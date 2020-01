Tiroteo en Colegio Cervantes: ¿Quién es el sospechoso de 11 años de edad?

El viernes 10 de Enero fue un día trágico para los profesores y estudiantes del colegio primario Cervantes, ubicado en Torreón, estado de Coahuila, Mexico.

Un alumno de 11 años y su maestra de sexto grado, identificada como Mara Sanz, de 50 años, perdieron la vida luego de que el menor abriera fuego en el propio salón escolar, lugar en el que además hirió a otros cinco compañeros y a un profesor de Educación Física.

Posteriormente el menor decidió quitarse la vida al dispararse con una de las armas que había llevado a la escuela identificadas como una calibre 40 y otra calibre 22.

Las autoridades no han revelado el nombre del sospechoso por tratarse de un niño de 11 años

Fue una escena tenebrosa. El niño identificado como José Ángel mencionado sin apellido en algunos portales de noticias como Quotidiano.net abrió fuego con el grito “Hoy es el día” matando a su maestra, hiriendo cinco compañeritos y un maestro de educación física, para luego apuntar el arma contra sí mismo y dispararse quitándose la vida.

José Angel estaba obsesionado con video juegos

Colegio Cervantes de Torreón. Reconstrucción por minuto del tiroteoEl tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón perpetrado por un niño de 11 años dejó dos personas muertas y seis más heridas.

Según lo que las autoridades han podido confirmar a través de los testimonios de las víctimas y otras investigaciones, el menor José Angel obsesionado con video juegos de guerra como “Natural Selection” de naturaleza violenta, que enseña el uso de armas de alto calibre, pudo haberse inspirado en los hechos del tiroteo de la Columbine High School, acontecidos en 1999, donde fallecieron 12 alumnos y un maestro, tal y como declaró el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.

Este nombre de “Natural Selection”, el mismo del juego ya mencionado, estaba escrito en la parte delantera de la camiseta que portaba el estudiante. Dicen algunos medios que José Angel estaba vestido con prendas muy similares a las que llevaba en 1999 Eric Harris, uno de los dos estudiares responsables de la tragedia de Columbine: pantalones negros, tirantes y la mentada camiseta.

Humberto Barbachano, padre de uno de alumnos de grado del perpetrador de los hechos, declaró que su hijo le mencionó que José Ángel conocía a la perfección todos los detalles del tiroteo de Columbine.

El sospechoso vivía con su abuela

COLUMBINE…

El de la izquierda es Eric Harris, uno de los tiradores en la matanza de Colmbine en 1999.

El de la izquierda es José, hoy en El #ColegioCervantes de Torreón.

Ambos llevan tirantes, pantalón negro… y con la playera de Natural Selection… pic.twitter.com/R6U6GmCDsp — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 10, 2020

Por el momento se sabe que el niño vivía en casa de su abuela, luego de la separación de sus padres, pero aún no se conocen más detalles del ambiente familiar. En cuanto a su desempeño académico se sabe que José Ángel era un estudiante ejemplar, sin problemas académicos o de comportamiento en la escuela en el pasado.

José Angel llevó dos armas de fuego a la escuela; y luego se quitó la vida

Así es como niño realizó tiroteo del Colegio Cervantes de Torreón. Relata el modus operandi del niño del Colegio Cervantes de Torreón que cobró la vida de su maestra para después terminar con la suya.

Según lo que pudo reconstruir la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Coahuila, el menor fallecido asistió a la escuela llevando en su mochila las dos armas de fuego, una calibre 40 y otra 22. Una vez en el edificio, durante una de sus clases, José Ángel pidió a la maestra Mara Sanz ir al baño. Al tardar más de 15 minutos en regresar al aula, la maestra fue a buscarle y lo encontró armado. Al preguntarle qué estaba haciendo, y sin respuesta el niño empezó a disparar matándola. Las detonaciones provocadas por los disparos sembraron la alerta en el edificio escolar y un profesor de Educación Física, que estaba en el sector de los baños, alcanzó a interceptar al niño quién siguió disparando e hirió al adulto en el codo y a otros cinco alumnos. Uno de ellos de siete años se encuentra en estado grave.

Quedan aún muchísimos interrogantes en este caso, desde el nombre completo del niño, hasta cómo y donde pudo haber tenido acceso a las armas, cómo las almacenaba y cómo hizo su ingreso al plantel académico. Estaremos pendientes de la información para ir actualizando esta nota con mayores detalles.