Secuestran a Mark R. Frerichs en Afganistán: ¿quién lo raptó?

El 5 de febrero, Newsweek informó que un ciudadano estadounidense, identificado como Mark R. Frerichs, de 57 años, fue secuestrado el viernes pasado en Khost, al sureste de Afganistán.

Según el semanario, Frerichs “ha viajado regularmente a Afganistán desde 2012”. El hombre raptado era contratista del gobierno de los Estados Unidos, y es originario de Lombard, Illinois.

En su perfil de LinkedIn, el estadounidense indica que es el gerente director de Soporte Logístico Internacional (ILS). Agrega que es un graduado de la Universidad de Phoenix y un “veterano de la Marina de los Estados Unidos e ingeniero civil, quien vive, trabaja y asesora en Afganistán, Irak, Sudán y otras zonas de conflicto, hace más de diez años”.

Heavy contactó al Departamento de Estado para obtener más información sobre el secuestro de Frerichs y recibió la siguiente declaración:

“El bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una de las principales prioridades del Departamento de Estado”, pero no pudieron proporcionar ningún comentario adicional sobre la situación.

Newsweek afirma que los funcionarios estadounidenses les informaron que ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del secuestro de Frerichs, pero creen que la “red Haqqani alineada con los talibanes” estaba detrás de esta operación.

Tampoco hay detalles claros sobre las circunstancias en torno a la captura del ingeniero.

Desde su secuestro el viernes pasado, ha habido esfuerzos en todo el país para rescatar al contratista estadounidense, incluida la colaboración entre los Departamentos de Estado y Defensa y la Celda de Fusión de Recuperación de Rehenes del FBI.

La Casa Blanca estableció la Célula de Recuperación de Fusión de Rehenes el 24 de junio de 2015. Según su sitio web, su propósito es alinear a múltiples agencias para responder al secuestro de ciudadanos estadounidenses, ya sea que hayan sido “secuestrados por rescate, por grupos criminales, o en manos de organizaciones terroristas extranjeras”.

En el sitio web oficial de la célula de fusión, afirman que en los últimos tres años, más de 180 ciudadanos estadounidenses secuestrados en el extranjero han sido recuperados, además la célula de fusión también se centra en mantener informada y comprometida a la familia del ciudadano secuestrado.

La red Haqqani solía estar respaldada por la CIA en la lucha contra la presencia soviética en Afganistán. Ahora se ha convertido en uno de los principales grupos insurgentes de ese país que enfrenta Estados Unidos, y es responsable de muchos otros secuestros de ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros.

En noviembre de 2019, en un intercambio de alto perfil, tres altos funcionarios de Haqqani fueron liberados a cambio de la liberación de un ciudadano estadounidense y un ciudadano australiano, que fueron secuestrados en 2016.