Consejos para tener en cuenta en el supermercado para evitar el coronavirus

Lieve bezoekers, naar aanleiding van de ontwikkelingen van het Coronavirus een korte update: Vanzelfsprekend volgen wij alle ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus. Hierbij houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. We vinden dat je beter kunt voorkomen dan genezen. En dus komen we vandaag met de nodige aanpassingen en een advies aan gasten: Wij nemen dit weekend ook reserveringen aan vanaf 2 personen zodat wij het aantal personen beter kunnen reguleren. We vragen onze gasten om hun handen gedurende de avond een aantal keer te wassen. We vragen gasten die verkouden zijn, hoesten of tekenen van koorts vertonen thuis te blijven. Ditzelfde vragen wij van ons personeel zodat er een fit team aan het werk is! Al het personeel zal hygiënische handschoenen gebruiken en deze met regelmaat verversen. We begroeten elkaar zonder elkaar aan te raken en waarborgen een zekere afstand. We vragen onze gasten de standaardmaatregelen door het RIVM opgesteld op te volgen. Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking. We houden jullie op de hoogte van eventuele verdere maatregelen. De veiligheid van onze gasten en onze collegas staat voorop! ❤ Saludos, team Supermercado • Dear visitors, because of the Coronavirus a short update: We follow the progress with regard to the Corona virus. We adhere to the guidelines of RIVM. We believe it is better to prevent than to cure. So from today on we come with the necessary adjustments and advice to our guests: This weekend we also take reservations of 2 people so that we can better regulate the number of our guests. We ask our guests to wash their hands several times during the evening. We ask guests who have a cold, cough, or show signs of fever to stay at home. We ask the same from our staff so only a topfit team is working in our restaurant. All our staff will use hygienic gloves and change them regularly. We greet each other without touching and ensure a certain distance. We ask our guests to follow the standard measures drawn up by RIVM. Thank you in advance for your understanding and cooperation. We will keep you informed of any further measures. The safety of our guests and colleagues is our first priority!❤️