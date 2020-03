ALERTA CORONAVIRUS: Cómo hacer el bien desde casa?

Aquí te ofrecemos ocho formas de ayudar a tu comunidad y mantenerte activo durante esta etapa de cuarentena por el Covid-19.

Si bien el distanciamiento social y quedarnos en casa es el mejor aporte que cada uno de nosotros puede hacer para prevenir el contagio y así bajar la curva de crecimiento de los casos del virus en nuestra zona también hay alternativas para hacer el bien y apoyar a quienes se encuentran en primera fila combatiendo la epidemia.

En tiempos difíciles es cuando los seres humanos ponen a prueba su calidad y dan lo mejor de sí para ayudar al prójimo. Por eso mismo además de quedarte en casa te ofrecemos ideas y proyectos que puedes asumir para aprovechar al máximo tu tiempo y ser solidario en pequeña o gran media de acuerdo a tus posibilidades.

Siempre es fácil preocuparse por nuestra situación personal, pero también es el momento de tener presente que muchas familias presentan serias dificultades, sobretodo los trabajadores que laboran por horas o jornadas, los dueños de negocios comerciales como restaurantes, tiendas, salones. Muchas familias que ahora tienen sus niños en casa y no tienen la posibilidad de alimentarlos. En fin. La situación dia a día es compleja y aunque la sensatez debe imperar también la sensibilidad social es importante.

Ya que pasamos tantas horas conectados a nuestros celulares y computadores podemos investigar un poco sobre el sinnúmero de organizaciones que están ofreciendo ayuda en tiempo de crisis. Desde proveer meriendas o alimentos gratis hasta dinero para pagar necesidades básicas.

Aquí te presentamos formas posibles de hacer el bien:

DONAR DINERO

Siempre es posible dar una mano a ti caridad favorita en estos tiempos difíciles. Y en estos momentos específicos puedes escoger bien si tienes un dinero para contribuir y hacer una gram diferencia.

Estas dos paginas web tienen mil sugerencias maravillosas para contribuir a la causa de tu preferencia.

Una de ellas es Charity Navigator.

La otra donde puedes encontrar alternativas es CharityWatch.Tienen una magnífica recopilación de entidades que van desde Médicos Sin Fronteras hasta Heart to Heart International.

El Centro de Filantropía para Desastres sugiere donar a grupos o entidades enfocados en trabajar en temas como agua, sanidad ambiental e higiene. Ver aquí.

The Center for Disaster Philanthropy.

ENVIAR SUPLEMENTOS MÉDICOS A DONDE MÁS SE NECESITAN

Otra forma de ayudar es colaborar para el envío de suplementos médicos. Organizaciones como Direct Relief tiene el sistema ya montado. Esta página tiene todos los detalles. Click aquí.

Siguiendo ejemplos como el de la China país en el cual la transmisión ha bajado y se encuentra seis semanas adelante en materia del desarrollo del virus, hemos visto que la necesidad de muchos pacientes de contar con dispositivos de asistencia respiratoria es importante.

Esta organización Direct Relief ha logrado enviar ya más de 500 tanques de oxígeno a pacientes norteamericanos y ha comprometido dos millones de dólares para ayudar a los centros de salud ubicados en todos los Estados Unidos a prepararse para la pandemia.

NO OLVIDAR A LOS MAYORES Y ANCIANOS

Evitando el acercamiento directo y el contacto pues son los grupos más vulnerables, qué tal una llamada al vecino o un mensaje de texto para ver si necesitan provisiones o alimentos que puedas adquirir y dejarles en la puerta de su casa?. En estos momentos en que el aislamiento es la mejor alternativa una llamada para saludar y expresar afecto siempre será bienvenida.

ENTREGAR ALIMENTOS A AQUELLOS QUE ESTÁN EN CUARENTENA AUTOIMPUESTA

Puede ser que estas personas estén aisladas por haber estado con alguien que tenga el COVID-19 o se hallan enterado después. En todo caso apreciarían encontrar en su puerta algún tipo de alimento o paquete. Si tiene sin caso cercano procede con cuidado. Avisa que vas a dejar la entrega, llama antes de hacerlo y márcate antes de que la persona abra la puerta.

DONAR PROVISIONES A BANCOS DE ALIMENTOS

En todo el país hemos visto supermercados y tiendas arrasados y estantes vacíos de productos básicos. Incluso las tiendas han debido ajustar los horarios de servicio para reabastecerse. El pánico ha afectado la dinámica de funcionamiento u la gente compra más de lo que necesita.

En el momento de salir a hacer tus compras piensa en lo realmente necesario y no prives a los demás de productos básicos con actitudes egoístas o inconscientes. Más bien piensa en comprar provisiones que puedas donar a los bancos de alimentos de tu zona o comunidad y llevarlos a estos lugares para que de allí los hagan llegar a su destino final donde realmente son necesarios.

También la organización Feeding America ha logrado ser muy efectiva y ha implementado un fondo de respuesta inmediata. Si no puedes donar provisiones específicas puedes contribuir con dinero. Al COVID-19 response fund.

Otra alternativa maravillosa es apoyar a “Meals on Wheels” para ayudar a distribuir alimentos o saber donde se puede acudir en cada una de nuestras localidades a recibirlos en caso de necesidad. Aquí el link.

AYUDAR A QUIENES NO TIENEN HOGAR

Piensa en tantos indigentes en tu zona que no tienen cómo cuidarse, refugiarse o protegerse en esta crisis. Una idea bella u caritativa sería contactar los refugios de desamparados locales y los centros de servicios para desamparados y averiguar cuáles son sus necesidades inmediatas esta página National Homeless.org puede ser tu guía nacional y local para que tu aporte sea efectivo. Aquí el link.

También The National Coalition for the Homeless ha proporcionado en las ciudades estaciones de higiene para que los necesitados puedan acudir a lavarse las manos. Ver aquí las sugerencias de The National Coalition for the Homeless.

DONAR SANGRE

La sangre siempre está en alta demanda y más ahora en estos graves momentos, pero la combinación de aislamiento voluntario, cuarentena y hospitales atiborrados de pacientes ha hecho disminuir las existencias. HAY QUE PREVENIR LA ESCASEZ DE SANGRE.

Muchas personas entre los 17 y 65 años pueden donar sangre llamando o contactando sus centros locales o directamente a la Cruz Roja.. Aquí el link para verificar cerca de casa dónde puede donarse sangre en la Cruz Roja.

NO OLVIDAR LAS MASCOTAS

Nuestros amigos y compañeros animalitos no saben o entienden por las que estamos pasando. Y si los seres humanos sufren también ellos por abandono, hambre, enfermedad o maltrato. Los Centros de adopción de mascotas están recibiendo donaciones de alimentos.. que son los que realmente se necesitan en estos momentos. Ver aquí en MDPCA.org.

SER ACTIVO Y SOLIDARIO

Este es el artículo valioso de Market Watch que sirvió de inspiración a este artículo que ojalá puedan compartir entre sus amigos y amistades. TODOS PODEMOS HACER LA DIFERENCIA DESDE CASA!!

Más detalles sobre otras alternativas aquí en Market Watch.