los CDC, el Dr. Tom Frieden, escribió un artículo para CNN el 25 de febrero de 2020, advirtiendo que el coronavirus definitivamente se convertiría en una pandemia.

Él escribió: “Esto no tiene precedentes. Aparte de la gripe, ningún otro virus respiratorio ha sido rastreado desde su aparición hasta su propagación global continua”. Destacó que los países están mucho más preparados que nunca para las pandemias, pero que la preparación se ve contrarrestada por el hecho de que las personas están mucho más interconectadas y tienen muchos más problemas de salud crónicas que hacen que las infecciones virales sean mucho más peligrosas.

En su conferencia de prensa, el Dr. Tedros expresó: “Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios” y subrayó que los países deben trabajar para cambiar el curso del coronavirus.

La última pandemia que tuvo lugar fue la de gripe en el 2009, y fue responsable de la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo.

Quizás la pandemia de gripe más mortal de todas fue la gripe “española” después de la Primera Guerra Mundial. De 1918 a 1919, se estima que 21 millones de personas en todo el mundo murieron a causa de esa pandemia.