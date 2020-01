Oraciones y Rezos para el Día de los Reyes Magos 2020

Este lunes 6 de enero se festeja el Día de los Reyes Magos. En este día la costumbre es colocar un zapato viejo al pie de la ventana junto con su carta de deseos. Pues se dice que de esta manera los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar pueden adivinar la edad de los niños que viven allí y así saber qué regalo dejar.

Melchor es un anciano de blancos cabellos y larga barba del mismo color, procedente de Europa. Melchor entrega la mirra, que es una sustancia rojiza aromática que es común en medio oriente. La cual era muy valorada en la antigüedad para crear perfumes. La mirra es el símbolo del hombre.

Gaspar es el más joven y rubio de los tres reyes magos procedente de Asia. Gaspar entrega el incienso, El incienso es una preparación de resinas aromáticas vegetales, a las que se añaden aceites de forma que al arder desprenda un humo fragante y un olor característico. El incienso en el símbolo de Dios. En muchas religiones el incienso se utiliza en los ritos religiosos.

Baltasar es de raza negra, procedente de África, Baltasar entrega el oro, el más precioso de los metales. El Oro es el símbolo del Rey.

Oración a los Reyes Magos

¡Oh Santos Reyes que desde el oriente supieron encontrar en el cielo el camino de Belén, que adoraron primero al Divino Niño, y se arrodillaron frente a El, que brindaron sus mejores regalos: oro, incienso y mirra, regalos para un verdadero rey!

Rueguen por nosotros para que al ver la señal del cielo, nunca más nos apartemos del camino que nos lleva hacia él.

Para que seamos fieles y solo lo adoremos al que por nosotros nació y al que por amor dio toda su vida para nuestra salvación; que por ningún motivo nos prestemos a la traición, al abandono, o al desamor.

Dios hecho niño, don de la salvación, regalo de la verdadera vida, gracias, gracias por tanto Amor.

Al Rey de reyes qué cosa le puedo regalar, yo les pido Reyes Magos, que me ayuden a lograr regalarle al Niño Santo ser humilde de verdad.

Amén.

Oración para la Salud

Oh Tres Reyes Magos y tu gran potestad, dame la salud que requiero, te pido que me asistas sanar el mal que tengo en mi entidad, me aportes la solidez para durar bien en este orbe, me concedas todo lo imprescindible para poseer un complexión fuerte.

Oh Tres Reyes Magos y tus manos mágicas, vengo a pedir el confort en mi complexión, pedir que mi organismo sea otra vez joven y fuerte, te pido la mocedad imperecedera para gozar más, y a cambio te voy a dar mi esencia perpetuamente.

Amen

Oración para pedir un favor

Te pido a ti Tres Reyes Magos, que uses tu gran poder, y me entregues lo que deseo, tú entiendes lo que te estoy implorando, solo facilita mi deseo, deja que sea próspero con lo que aspiro, sabemos que tu potestad es grande, tu potestad puede conferir las demandas que te realizamos, en cualquier momento, con tu gran potestad puedes suministrarnos dicha, te demandamos minusculas cosas, que no son un desafío para ti, es sencillo contentarnos en estos deseos que hoy te pedimos.

Amen

Oración para pedir amor, dinero, trabajo y salud

Señor, Dios grande y bueno, padre todopoderoso,

soberano de Cielo y tierra, de todo lo creado,

que manifestaste a tu Hijo en este día a todas las naciones,

recibe nuestro agradecimiento por lo mucho que nos das

y escucha nuestras humildes t sinceras plegarias.

Oh Jesús, Niño de Belén,

que fuiste visitado por los Reyes Magos,

hombres poderosos, sabios y lejanos

que guiados durante su camino por la luz de su fe

llegaron gozosos ante ti, pobre y desvalido,

y postrados de rodillas te adoraron como Dios;

como símbolo de acatamiento te ofrecieron oro incienso y mirra

y te reconocieron como el Mesías anunciado

y te glorificaron por encima de todos los reyes de la tierra.

Divino Niño, como aquellos Magos ponemos a tus pies

nuestra mente, nuestro corazón,

nuestra alma, y nuestro espíritu,

nuestras vidas y nuestras necesidades,

acoge nuestras suplicas con bondad

y danos tu ayuda para solucionar nuestras carencias.

Concédenos salud y alivio en las enfermedades,

aliento y éxito en nuestras desilusiones y fracasos,

vigor y recompensa en nuestros sudores y esfuerzos,

prosperidad y abundancia en nuestros hogares,

mejora y suerte en nuestros trabajos o negocios

y sobre todo, amor, comprensión, verdad, paz y justicia

para llenar de calor nuestros corazones.

Amado Niñito Jesús, todo amor y misericordia,

te adoramos y te damos gracias,

y a ti, que eres el Hijo y el Cordero de Dios,

te suplicamos con esperanza nos concedas:

(pedir todo lo que se necesita y desea).

Queremos estar contigo, oh Jesús bendito,

Tú que perdonas al de corazón contrito y humillado,

queremos estar a tu lado porque contigo está la felicidad,

la misma que tuvo la Virgen María,

San José y los Reyes Magos,

al contemplarte, adorarte y conocerte,

queremos estar contigo,

que junto al Padre, y el Espíritu Santo

nos guías y guardas con amorosa solicitud.

Padre, que sepamos ver la estrella, nuestra estrella,

que conduce a tu Hijo,

que brille para todos el lucero de los Magos

y nos inunde con su luz

y que ese amanecer luminoso se extienda a todo el universo

y nos traiga tranquilidad a nuestros agobios y preocupaciones.

Padre, te pedimos que acojas estas necesidades

y todas aquellas que llevamos en nuestros corazones.

Te lo pedimos por el Niño que fue adorado por los Magos

y ahora junto a Ti vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.

Rezar tres Padrenuestros y Gloria.

Repetir la oración y los rezos tres días seguidos.