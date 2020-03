Coronavirus: Noticia Actualizada del COVID-19 del 2 de Marzo

Los casos confirmados de COVID-19 ahora ascienden a alrededor de 89,000. Una vez conocido como novedoso coronavirus o coronavirus de Wuhan, COVID-19 ha alterado a más de uno en todo el mundo, mientras que los CDC recomiendan a los estadounidenses que estén preparados en caso de que el virus se propague en sus comunidades.

Aquí hay una actualización de las últimas noticias sobre el coronavirus, incluidos los casos confirmados y las muertes. La primera sección de este artículo tendrá las actualizaciones de noticias más recientes. Las siguientes dos secciones tienen mapas y estadísticas sobre casos confirmados y muertes en todo el mundo.

2 de Marzo – Noticia Actualizada

Seis personas han muerto en el estado de Washington como resultado del coronavirus, anunciaron el lunes funcionarios de salud. 2 de marzo. Según las autoridades, cinco de las víctimas murieron en el condado de King y una en el condado de Snohomish. En el condado de King, funcionarios de salud dijeron en una conferencia de prensa que hubo 14 casos en el condado, que es el hogar de Seattle, y de ellos, cinco personas murieron. Las autoridades habían confirmado previamente dos muertes y dijeron que tres pacientes más murieron el lunes.

“El riesgo de que todos nos infectemos aumentará, y aunque la mayoría de los casos serán leves o moderados, la infección puede causar enfermedades graves y hay muchas posibilidades de que muchas personas se enfermen al mismo tiempo”, dijo King County. El director de salud pública, Dr. Jeff Duchin, dijo en la conferencia de prensa.

Las autoridades dijeron que estaban en las etapas finales de compra de un motel para alojar a los pacientes con coronavirus de forma aislada en un esfuerzo por mantenerlos alejados de otras personas que están hospitalizadas. Las unidades modulares que se habían comprado previamente como parte de los esfuerzos de reducción de la falta de vivienda también se usarán para pacientes con COVID-19, dijeron las autoridades.

La última actualización se produce después de que las autoridades anunciaron el domingo que una segunda persona murió por COVID-19 en el condado de King y que había un total de seis casos del Life Care Center al 1 de marzo, informó Q13 Fox. Hay 13 casos en el total del estado, sobre los que puede leer más en la última sección de este artículo.

Los nuevos casos relacionados con el Life Care Center incluyen una mujer de 80 años con afecciones subyacentes, una mujer de 90 años con afecciones subyacentes, un hombre de 70 años con afecciones subyacentes y un hombre de 70 años con afecciones subyacentes que murió. El 29 de febrero se confirmaron otros dos casos en el Life Care Center de Kirkland. Uno es un trabajador de la salud de unos 40 años que está bien. Otra es residente de la instalación y tiene unos 70 años, informó KIRO 7. Ella está en estado grave.

El centro de rehabilitación y enfermería tiene al menos 50 empleados y residentes que muestran posibles síntomas. Varios bomberos que ayudaron a los pacientes en las instalaciones también están siendo monitoreados, informó KING 5. La familia no puede visitar a nadie en el Life Care Center en este momento. Puede obtener más información sobre el Life Care Center en la historia de Heavy aquí.

Según el estado de Washington, 231 personas están bajo supervisión de salud pública.

Dos escuelas en Kent, Washington están cerradas este 2 de marzo

Kentwood High School y Covington Elementary están cerradas en Kent, Washington el lunes 2 de marzo debido al virus, informó Q13 Fox. Un padre de dos estudiantes tenía “síntomas similares a la gripe” y las pruebas aún no han regresado, por lo que las escuelas están cerradas por precaución. El padre estaba en un centro de atención médica donde se habían confirmado otros casos positivos. Las escuelas serán desinfectadas.

Un trabajador de la Oficina Postal salió positivo

Uno de los casos confirmados del condado de King, Washington, fue un empleado de USPS en el Centro de Distribución de la Red de Seattle en 9th Ave. en Federal Way, informó Federal Way Mirror. Tiene alrededor de 50 años y había viajado desde Corea del Sur. Ella está aislando en casa. USPS dijo en un comunicado: “Los empleados en las instalaciones trabajan principalmente con equipos automatizados que clasifican paquetes y paquetes de correo. No hay interacciones con los clientes en esta instalación. En consulta con el Departamento de Salud Pública del Condado de Seattle y King, se nos informó que el riesgo actual para otros empleados es bajo”.

Miles firman una petición para cancelar SXSW en Austin, Texas

Texas no ha confirmado ningún caso de coronavirus fuera de las personas que fueron evacuadas al estado. Pero un festival de dos semanas está programado para comenzar en Austin, Texas, a mediados de marzo, que podría atraer a cientos de miles de personas a la ciudad. SXSW ha dicho que no tiene planes de cancelar, informó KVUE. Hasta ahora, más de 13,000 personas han firmado una petición pidiendo que se cancele el evento.

Nueva York, Florida y Rhode Island tienen casos

Se confirmó que una mujer de treinta y tantos años tenía COVID-19 en Nueva York, informó MSN. Ella contrajo el virus mientras viajaba en Irán. Florida también tiene dos casos probables y Rhode Island ha informado un segundo caso.

