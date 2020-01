!Cuidado¡ Crean Universidad Falsa para deportar estudiantes extranjeros

Recientemente se dio a conocer que las autoridades migratorias crearon una universidad falsa para identificar y deportar a personas que están indocumentadas en Estados Unidos. En el Estado de Michigan, el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) estableció “The University of Farmington.” Doscientas cincuenta personas fueron detenidas en esta operación, cuya intención era identificar a personas que reclutaban estudiantes y les ayudaban a hacer solicitudes de estudio fraudulentas.

Es muy importante siempre estar informados sobre las opciones reales que uno tiene al estar indocumentado en este país. Primordialmente hay que entender que, en el momento en que la persona entra indocumentada, o se queda mas allá del tiempo permitido, hay pocas opciones para permanecer en el país. Hacerse estudiante NO es una de esas opciones. Esa opción solo existe si la persona entro al país con una visa, tuvo inspección y es aceptada en una escuela, la cual le ayuda a tramitar un permiso de estudiante.

Asimismo, no hay que confundir esta opción con DACA, el cual es un programa especial y muy limitado. Para empezar, hay que entender que DACA no te hace legal y actualmente se está litigando el futuro del programa (no es parte de la ley migratoria, sino un programa executivo). Solo te permite recibir un permiso para trabajar y un seguro social, pero no recibes residencia, ni puedes cambiar a estatus de estudiante. DACA está limitado a personas que:



Eran menores de 31 años de edad al 15 de junio del 2012

Llegaron a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad

Ha residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007, hasta el presente

Estaban físicamente presentes en Estados Unidos el 15 de junio de 2012, y al momento de presentar la petición de Consideración de Acción Diferida ante USCIS

No tenían estatus legal el 15 de junio de 2012

Se encuentran actualmente en la escuela, se ha graduado u obtenido un certificado de finalización de la escuela secundaria, ha obtenido un Certificado de Desarrollo de Educación General (GED), o son veteranos con estatus honorable de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y no han sido condenados por un delito grave, delito menor significativo, o tres o más delitos menores, y que no constituyen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Por lo general, para ser estudiante en EE.UU., es necesario hacer la solicitud a una escuela desde el país de origen y comprobar a las autoridades migratorias que tiene uno la posibilidad de pagar la escuela (o que ha recibido una beca para cubrir todos sus gastos).

Sin embargo, cuando una persona entra al país como turista, también existe la oportunidad de cambiar el estatus de visitante, siempre y cuando sea aceptado a una escuela de idiomas o de cursos técnicos cortos. Un número creciente de escuelas se han formado con la intención de aceptar a estudiantes internacionales (quienes están dispuestos a pagar mas colegiatura que los estudiantes locales).

Dado el creciente número de escuelas que ofrecen servicios a indocumentados, es muy importante verificar el estatus de la escuela con las autoridades estatales. Todos los estados tienen un departamento de educación, que es el que acredita a las universidades y escuelas técnicas.

Por consecuencia, si estas indocumentado y no tienes DACA, debes ser muy cuidadoso al elegir tu escuela. Es más recomendable asistir a una escuela local -como community college o una universidad– aunque el costo sea un poco más elevado, que ponerte en una situación de riesgo innecesaria.



