Top 5 Últimas Noticias Marzo 12 de 2020

La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles que el nuevo brote de coronavirus es una pandemia mundial por su rápido contagio simultáneo en muchos países del mundo: 120.00 personas están infectadas y van más de 4.000 muertes.

Tedros Adhanom luego de declarar la Pandemia instó a los países a ser más activos en la lucha contra este flagelo:

“Si los países detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente en la respuesta, aquellas naciones con un puñado de nuevos casos de coronavirus podrán evitar que esos casos se conviertan en grupos, y que esos grupos se conviertan en transmisión comunitaria”, dijo. Más sobre estas declaraciones aquí en CNN.

El Presidente Trump se dirigió a la Nación en la noche del miércoles para comentar sobre la situación y las medidas a tomar: En su discurso alabó la capacidad del gobierno americano de responder con prontitud a la amenaza de la expansión del Coronavirus desde que empezó hace semanas al prohibir los vuelos desde China y Corea.

Afirmó que los europeos fallaron por no restringir los viajes desde Asia con tiempo y ahora están afrontando graves crisis. También dijo que muchos focos de contaminación en los EU vienen también por viajeros provenientes de Europa por lo que decretó la suspensión de todos los vuelos de Europa por los próximos 30 días con excepción de Gran Bretaña.

Trump aseguró que se seguirá el monitoreo de la evolución del virus en China y Corea según su situación y que se evaluará paulatinamente la prohibición de viajes a esa zona.

Trump recordó que la semana pasada el congreso aprobó 8.3 mil millones de dólares para que el sistema de salud luche contra el virus y logre pronto el desarrollo de vacunas y tratamientos.

También anunció que aprobará medidas sin precedentes para aliviar a los trabajadores y pequeños empresarios. Habrá nuevos capitales y asistencia con fondos y préstamos de bajos intereses para los Estados afectados para combatir así los estragos y las pérdidas a los comerciantes de pequeños negocios. Será una partida adicional de 15 billones de dólares, lo cual suma la inyección de 200 billones adicionales a la economía americana.

“Esto no es una crisis financiera”, dijo, “Es un momento en el tiempo que combatiremos uniéndonos y dejando de lado los intereses políticos”, afirmó invitando a la unión de los americanos como una “gran familia”.

Instó a los americanos a practicar buena higiene, limpiar superficies a menudo, cubrirse boca al estornudar y por supuesto quedarse en casa si no se sienten bien.

“No dudaré en tomar pasos adicionales para proteger a los americanos”, dijo. “El virus no tendrá oportunidad ante los Estados Unidos si estamos todos juntos. Venzamos la adversidad y tratemos a los enfermos con amor y compasión”, reiteró antes de concluir su discurso.

Trump a pesar de las advertencias no ha suspendido su agenda y seguirá viajando por el momento aunque la Casa Blanca va a reconsiderar los viajes a Europa.

El 15 de Abril fecha designada a todo el país para que los contribuyentes presenten sus impuestos podría verse cambiada o re evaluada según circulan ya los rumores en la Casa Blanca debido a los inconvenientes que pueda presentar el Coronavirus.

Italia ha colapsado y vive su peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Los negocios serán cerrados a excepción de farmacias y mercados mediante un decreto. Los hospitales están llenos y no hay abasto. Van más de 10 mil infectados, terrible pensar que pueda llegar a pensarse en elegir a quien atender dando prioridad a los más jóvenes. El Vaticano cerró sus puertas también.

En Latinoamérica avanza el virus también. Honduras confirmó sus dos primeros casos de contagio. Las víctimas son dos mujeres que llegaron al país la primera semana de marzo, la primera procedente de España y la segunda de Suiza. El Salvador decretó la alerta naranja para lidiar con los posibles contagios. Panamá también anunció sus primeros casos.

En temas políticos, el ex vicepresidente Joe Biden le ganó a su rival Bernie Sanders en las elecciones demócratas de este martes. El candidato tuvo el apoyo de 4 Estados y es ahora el contrincante más probable del partido demócrata ante Donald Trump, aunque Sanders ha manifestado que no se retira aún de la contienda y está listo para el debate que tendrá lugar el próximo domingo liderado por CNN y Univisión.

