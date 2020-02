Resultados en vivo de la elección demócrata de Iowa 2020: ¿Quién está ganando?

El Caucus Democrático de Iowa es esta noche. La primera elección en la nación para ayudar a determinar quién será el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 2020. Las elecciones de hoy son un gran problema. A pesar de que el ganador solo se irá con un pequeño número de delegados en comparación con lo que necesitan para obtener la nominación de DNC, obtendrán un gran impulso que los ayudará en futuras primarias y caucus. AhoraMismo proporcionará resultados en vivo del caucus de Iowa aquí en esta página como parte de una asociación con Decision Desk.

Resultados

Los favoritos

Las encuestas recientes de Iowa han nombrado algunos de los principales candidatos para las asambleas de hoy, según 538. Una encuesta de la Universidad de Monmouth del 23 al 27 de enero otorgó el primer lugar a Joe Biden con un 29%, seguido por Bernie Sanders con un 25%, Pete Buttigieg con un 20% y Elizabeth Warren al 19%. Mientras tanto, otra encuesta de la Universidad de Monmouth entregó un empate de primer lugar a Joe Biden y Bernie Sanders con un 22%.

Una encuesta de Civiqs del 23 al 27 de enero en Iowa le dio a Sanders la victoria con un 24%, seguido por Warren con un 19%, Buttigieg con un 17% y Biden con un 15%. Amy Klobuchar alcanzó los dos dígitos aquí con un 11%, seguido de Andrew Yang con un 5%. Una encuesta de Morningside del 17 al 23 de enero puso a Biden en primer lugar con un 19%, seguido de Buttigieg con un 18%, Sanders con un 15%, Warren con un 15% y Klobuchar con un 12%. Tom Steyer vino después con un 6%.

Una encuesta de Change Research para Iowa del 22 al 26 de enero colocó a Sanders en primer lugar con un 30%, seguido por Buttigieg con un 23%, Biden con un 22% y Warren con un 20%. A juzgar por la diferencia con la que caen todas estas encuestas, el caucus de hoy es para ganar. Los principales candidatos han sido Biden, Sanders, Warren y Buttigieg.

Reglas del Caucus

En la mayoría de los lugares, las asambleas de Iowa comenzarán a las 7 p.m. Afilado central. Aunque se desconoce el momento exacto en que se anunciarán los resultados, Brookings estimó que serían alrededor de las 11 p.m. Este el 3 de febrero o las 10 p.m. Central. NPR señaló que en realidad se espera que los caucus solo duren una hora, y que algunos terminen a las 8 p.m. Central (9 p.m., Este).

Cuando se cierren las reuniones, obtendremos tres números oficiales del IDP:

Los resultados de la primera votación (primera preferencia presidencial)

Los resultados de la segunda y última votación (segunda preferencia presidencial)

Y la “Equivalencia de Delegado Estatal” (SDE)

En el caucus de Iowa, cuando es hora de emitir el voto de preferencia presidencial en cada precinto, la gente se para en una sección de la sala que ha sido designada para su candidato preferido. Si los votantes de un candidato representan al menos el 15 por ciento de las personas que votan en general (a veces un porcentaje más alto si el recinto es más pequeño), entonces ese candidato es “viable” y las personas en ese grupo deben completar una Tarjeta de Preferencia Presidencial. Entonces son libres de irse. Si el candidato de alguien es viable en la primera vuelta, no puede votar en la segunda vuelta, según el Partido Demócrata de Iowa. Esta participación se conoce como el primer voto de preferencia presidencial.

Si su candidato preferido no obtiene el 15 por ciento de los votos, puede participar en una segunda y última votación. Durante esta votación, puede unirse a un grupo de candidatos diferente, permanecer en el grupo de su candidato e intentar adquirir suficientes personas nuevas para ser viables, o elegir no comprometerse. Los números se cuentan nuevamente. Este es el recuento final y los delegados se otorgan en función de este recuento. Debido a que los votantes de los candidatos inviables pueden pasar a diferentes candidatos para la segunda ronda, teóricamente es posible que quien ganó la primera ronda no gane la segunda ronda. A partir de estos votos, se calcula el número SDE.

El Partido Demócrata de Iowa no declara un ganador del comité, simplemente presenta los resultados al público junto con el número SDE (que es el número de delegados estatales asignados por candidato, técnicamente llamado el número de Equivalencia de Delegado del Estado). La mayoría de las fuentes de medios declaran el ” ganador “según quién tenga el mayor número de SDE y, por lo tanto, quién traerá la mayor cantidad de delegados a la convención. Hay 41 delegados en juego en Iowa, más ocho delegados no declarados que actúan como superdelegados. Estos ocho solo votarán si alguien no gana la mayoría en la primera votación en la Convención Nacional Demócrata.

La Convención Nacional Democrática tendrá lugar del 13 al 16 de julio. Según Ballotpedia, habrá un total de 4,750 delegados, incluidos 3,979 comprometidos y 771 automáticos (más comúnmente conocidos como superdelegados). Para no tener una convención impugnada, un candidato necesita 1,991 delegados comprometidos en la primera votación. (Los superdelegados no pueden votar en la primera votación). Si ningún candidato obtiene esta mayoría de los delegados comprometidos, se realizará una segunda votación (o más) y los delegados comprometidos y automáticos pueden votar esta vez. A partir de entonces, un candidato necesita la mayoría de todos los delegados para ganar, lo que equivale a más de 2,375 votos.