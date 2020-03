Escasez de máscaras por la crisis del Coronavirus: ¿Cómo hacerlas en casa?

A medida que los casos de coronavirus crecen en Estados Unidos, varios hospitales enfrentan una escasez de mascarrillas quirúrgicas y le están pidiendo a las comunidades que donen cualquier máscara adicional que tengan, e incluso que las hagan en casa para ayudar con la carencia. Aunque las máscaras N95 certificadas son las mejores, algunos hospitales todavía están recurriendo a máscaras cosidas como una alternativa. Si quieres hacer tu propia máscara, aquí tienes las instrucciones de cómo hacerlo.

Kootenai Health proporciona servicios médicos a pacientes en el norte de Idaho, el este de Washington, Montana y el noroeste interior del país. Debido a la escasez de máscaras y otros equipos de protección personal, Kootenai está pidiendo a la comunidad que hagan máscaras y las donen a establecimientos médicos. Aunque estas mascaras caseras no reemplazan las máscaras N95 para los profesionales de la salud, siguen siendo el mejor recurso. Algunos hospitales están recurriendo a las máscaras de algodón como un plan de contigencia.

A través de su página oficial, Kootenai facilita instrucciones detalladas de cómo hacer una máscara DIY o bricolaje. Puedes leer las instrucciones completas aquí, o ver el video de The Turban Project a continuación. Para hacer máscaras, necesitarás dos piezas de tela de algodón de 9″x6″ de tamaño (color claro, prelavado y preencogido, estrechamente tejido y no franela). También necesitarás cuerda elástica, cordón de cuentas elástico, o elástico plano de 1/8″ de grosor. Las instrucciones de costura de Kootenai señalan que el elástico debe ser cortado unas siete pulgadas de largo, con un nudo en cada extremo (pero el último elástico no debe anudarse).

Las instrucciones completas están en el video a continuación. La única excepción es que Kootenai recomienda usar algodón para ambas capas y no franela para una de ellas cómo lo indica el video.

HowToSewASurgicalFaceMaskHow to sew a face mask for medical reasons. Great for patients with compromised immune systems and those with COPD. You can find the pattern on http://www.turbanproject.com and our Facebook page The Turban Project. 2018-07-17T18:50:33.000Z

Mar Pendás también te muestra cómo coser una mascarilla en casa:

Cómo hacer un Cubrebocas de tela? La forma mas fácil y rápida de hacer un tapabocas!✨¿Quieres Tus 10 segundos? https://tus10segundos.com/collections/wefere/products/tus-10-segundos-mar-pendas Sígueme! Instagram: http://instagram.com/marpendas/ Mi tienda en linea: https://www.etsy.com/mx/shop/MarPendas Playerita y Sudadera Magia: https://rocketmerch.store/collections/mar-pendas-1 Facebook: https://www.facebook.com/mmpendas/ Contacto: marpendascanal@gmail.com 🙂 ✨ TUS 10 SEGUNDOS ✨ ✨ ¿Qué Maquina de coser tienes?: La Casera es una Singer modelo 2250, la Recta Industrial es marca Brother y la Over Industrial es marca Yamato. ¿Qué papel usas para hacer los moldes? : Papel bond y el que es un poco transparente es papel Micro. Recuerda que las formas, cantidades y colores mostradas en el vídeo, son solo una sugerencia, tu puedes hacerlos de las formas y colores que mas te gusten! 🙂 Música: Kevin MacLeod – Quirky Dog Available under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license https://creativecommons.org/licenses/… Música: https://www.bensound.com Música: Adrian B. "La vaquita bailarina" y "subibaja" 2019, todos los derechos reservados. 2020-03-18T16:54:54.000Z

Según The New York Post, si no puedes encontrar elástico, entonces puedes usar bandas para coletas, gomas o cordel de panadero. En cuanto a la máscara en sí, por supuesto las máscaras quirúrgicas son mejores, ya que son aproximadamente 89% más eficaces en la prevención de la transmisión de partículas de .02 micras de tamaño (que es más pequeño que el coronavirus). Las bolsas de aspiradora les siguen con un 86%, luego las toallas de cocina con un 73% (pero respirar es más problemático), seguido por camisetas de mezcla de algodón al 70% y fundas de almohada antimicrobiana al 68%. Duplicar el material aumenta la filtración, por lo que muchas de estas instrucciones recomiendan coser dos capas de material.

También puedes encontrar patrones e instrucciones en el proyecto FreeSewing Open Source Project de Joost De Cock. Joost De Cock subió las instrucciones para hacer máscaras en casa después de que su esposa, que es cirujana, notó que una escasez de máscaras se aproximaba, informó Forbes. Aquí

puedes ver las instrucciones de cómo hacer las máscaras.

Aquí esta el video:

El patrón para su Máscara Fu Face está aquí.

Las instrucciones detalladas sobre cómo hacer la máscara facial vienen con imágenes, por lo que son bastante fáciles de seguir. Puedes verlas aquí.

El sistema hospitalario, Deaconess, también tiene un conjunto de instrucciones para hacer máscarillas aquí. Puedes donar máscaras o solicitar máscaras para una organización que este en necesidad a través de su página.

Aquí está su video de instrucción:

Como puedes ver, hacer una máscara realmente no es tan difícil. Si tu hospital local esta solicitando máscaras faciales caseras, estos tutoriales son un gran lugar donde empezar.