En Rhode Island, un adolescente tiene una presunta prueba positiva después de viajar a Europa a mediados de febrero, al igual que un hombre de unos 40 años que estaba en el mismo viaje. Otro adulto de 30 años está siendo evaluado. Un total de 38 personas estaban en ese viaje y se autoaislan en casa. Saint Raphael Academy está cerrada esta semana. Los dos campus de Achievement First estarán cerrados durante dos días hasta que se conozcan los resultados del tercer caso.

Actualizaciones de vacunas

Científicos israelíes han dicho que podrían estar cerca de una vacuna, informó The Jerusalem Post. Los científicos han estado trabajando en una vacuna contra una enfermedad bronquial que afectó a las aves de corral. El Dr. Chen Katz dijo a The Jerusalem Post: “Nuestro concepto básico era desarrollar la tecnología … El marco científico para la vacuna se basa en un nuevo vector de expresión de proteínas, que forma y secreta una proteína soluble quimérica que libera el antígeno viral en los tejidos mucosos”. por endocitosis autoactivada, haciendo que el cuerpo forme anticuerpos contra el virus”.

Dijo que solo por suerte, habían elegido un coronavirus como prueba de concepto para su tecnología, y el ADN de COVID-19 es muy similar. Esperan que esto signifique que puedan crear una vacuna humana pronto y comenzar a probarla en ensayos clínicos.

En Estados Unidos, Moderna ha enviado una vacuna candidata para comenzar ensayos clínicos en humanos, informó Daily Mail. Y Greffex en Houston tiene una vacuna potencial lista para pruebas en animales. Durante una conferencia de prensa dirigida por el presidente Donald Trump el 26 de febrero, las autoridades dijeron que Estados Unidos estaba a un año de una vacuna producida en gran cantidad.

COVID-19 ahora tiene más de 90,000 casos confirmados & amp; Más de 3.000 muertes

Hasta el 2 de marzo, se confirmó que 90.301 personas tenían COVID-19 (también conocido como el coronavirus de Wuhan), según BNO . Ha habido 3.086 muertes.

El siguiente mapa confirma los nuevos casos en Estados Unidos y alrededor del mundo que fue publicado en BNO News. Es posible que tender que acercarse

al mapa para ver los casos en los Estados Unidos, que hasta ahora son dos, o casos en otros países del mundo.

Aquí se mantiene otro mapa mundial que rastrea casos confirmados y muertes. Una versión móvil del mapa está aquí. El mapa extrae de fuentes de la OMS, CDC, NHC y Dingxiangyuan y lo mantienen personas con JHU.edu. Tenga en cuenta que el número “total recuperado” no tiene en cuenta a las personas que tal vez nunca hayan necesitado ir al hospital.

Aquí puede encontrar otro mapa con las noticias más recientes sobre el virus.

Consulte las noticias locales para obtener la información más reciente sobre casos de virus, confirmados o no confirmados. Si le preocupan sus síntomas, hable con su médico de inmediato.

Los CDC también han publicado un mapa global de casos en todo el mundo, actualizado por última vez el 29 de febrero.

Muertes reportadas por el COVID-19

Hasta el momento, se han reportado las siguientes muertes de COVID-19 al 28 de febrero de 2020, de acuerdo con BNO News .

China continental – Provincia de Hubei (incluido Wuhan) – al menos 2.727 muertes

China continental – Provincia de Anhui – 6

China continental – Pekín – 7

China continental – Chongqing – 6

China continental – Provincia de Guangdong – 7

China continental – Provincia de Heilongjiang – 12

China continental – Provincia de Henan – 20

China continental – Provincia de Hunan – 4

China continental – Provincia de Jiangxi – 1

China continental – Provincia de Shandong – 4

China continental – Shanghai – 3

China continental – Provincia de Sichuan – 3

China continental – Provincia de Tianjin – 3

China continental – Provincia de Zhejiang – 1

China continental – Otras regiones – 64 (Nota: BNO actualizó otras regiones y eliminó algunas de las regiones individuales que todavía se enumeran arriba).

China continental – No revelado – 2

Muertes fuera de China continental:

Crucero Diamond Princess – 6

Francia – 2

Hong Kong – 2

Irán – 34

Italia – 21

Japón – 5

Filipinas – 1

Corea del Sur – 17 (se agregó una muerte adicional el 28 de febrero)

Taiwán – 1

El primer hombre que murió fuera de China en Filipinas tenía 44 años y había sido admitido en Hospital San Lázaro . Había sido ingresado en el hospital el 25 de enero, CNN Filipinas informó, y murió el 1 de febrero. Su pareja, una mujer de 38 años, fue el primer caso confirmado en Filipinas, PhilStar informó . Tanto el hombre como la mujer eran de Wuhan, China y habían llegado a través de Hong Kong.

Un ciudadano estadounidense en Wuhan, China, murió del coronavirus de Wuhan el 6 de febrero, CBS News informó . Esta es la primera muerte estadounidense. La persona tenía 60 años. La primera muerte dentro de los Estados Unidos fue el 29 de febrero de 2020. El paciente era un hombre de unos 50 años con afecciones médicas.

Casos confirmados en todo el mundo

Los casos internacionales confirmados fuera de China incluyen los siguientes países, según BNO News. Estos son casos confirmados, no muertes, y están en orden alfabético.