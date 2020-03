¿Es el flujo o la congestión nasal un síntoma del coronavirus?

Se arrima la temporada de alergias estacionales en Estados Unidos y con ella una avalancha de síntomas incluyendo tos, congestión nasal, secreción nasal. Con el COVID-19 fundamentalmente alterando la vida de todos alrededor del mundo, muchas personas se preguntan si sus síntomas coinciden con esos asociados al coronavirus. Sabemos que la tos es un síntoma común del coronavirus. Pero, ¿qué tal la congestión y el goteo nasal? ¿Podría ser coronavirus?

Muy a menudo los síntomas del coronavirus son muy similares a los de una gripe regular o un resfriado común. Las pruebas son difíciles de realizar a menos que esté hospitalizado o sea un trabajador de la salud. Vivimos en tiempos inciertos, y estamos lidiando con una enfermedad desconocida. Aunque esto no debe tomarse a la ligera, la mayoría de la gente que se contagia con el coronavirus, se recupera. Ten en cuenta: Es cuando el coronavirus se traslada a los pulmones que hay un verdadero problema.

La respuesta es que, sí, la congestión o el goteo nasal pueden ser síntomas del coronavirus, al igual que un indicador precoz ya que los síntomas de COVID-19 generalmente comienzan leves, pero no es el síntoma más común. De hecho, es uno de los menos comunes, según algunos estudios. Aún así, cualquier síntoma se debe monitorear de cerca y discutir con su médico de cabecera o una línea de asistencia directa de coronavirus.

Aunque los síntomas más comunes del coronavirus incluyen fiebre, dificultad para respirar y tos seca, la Organización Mundial de la Salud esta entre aquellos que enumera el goteo nasal como un posible síntoma de coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud afirma: “Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden tener dolores, congestión nasal, goteo nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas personas se infectan pero no presentan síntomas y no se sienten mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento especial. Una de cada seis personas que se enferma con el COVID-19 se enferma gravemente y desarrolla dificultad para respirar. Las personas mayores, y las personas con problemas médicos subyacentes como la presión arterial alta, los problemas cardíacos o la diabetes, son más propensas a desarrollar complicaciones. Las personas que padecen de fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica”.

A través de estos estudios sobre el coronavirus, veamos que tan común es la congestión o goteo nasal, claro esta, con el conocimiento de que cada persona maneja el virus de diferente manera. No todos muestran los mismos síntomas en las mismas etapas.

Es difícil hacerse la prueba en muchos distritos, incluso sin importar si has viajado al extranjero. De todas formas, no hay una cura conocida para el coronavirus, así que si crees que estas infectada, consulta con tu médico de cabecera. La mayoría de las personas que contraen el virus se recuperarán, pero mucho de los sobrevivientes han descrito una brutal batalla contra una enfermedad similar a la gripe. Cuando dicen que el virus es leve para la mayoría, no se refieren a una nariz congestionada.

“Los síntomas más comunes de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, son fiebre, tos y dificultad al respirar”, según John Hopkins Medicine. “Algunos pacientes también tienen dolor del cuerpo, secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. Si tiene dolor de garganta y cree que ha estado expuesto al nuevo coronavirus, póngase en contacto con un proveedor de atención médica por teléfono y analice su riesgo”.

Esto es lo que necesitas saber:

Sí. El flujo nasal puede ser un síntoma común del coronavirus, pero no es el más común

En primer lugar, solo porque tengas goteo nasal no significa que padezcas del coronavirus. Tu médico está mejor equipado para diagnosticarte (¡no tomes asesoramiento médico del Internet!). Sin embargo, estudios investigativos de fuentes fidedignas al igual que sitios gubernamentales han resaltado los síntomas comunes del coronavirus. Se ha notado escurrimiento nasal en un pequeño porcentaje de pacientes con coronavirus. También mantén en cuenta que el virus tiene una etapa de incubación (los síntomas aparecen entre 2 a 14 días) y en sí pueden tomar tiempo para empeorar (incluso 8 días o más). Sin embargo, reitero, la mayoría de las personas se recuperan del COVID-19.

En general, según la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas los coronavirus (de los cuales hay muchos), pueden causar estos síntomas:

Fox5 News señaló que las alergias presentan síntomas similares: “estornudar, picazón en los ojos y flujo nasal”. Si usted ha sufrido comúnmente tales alergias estacionales en el pasado podría ser lo mismo esta vez, informó la estación, señalando que de ser así, podría recibir alivio una vez tome la medicación para la alergia.

