Top 5 Últimas noticias Febrero 11 de 2020

El Coronavirus sigue siendo la noticia más alarmante en el mundo entero. Las muertes siguen creciendo a diario y ya está presente ere en diversos países del mundo, sorprendentemente la Organización Mundial de la Salud se muestra positiva frente a la estabilización del número de contagios en los últimos días, pese a que las muertes en China pasan las mil personas. La Unión Europea propondrá un acuerdo interno para tratar la situación pues teme que los informes del gobierno Chino no sean del todo transparentes.

Mientras tanto, en Wuhan, Chen Qiushi, un periodista ciudadano quien habría estado compartiendo videos sobre la realidad del coronavirus en China, se encuentra desaparecido. Amigos y familiares temen por su salud y vida, pues no es la primera vez que el periodista ha sido silenciado.

En México se reporta un nuevo caso sospechoso del coronavirus, con este, ya van once personas que se han realizado la prueba, sin embargo, diez ya han sido descartados. Se está a la espera del último resultado.

En una tensionante situación política se encuentra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de enfrentarse al congreso tras solicitar un préstamo internacional para fortalecer su plan militar.

Si quieres saber de estas y otras noticias del día con más detalles, sigue leyendo aquí:

1.Sigue creciendo la cifra de muertes por Coronavirus ¿Qué espera la OMS para declararlo como pandemia mundial?

La alarma del coronavirus sigue en todo el mundo. Ya van más de 1.000 muertes y más de 37.000 casos del virus confirmados. Un total de 108 personas en China continental murieron el lunes por el coronavirus de Wuhan, según la Comisión Nacional de Salud (NHC, por sus siglas en inglés) del país, lo que marca la primera vez que el número de muertes de un solo día supera los tres dígitos. El número global de muertes es de al menos 1.,013, con una muerte en Hong Kong y una muerte en Filipinas.

Las autoridades de Hubei confirmaron el lunes otros 2.097 casos adicionales del virus en Hubei, lo que eleva el número total de casos en el epicentro del brote a 31.728.

Según la autoridad sanitaria, 25.087 pacientes han sido hospitalizados en Hubei, incluidos 1.298 que se encuentran en estado crítico, y agregó que 2.222 pacientes han sido curados y dados de alta.

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud muestran que el virus ha afectado al menos a 28 países, muchos de ellos en Asia, Se ha extendido hasta Estados Unidos y Australia.

La Unión Europea propondrá para los próximos días un acuerdo interno para tratar la situación pues teme que los informes del gobierno Chino no sean del todo transparentes.

La cifra de muertes a causa del coronavirus sobrepasa al SARS, que entre 2002-2003, mató a 774 personas. Sin embargo, la OMS asegura que se está estabilizando el número de nuevas contaminaciones y esto es “una buena noticia”. Otros detalles aquí por CNN en español.

2. Periodista que reportó sobre el Coronavirus está desaparecido. Familia y amigos temen que haya sido silenciado.

Chen Qiushi, un periodista ciudadano que había estado haciendo reportajes críticos desde Wuhan, en el epicentro del virus, desapareció el jueves por la noche, justo cuando cientos de miles de personas en China comenzaron a exigir libertad de expresión en línea.

Chen llegó a Wuhan el 24 de enero, un día después de que la ciudad fuera sometida a un bloqueo impuesto por el Estado, diseñado para evitar que los ciudadanos se fueran y así detener la propagación del virus.

Como informa CNN en español, Chen visitó hospitales desbordados, funerarias y salas de aislamiento improvisadas y subió a internet videos de lo que vio, ofreciendo al mundo un vistazo a la realidad a menudo sombría en el corazón de la crisis.

“Estamos preocupados por su seguridad física, pero también nos preocupa que mientras esté desaparecido pueda infectarse con el virus”, dijo un amigo del periodista a CNN. No es la primera vez que Chen ha sido silenciado por las autoridades. Más aquí.

3. Otro nuevo caso sospechoso de Coronavirus en la Ciudad de México. Es el número once en realizar la prueba. Se espera confirmación del diagnóstico.

El pasado domingo la Secretaría de Salud dio a conocer un nuevo caso sospechoso de coronavirus en la Ciudad de México.

El paciente de 37 años viajó a China del 3 al 27 de enero, el hombre de nacionalidad china y residencia mexicana presentó síntomas respiratorios el pasado 7 de febrero. El caso se encuentra estable y a la espera de los resultados de la prueba confirmatoria.

Con este, ya son 11 casos sospechosos en Ciudad de México, sin embargo, 10 ya han sido descartados; dos en la Ciudad de México, dos en el Estado de México. Aquí detalles de El Universal.

4.Tensión en El Salvador: Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron a Nayib Bukele y calificaron la situación de “peligrosa” y “grave”

El salvador se enfrenta a una grave crisis política según dicen los expertos. El presidente Nayib Bukele entró al parlamento escoltado con policías y militares fuertemente armados. Bukele fue al congreso con el fin de pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas.

En el parlamento sólo estaban presentes 20 de los 84 diputados, por lo que no hubo votación. Sin embargo, el presidente se refirió a las miles de personas lo esperaban fuera del parlamento.

“Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan de Control Territorial, los volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo” manifestó Bukele. Más detalles en infobae.

5. Trump se deshace de quienes testificaron contra él en el ‘impeachment’, pese a las advertencias de los republicanos

Donald Trump fue el tercer presidente de los Estados Unidos en tener un proceso de destitución, sin embargo, luego de salir absuelto de los cargos, el mandatario estadounidense destituyó a quienes testificaron contra él.

Como informa La Opinión, varios senadores republicanos trataron de evitar que Donald Trump se saliera con la suya y despidiera al embajador en la Unión Europea, Gordon Sondland.

Según la información que publica el New York Times, cuando los funcionarios del Departamento de Estado le informaron a Sondland que tenía que presentar su renuncia, este se negó bajo el argumento de que no quería participar en lo que parecía una “purga contra los testigos del impeachment”.

Ante esta respuesta, el presidente Trump ordenó el despido inmediato de Sondland el mismo viernes, horas después de que expulsaran de la Casa Blanca al teniente coronel Alexander Vindman, justificando que ya no necesitaba sus servicios. Otros detalles aquí por el diario La Opinión.