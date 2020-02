Top 5 Últimas Noticias Febrero 15 de 2020

Este fin de semana no podemos ignorar las noticias del Coronavirus y su expansión. Médicos, científicos y expertos vaticinan que no es cuestión de una temporada, sino de un periodo serio. Este flagelo es una realidad que no puede desconocerse.

Sigue la crisis en China pues los médicos tampoco se salvan del coronavirus. Ya van más de 1.700 médicos infectados, muchos se han tenido que alejar los hospitales para cumplir cuarentena desde sus hogares.

El director de la CDC en Estados Unidos, también dió este jueves pasado algunas declaraciones sobre el estado del coronavirus, asegura que están tomando las medidas indicadas, pero como seguirá presente a lo largo de este año hay que estar preparados.

Por eso CNN en español ofreció una gran guía sobre lo que se debe saber sobre el Coronavirus, síntomas, medidas y mucho más. Aquí seguimos entregándoles esta práctica información para que tenga acceso a un diente rápida de consulta.

Son también lamentables las noticias de Siria y el terrible conflicto que vive hacia años, pues ya son más 800mil sirios que han tenido que iniciar un éxodo. Ha sido en un solo periodo, el mayor número de personas desplazadas desde que empezó la crisis siria hace nueve años según informes de las Naciones Unidas.

Por último, el gobierno Trump planea dedicar 3,5 millones de dólares en la construcción del muro fronterizo con Mexico, en un inicio este dinero sería destinado para fabricar aviones de combate.

Continúen leyendo aquí para ver más detalles de cada uno de los temas mencionados.

1.El Corona virus no es solo cuestión de una temporada, afirma el director de la CDC en EU.

El Doctor Robert Redfield director de la CDC dió ayer varias declaraciones a CNN en Español sobre la estrategia para contener el virus y les explicó que estaban en “modo de contención agresiva”.

Redfield afirmó que es poco lo que se conoce hasta el momento acerca del virus aid sigue en propagación alrededor del mundo, y que probablemente “estará presente más allá de esta temporada, de este año y eventualmente encontrará una transmisión basada en la comunidad”.

2. SIGUE LA ALERTA MUNDIAL: Guía práctica sobre el coronavirus

Estar informados es el primer paso para prevenir el contagio y evitar el pánico. CNN Español ofrece otra práctica guía para entender algunos de los detalles del virus.

Ya son miles de casos confirmados en China continental, de un virus que ha dejado más de 1.300 muertos. Cientos de casos también han sido confirmados en otros países y territorios. Las autoridades están tomando medidas para detener la propagación del virus, restringiendo el viaje de millones de personas e introduciendo cuarentenas estrictas en varios territorios.

El conocido coronavirus inició en animales, sin embargo tuvo la capacidad de transferirse a los humanos. Algunos de sus síntomas parecen los síntomas de un resfriado común: dolor de garganta, gripa, dolor de cabeza y fiebre, los cuales pueden durar varios días. Aquí la guía completa.

3. Más de 1.716 médicos de primera línea infectados con coronavirus en China presentan una nueva crisis para el gobierno

Los médicos en China se encuentran en huelga por múltiples contagios del virus o sospechas de contagio en el cuerpo médico de varios hospitales.

Se estima que de los 500 médicos de un hospital en Wuhan, más de 130 pueden estar siendo afectados por el virus. Sin embargo, la situación en este hospital no es única, pues otra enfermera de otro hospital de la ciudad informó en una red social que alrededor de 150 de sus colegas ya han sido confirmados o sospechosos del virus. Aquí más información.

4. Éxodo de más de 800 mil Sirios no cesa.

El éxodo que ya lleva más de 800 mil sirios, en su mayoría mujeres y niños, no cesa, debido a los continuos enfrentamientos en Idleb. Gran parte de la población ha tenido que abandonar sus hogares pues ninguna de las partes involucradas ha respetado su compromiso en rebajar la tensión, reporta el New York Times.

“Enviaremos unidades suplementarias para restablecer el alto al fuego y asegurarnos de que perdure”, comunicó el ministro turco de defensa, Hulusi Akar.

Ademas, Turquía amenaza en atacar a los yihadistas si no se respeta el alto al fuego.

Los oficiales de las Naciones Unidas afirman que la región está al borde de una catástrofe humanitaria. Quienes han escapado de Idleb y Aleppo se reunirán con otras 400,000 personas que han salido antes y se encuentran en la zona fronteriza turca.

5. Trump planea sacar 3.8 millones al Ejército para construir su ansiado muro fronterizo

La Administración Trump planea desviar para el prometido muro fronterizo fondos con los que el Pentágono pretendía fabricar aviones de combate, barcos, vehículos y equipos de la Guardia Nacional.

Serían alrededor de 3.8 millones de dólares que llegarían al congreso.

Así entonces, el Pentágono tendría que desembolsar un total de más de $10 mil millones de dólares para contribuir a la construcción del muro fronterizo.

En 2019 el dinero que se desvió a la construcción del muro habría sido parte del presupuestado para construcción militar y operaciones anti drogas. Aquí el informe de La Opinión