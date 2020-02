¿Cuándo es Miércoles de Ceniza 2020?

Con el Miércoles de Ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia católica llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Pascua. Este año se celebra el 26 de febrero.

De acuerdo con Catholic Net, la imposición de cenizas es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo.

¿Qué es el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza es una celebración religiosa contenida en el Misal Romano. Este explica que en la Misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior.

¿Cuándo surge la tradición del Miércoles de Ceniza?

La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. En ese momento, las personas se colocaban las cenizas en la cabeza y se presentaban a la comunidad como un “hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la Reconciliación durante el Jueves Santo.

¿Qué significan las cenizas?

Las cenizas tienen varios significados, representan el producto de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia.

La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin: “Dios formó al hombre con polvo de la tierra” (Gn 2,7); “hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho” (Gn 3, 19).

¿Cómo se producen las cenizas?

Para la ceremonia del Miércoles de Ceniza se deben quemar los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso.

Toda persona puede recibir las cenizas

Cualquier persona puede recibir este sacramental, inclusive si no son católicos. Como especifica el Catecismo (1670 y siguientes) los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos se preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella.

No es obligatorio recibir las cenizas para los católicos

El Miércoles de Ceniza no es día de precepto y por lo tanto la imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de personas a la Santa Misa, algo que siempre es recomendable.

¿Cuánto tiempo deben llevar las cenizas las personas en la frente?

No existe un tiempo exacto para que las personas lleven las cenizas consigo. Cuando lo deseen, pueden retirarlas. No existe un tiempo determinado.

Es obligatorio el ayuno y la abstinencia

Durante el Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia para personas mayores de 18 años y menores de 60 años, fuera de ese rango de edad; es opcional. Ese día los fieles pueden tener una comida “fuerte” una sola vez al día.

La abstinencia de comer carne es obligatoria desde hace muchos años. Todos los viernes de Cuaresma también son de abstinencia obligatoria. En algunos países puede sustituirse por otro tipo de ofrecimiento como el rezo del rosario.