The American Journal of Gastroenterology publicó un nuevo estudio del Wuhan Medical Treatment Expert Group para COVID-19. La investigación analizó 204 casos confirmados que recibieron atención médica por COVID-19. Puedes encontrar el estudio aquí. Los investigadores encontraron que los problemas digestivos eran mucho más comunes en pacientes con coronavirus que otros estudios previos habían indicado, señalando que “la mitad de los pacientes de nuestra cohorte reportaron un síntoma digestivo”. Sin embargo, esa estadística se alteró al incluir a personas que reportaron pérdida de apetito. El hecho de que tengas o no tengas tos no significa que tengas coronavirus.

La ausencia de síntomas no necesariamente significa que estés libre del asecho del coronavirus. El New England Journal of Medicine publicó el artículo Características clínicas de la enfermedad del Coronavirus 2019 en la China. Este señala: “Durante los primeros dos meses del brote, Covid-19 se propagó rápidamente por toda la China y causó diversos niveles de malestares. Los pacientes a menudo no presentaban fiebre, y muchos no tenían hallazgos radiológicos anormales”. Por lo tanto, aunque la fiebre se cita a menudo como un indicador principal del coronavirus, la ausencia de ella tampoco significa que no lo tengas.

Sin embargo, el estudio encontró que los síntomas más comunes del coronavirus son la fiebre y la tos. Este estudio encontró que, si bien el escurrimiento nasal (etiquetado como congestión nasal) podría ocurrir en pacientes con coronavirus, no era común. En este estudio, sólo el 4.8 por ciento de los pacientes observados tenían congestión nasal (13.9 por ciento tenía dolor de garganta y 13.6 por ciento tenía dolor de cabeza).

“El período medio de incubación fue de 4 días (rango intercuartílico, 2 a 7). La edad media de los pacientes fue de 47 años (rango intercuartílico, 35 a 58); 0.9% de los pacientes eran menores de 15 años de edad. 41.9% eran mujeres. La fiebre estuvo presente en el 43.8% de los pacientes en el momento de ingreso, pero se desarrolló en el 88.7% durante la hospitalización”, informaron los investigadores. “El segundo síntoma más común fue la tos (67.8%); náuseas o vómitos (5.0%) y diarrea (3.8%) eran poco comunes. Entre la población general, el 23.7% tenía al menos una enfermedad coexistente (por ejemplo, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica)”.

Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia es otro estudio investigativo que expuso los síntomas en porcentajes de pacientes infectados con el virus en la China.

Ese estudio halló que sólo el 4 por ciento tenía flujo nasal. El síntoma más común fue la fiebre, que fue reportada por el 96 por ciento de los pacientes, después de una tos (47 por ciento), un poco de flema (20 por ciento), mialgia o fatiga (31 por ciento), dolor de cabeza leve y mareos (16 por ciento), pérdida de apetito (18 por ciento).

La Escuela de Medicina de Harvard enumera la congestión nasal en su lista de síntomas. Según la institución, “algunas personas infectadas con el virus no muestran síntomas. Cuando el virus causa síntomas, los más comunes incluyen fiebre de bajo grado, dolores corporales, tos, congestión nasal y dolor de garganta. Sin embargo, en ocasiones, COVID-19 puede causar síntomas más graves como fiebre alta, tos severa y dificultad para respirar, lo que a menudo indica neumonía”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), los síntomas del coronavirus “pueden aparecer 2-14 días después de la persona ser expuesta al virus (esta información esta basada en el período de incubación del virus MERS-CoV)”. El sitio enumera los síntomas más comunes como:

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar

El gobierno australiano explica: “Si usted presenta síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, cansancio o dificultad para respirar) dentro de los 14 días después de salir del país o región que está en mayor riesgo de COVID-19, o dentro de los 14 días de su último contacto de un caso confirmado, debe hacer los arreglos para ver a su médico y recibir una evaluación urgente.”

La pérdida de sabor y del olfato al igual que ojos con bordes rojos también han surgido como posibles síntomas del COVID-19.

A veces el virus conduce a neumonía, que es cuando se agrava la situación y puede requerir hospitalización.

¿Cuál es el período de incubación?

“Debido a que este tipo de coronavirus acaba de ser descubierto, el tiempo desde la exposición a la manifestación de los síntomas (conocido como el período de incubación) para la mayoría de las personas aún no se ha determinado. Según la información actual, los síntomas podrían aparecer tan pronto como tres días después de la exposición hasta 13 días después. Una investigación publicada recientemente encontró que, en promedio, el período de incubación es de unos cinco días”, dice Harvard.