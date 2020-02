Géminis – Horóscopo de 9 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Hoy estarás algo triste por una pequeña pérdida que no sabias que significaba tanto para ti.

Dinero: Te provoca estar en tu casa, como pocos días de verdad no quieres compañía hoy.

Salud: Tu salud está bien.

Consejo: La vida es un aprendizaje constante, donde el cambio es la norma.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua, controla tu temperamento, a pesar de que es tu día, tu temperamento va a estar al límite.

Trabajo:

No seas impaciente, tienes que relajarte en el trabajo y aprender a no tomar responsabilidades que no son tuyas.

Salud:

Tu personalidad y emociones extremas van a causar dolores de estómago y cabeza, busca formas de relajarte.

Amor:

Te encanta que te idolatren, pero no siempre va a ser así, no pierdas la cabeza cuando no se hace lo que tu dices.

Dinero:

Es un buen día para pedir prestado, siempre y cuando escuches los consejos de los demás y veas cuál es la mejor alternativa.

Consejo: no te engañar por palabras y cumplidos lindos, esto lo podrían usar en tu contra.