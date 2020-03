En Estados Unidos sigue la expansión del Coronavirus con más de 975 casos y 31 muertes.

La Emergencia en el Estado de NY continúa y debido al ascenso de casos ayer el gobernador Mario Cuomo decidió aislar la ciudad de New Rochelle, creando una “Milla de contención” en la zona donde fue registrada la primera víctima que se encuentra grave en un hospital y ha infectado a su esposa, hijos y al vecino que lo llevó a la clínica. El gobernador ordenó el cierre de escuelas, templos y lugares de reunión públicos en esta ciudad que tiene 77.000 habitantes. Los Soldados de la Guardia Nacional ya hacen presencia en la zona y harán labores de limpieza y distribución de provisiones. Más de 80 casos del virus viven en New Rochelle por lo que se ha tomado esta medida extrema que hasta el momento no implica la prohibición de circulación.

En Italia la situación no mejora. Guiseppe Conte, primer ministro de Italia no dudó en tomar acciones ahora en todo el territorio como respuesta al aumento de casos y muertes que se han presentado en el país. Van más de seiscientos muertos y más de nueve mil casos. La medida extrema a nivel nacional causó tal pánico que los mercados de víveres y abastos se vieron saqueados y pronto tuvo que imponerse el orden público. Aquí una nota muy importante de ARV: https://youtu.be/KZDzjtIYFGA

Se espera en todo caso que con esta medida se pueda lograr en pocos días evitar mayores contagios.

En la China bajó el índice de contagios tal como vemos en este informe de ARV:

VídeoVideo related to top 5 Últimas noticias marzo 11 de 2020 2020-03-11T00:00:48-04:00

Este lunes se desplomaron los precios del petróleo luego de la crisis económica por la que pasa el mundo debido al coronavirus. Las bolsas del mundo también se han visto gravemente afectadas. Hay una interesante nota de CNN explicando el porqué de esta situación que vale la pena leer aquí abajo.

En temas de inmigración se ha informado que e el ICE no ha suspendido operaciones pese al coronavirus, sin embargo, un portavoz de la organización aseguró que no se realizan redadas dentro de centros médicos. Por otro lado, también se conoció un fuerte plan por parte de ICE para seguir combatiendo la contratación de inmigrantes indocumentados.

Por último, ayer se llevó a cabo una nueva ronda de primarias demócratas en 6 estados del territorio estadounidense. Sanders y Biden se enfrentaron de nuevo, resultando el ex vicepresidente Biden el gran triunfador de la noche en Missouri, Misisipi y Michigan Ahora es cuestión d e tiempo ver si Sanders se mantiene al final en la carrera o decide retirarse.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. El coronavirus tiene a toda Italia en cuarentena, la medida más dura implementada fuera de China

Hasta el momento, Italia ya ha reportado 631 muertos desde que comenzó el brote, con un gran aumento en las cifras en los últimos días.

El gobierno italiano ha tomado fuertes medidas en la última semana para evitar la propagación del coronavirus y manejar la crisis al norte de Italia sobre todo en la región de Lombardía. Sin embargo, el mandatario italiano Guiseppe Conte anunció que ampliará estas medidas a todo el país.

La decisión implica la prohibición de desplazarse entre ciudades, el cancelamiento de eventos públicos, actividades escolares, la prohibición de las actividades al aire libre, los cines e incluso la suspensión de visitas familiares a los presos, entre otras medidas.

Con esto las autoridades buscan que las personas salgan lo menos posible de sus hogares y que eviten a toda costa los lugares donde haya aglomeración de gente. Más en CNN.

2. Por qué se desplomaron los precios del petróleo, qué significa y qué tiene que ver el Coronavirus en esto?

El petróleo se encuentra en su precio más bajo desde 1991. El desplome de casi un 30% del precio se debe a una guerra de precios por parte de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo.

El problema inició cuando Rusia rechazó un acuerdo de la OPEP para recortar su producción, con el objetivo de aminorar el descenso de la demanda de petróleo debido a la crisis del coronavirus.

Estas decisiones han repercutido también en la caída de las acciones de las principales bolsas del mundo. Por su parte, Wall Street tuvo que cerrar este lunes por 15 minutos su jornada tras la brusca caída.

Aquí una interesante nota con la información detallada por parte de CNN.

3. ¿ICE mantiene operativos en medio de alerta por Coronavirus? Deben tener los indocumentados expuestos a contagio a acudir a centros médicos?

A pesar de la alerta de coronavirus en el territorio estadounidense, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas no ha suspendido sus actividades. Sin embargo, un portavoz aseguró que no se están haciendo redadas dentro de los centros médicos.

“Las personas que buscan tratamiento médico para el virus deben continuar haciéndolo sin temor ni dudas… Las afirmaciones en contrario son falsas y crean miedo innecesario dentro de las comunidades”, indicó el ICE en Florida a la prensa.

Aquí más información en La Opinión.

4. ATENCIÓN: ICE arremete contra empleadores de inmigrantes como una prioridad de acción

También en temas relacionados a la inmigración, ICE anunció que pretenden invertir $2,000 millones de dólares más en sus esfuerzos con los que desde 2017 buscan detener la contratación de inmigrantes indocumentados.

Se espera entonces que se presenten un mayor número de investigaciones y redadas en diferentes lugares de trabajo. El presupuesto sería invertido en la contratación de agentes especiales, agentes para supervisión, personal administrativo y demás cargos.

Hasta el momento ICE tendría abiertas más de 15.000 investigaciones ante empresas que contratan inmigrantes. Las compañías de construcción, restaurantes y fábricas son las más investigadas. Ver informe de La Opinión.

5. Día de elecciones primarias en Estados Unidos: qué dicen las encuestas y cómo pudo verse afectado por el coronavirus?

Ayer se vivió un día más de elecciones primarias en Estados Unidos. Esta vez la elección es por parte de seis estados que en total otorgan el 9% del número de delgados.

Michigan, Idaho, Misisipi, Missouri, Dakota del Norte y el estado de Washington votaron para decidir cuál candidato por parte del partido demócrata deberá enfrentarse a Donald Trump en las elecciones presidenciales de este año. Los dos precandidatos enfrentados fueron Joe Biden y Bernie Sanders. La noche fue favorable en muchos aspectos para Biden quien se proyectó como vencedor en Michigan. Estaremos pendientes de hacer más actualizaciones y ver si el resultado de la noche hace que Sanders se retire de la contienda para que los esfuerzos de la campaña demócrata se concentren en el apoyo de un sólo candidato y los meses anteriores a Noviembre se concentren en el apoyo contundente a quien sea seleccionado.

Ambos cancelaron anoche los rallys de sus campañas por temor al Coronavirus y las reuniones en público. Más en Infobae.