En materia de política y crisis en Latinoamérica un informe dio a conocer que

4,000 personas en promedio huyen al mes de Nicaragua a causa del régimen político de Daniel Ortega y buscan el exilio bien sea en otros países vecinos o intentan llegar a Norteamérica.

1. Estados Unidos tiene ya más de 1,000 casos que han dado positivo al coronavirus

El coronavirus no ha parado de expandirse dentro de Estados Unidos desde que se confirmó su primer caso el 21 de enero. The New York Times reportó que el número de casos de contagio ha superado los 1,000.

La población se encuentra en alerta pues las autoridades han tomado medidas para evitar la interacción pública, incluso las manifestaciones de las campañas electorales se han visto afectadas. Por su parte, algunas universidades han empezado ha realizar sus clases por medios virtuales mientras que las escuelas ya han cerrado sus puertas. Más en La Opinión.

2. Gobierno de Honduras confirma dos primeros del nuevo coronavirus en el país

Este miércoles dos personas dieron positivo por el nuevo coronavirus en Honduras, según informó la Secretaría de Salud en un comunicado.

Una de las personas es una mujer de 42 años en estado de embarazo, la mujer llegó al aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa el 4 de marzo en un avión procedente de España. La se encuentra hospitalizada y su estado de salud es estable.

La segunda persona afectada es una mujer de nacionalidad hondureña de 36 años, quien llegó al país el 5 de marzo desde Suiza. La mujer se encuentra siendo atendida en su casa.

Por su parte las autoridades hondureñas comunicaron que están tomando medidas para identificar a personas que también podrían estar contagiadas.

“Se activa la segunda fase del Plan para la Contención y Respuesta a nivel nacional para contener la propagación y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas y en la economía hondureña” informaron en un comunicado. Más aquí.

3. ¿Qué hay detrás del alto número de muertes en Italia por Coronavirus?

Italia se convirtió en el segundo país con más muertes a causa del coronavirus llegando a las 630. El primer lugar lo tiene China que con más de 80,000 casos de contagios detectados ya anunció más de 3,100 muertes.

Las autoridades del país europeo han reportado que la mayoría de los muertes han sido en la región de Lombardía, en el norte del país. La tasa de mortalidad a causa del virus en Italia se ha convertido en la más alta del mundo, pues ya se encuentra entre el 4.5% y 5%.

Expertos en el tema aseguran la alta tasa de mortalidad en el país está vinculada con el hecho de que Italia tiene una de las poblaciones con más personas mayores en su continente. Las autoridades sanitarias han informado que la mayoría de muertes se han presentado en personas mayores de 80 años que ya presentaban problemas de salud. Detalles en la BBC.

4. Biden gana las primarias demócratas en Michigan y se perfila como el contrincante más probable de Trump en las elecciones

Biden obtuvo la victoria en 4 de los 6 estados que votaron este martes en las primarias demócratas. Mississippi, Missouri, Idaho y Michigan, le confirmaron su apoyo.

Michigan se considera el premio más grande pues cuenta con 125 delegados, cabe recordar que para ganar la nominación el candidato debe acumular un total de 1,991 votos.

Así entonces el exvicepresidente podría ser el nuevo rival de Trump para las elecciones presidenciales de noviembre. Sanders se pronuncian diciendo que aunque su movimiento ha perdido en materia de potencial electoral sigue siendo triunfante en cuanto a precedente social. Aún no retira su campaña y confirma su participación en el próximo debate electoral este domingo. Más aquí en La Opinión.

5. Unas 4.000 personas al mes huyen de Nicaragua por la persecución del régimen de Daniel Ortega

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en promedio 4.000 personas al mes huyen de Nicaragua a causa de la violación de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega.

A pesar de que la violencia en el país ha disminuido desde la época de protestas, varios estudiantes, agricultores y periodistas han abandonado el país. Costa Rica es país donde más llegan los migrantes, seguido de Panamá y Mexico.

“Sin una solución a la crisis interna a la vista, se espera que estas cifras crezcan”, anunció un portavoz de ACNUR.

Aquí más información sobre el tema en Infobae.

