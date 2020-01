TOP 5: Noticias Interesantes 17 de Enero de 2020

Las noticias interesantes de esta jornada comienzan con el nuevo tatuaje que se hizo la cantante Selena Gómez, que a muchos les pareció bastante vistoso y en un lugar no muy acertado.

Asimismo, el actor Julián Gil está dando mucho de qué hablar, por cuenta de una fotografía muy atrevida en la que prácticamente posó como Dios lo trajo al mundo.

La noticia triste de los titulares corre por cuenta del fallecimiento de la actriz Andrea Urruti, quien prestó su voz al personaje de Elsa en la película Frozen y la política tiene que ver con el inicio formal del juicio para destituir a Donald Trump en el Senado.

Si quieres enterarte de estos y otros hechos que aparecen hoy en los titulares, sigue leyendo:

1. Selena Gómez se hace nuevo tatuaje en el cuello

Para nadie es un secreto que Selena Gómez ama los tatuajes, y esta vez la cantante sorprendió a todos sus fans, tras mostrar en sus redes sociales que decidió hacerse una nueva inscripción en el cuerpo.

La cantante, quien por estos días está promocionando su nuevo disco, decidió tatuarse el nombre del álbum “Rare”, con tinta negra al lado del cuello.

En el video compartido por la intérprete se le ve muy contenta presumiendo su nuevo “tattoo”, que ahora se sumará a los otros tantos que ya tiene. “Lo hice otra vez”, fue el comentario de Selena en Instagram sobre su nueva obra de arte.

Entre los tatuajes que la joven se ha hecho están unas alas, una nota de música, unas líneas en árabe y hasta la fecha de nacimiento de su mamá y una figura tras su trasplante de riñón.



2. Rescatan a menor secuestrada Charlotte Moccia, de 11 años

Las autoridades lograron dar con el paradero del hombre que raptó a la menor Charlotte Moccia de 11 años, quien fue secuestrada el miércoles en Massachusetts, mientras iba de su escuela a su casa.

Como Miguel Rodríguez fue identificado el secuestrador de 24 años de edad, quien se llevó a la niña a plena luz del día en Springfield, según informó la policía.

La policía dice que el sujeto siguió a la pequeña, mientras ella caminaba por la calle y luego la obligó a subir a su automóvil y se fue, lo que provocó una Alerta Amber.

Charlotte fue encontrada a salvo unas seis horas después de que fue secuestrada, gracias a que un conductor llamó a la policía e informó haber visto el Honda Civic azul descrito en la Alerta Amber, en la autopista de peaje de Massachusetts.



3. Arranca formalmente juicio para destituir al presidente Trump

WATCH LIVE: Historic impeachment trial of Trump begins in the SenateAt 12 p.m. Eastern, the House impeachment managers will walk across the Capitol to the Senate side for the exhibition of the articles. House Intelligence Committee Chairman Adam B. Schiff will then read the two articles of impeachment against Trump on the Senate floor. Later, Chief Justice John G. Roberts Jr., who will preside over the trial, will swear in the senators as jurors. The trial will likely start next week. On Jan. 15, House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) signed the articles at a ceremony in the Capitol, hours after she named a team of managers led by Intelligence Committee Chairman Adam B. Schiff (D-Calif.) and Judiciary Committee Chairman Jerrold Nadler (D-N.Y.) https://youtu.be/0yix4DPcoZM At the center of the Democrats’ case is that Trump sought to withhold military assistance and an Oval Office meeting until Ukraine announced investigations into former vice president Joe Biden and his son. Read more: https://wapo.st/3af8pci. Subscribe to The Washington Post on YouTube: https://wapo.st/2QOdcqK Follow us: Twitter: https://twitter.com/washingtonpost Instagram: https://www.instagram.com/washingtonpost/ Facebook: https://www.facebook.com/washingtonpost/ 2020-01-16T13:08:48.000Z

Han pasado varias semanas desde que la Cámara de Representantes presentó las evidencias para enjuiciar al presidente Donald Trump por los delitos de abuso de poder y obstrucción del Congreso con las que pretenden destituirlo de su cargo, pero el caso acaba de pasar al segundo nivel luego de que en el Senado se leyeran de manera formal las acusaciones con lo que la cámara alta con sus 100 miembros, ahora deberá hacer las labores de juez y decidir si lo expulsa del Gobierno o no.

El representante Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, explicó que siete gerentes, quienes actuaron como fiscales, entregaron ya todo el material al Senado y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, será nombrado para llevar el caso de “impeachment” .

“El Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos presidirá el juicio como se requiere en el Artículo 1, Sección 3, Cláusula 6 de la Constitución de los Estados Unidos”, dijo el senador McConnell. “También bajo la orden anterior, el presidente ha sido autorizado para nombrar un comité de cuatro senadores, dos por recomendación del líder de la mayoría y dos por recomendación del líder demócrata para escoltar al presidente del Tribunal Supremo al Senado”.



4. Julián Gil pone a arder las redes con atrevida fotografía

Julián Gil es uno de los galanes de telenovelas más deseados de la pantalla chica, y no hay duda de que el actor sabe cómo encantar a sus fieles seguidoras y uno que otro seguidor. Y esta vez el argentino está dando mucho de qué hablar, pues decidió colgar en su Instagram una sexy fotografía en la que aparece recostado en su cama totalmente desnudo, cubriéndose tan solo sus partes íntimas con una sábana.

“Buenos días. ¿quién no se quiere levantar de la cama?” fue el comentario con el que Julián acompañ’o la publicación, donde presumió de su tonificada anatomía.

La imagen del actor desencadenó todo tipo de comentarios y halagos, incluso algunos subidos de tono por parte de sus fans, quienes dijeron que para una próxima foto quieren ver más.



5. Murió a los 21 años Andrea Urruti, actriz que daba la voz a Elsa en Frozen

El mundo del entretenimiento está de luto y esta vez la triste noticia tiene que ver con el fallecimiento de la actriz Andrea Urruti, la joven de 21 años que se hizo famosa tras prestar su voz al personaje de Elsa en la película animada “Frozen”.

La actriz murió a comienzos de este año, pero hasta el momento la familia había decidido no compartir la noticia porque deseaban vivir ese momento en total confidencialidad. La noticia del deceso fue anunciada por amigos de la jovencita, quienes este jueves llenaron las redes con todo tipo de mensajes de tristeza y dolor por la muerte de Andrea.

La estrella del doblaje también prestó su voz al personaje de Diamond Tiara, en la película “My Little Pony” y de igual manera a la Princesa Strudel de “Hora de Aventura” y Brigette en “Phineas y Ferb”.

Uno de los amigos más afectados con el fallecimiento de la jovencita fue el actor Emilio Treviño, quien usó su cuenta de Instagram para lamentar el hecho y dedicar unas bellas palabras a la chica, cuya causa de la muerte hasta el momento no ha sido revelada. “Sin duda a veces la vida nos sorprende de maneras fuertes e inesperadas… buscar un por qué o para qué es absurdo, pues son respuestas que realmente nunca tendremos y no espero tenerlas”, comentó el joven en su red social, donde acompañó la publicación con un collage de fotos de la actriz.