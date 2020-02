Muere Sean Grebinger: ¿cómo murió asesino de Crystal Grebinger?

Sean Grebinger, el hombre de Louisiana que fue acusado de matar a su esposa, Crystal Grebinger en 2013, fue encontrado muerto en una celda de prisión en Porto Alegre. Crystal Grebinger desapareció en Lafayette, Louisiana, en febrero de 2013. La policía cree que su esposo la mató y luego huyó del país con los dos hijos de la pareja.

TV Alterosa en Brasil fue el primer medio en informar sobre la muerte de Grebinger. Si bien la cadena Globo informó que Grebinger se suicidó dentro de la celda de su prisión la noche del 20 de febrero, las autoridades no sospechan de manos oscuras en la muerte.

El sospechoso había sido buscado por Interpol y detenido en Brasil el pasado 18 de febrero. Había estado esperando la extradición a Louisiana para responder por los cargos de asesinato. La ciudad de Porto Alegre está ubicada en el sureste del país.

Globo en Brasil informa que Grebinger había estado viviendo en el país con los niños que compartió con su difunta esposa.



El 20 de febrero, las autoridades enviaron a los niños, de 15 y 17 años, de regreso a Louisiana para vivir con su abuela, quien tiene la custodia legal sobre ellos.

En un comunicado de prensa el 18 de febrero, la policía federal en Brasil, dijo que Grebinger estaba bajo custodia bajo sospecha de matar a su esposa y esconder su cuerpo.

Los investigadores creen que dos semanas después de que Crystal Grebinger fue asesinada, el sospechoso voló a la ciudad brasileña de Sao Paulo. Se cree que Grebinger obtuvo su residencia en el país, se casó con una mujer brasileña y afirmó haber sido un agente antiterrorista de las Fuerzas Especiales estadounidenses.

La policía brasileña dice que el 31 de enero de 2020, Grebinger fue acusado de abusar físicamente de su esposa brasileña en la ciudad de Porto Alegre.

Globo informa que Grebinger dejó notas de suicidio a sus hijos, madre, otros familiares y amigos. La red dice que Grebinger le pidió a un amigo que cuidara a sus hijos.



En noviembre de 2013, la policía cree que Grebinger contactó al periódico The Daily Advertiser en Lafayette para decirle que creía que Crystal ahora vivía en California. El medio informó en ese momento que Grebinger era buscado con órdenes de arresto por delitos que incluían violaciones de tráfico y la golpiza a un maestro.

La mejor amiga de Crystal Grebinger, Heather Young, le dijo a KPEL en junio de 2013 que creía que Sean Grebinger estaba involucrado en la desaparición. Young dijo: “Pero no puedo probarlo, y hasta que encontremos algo diferente, realmente no se supone que digamos algo así. He sido testigo de cosas que me llevarían a creer eso, y por eso digo eso”.



Durante la misma entrevista, Young se refirió a la mujer desaparecida como una “supermamá” y agregó: “Era una persona hermosa. Ella tenía un corazón de oro. Todo eran sus hijos”.