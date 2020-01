Asesinan a Kevin Bacon: ¿por qué su homicida usó tanta brutalidad?

Mark Latunski es el hombre que está acusado de ser el autor del espantoso asesinato del querido estilista de la ciudad de Michigan Kevin Bacon, a quien supuestamente conoció a través de la aplicación Grindr. Las autoridades ahora han publicado detalles gráficos sobre el homicidio, pero son extremadamente inquietantes.

Cuando los detectives fueron a la casa de Latunski, encontraron una casa de horrores completos, entre ellos acusaciones de canibalismo. Bacon, de 25 años, estilista de Swartz Creek, desapareció durante varios días antes de ser encontrado sin vida el 28 de diciembre pasado en la casa de Latunski, en el municipio de Bennington, Michigan.

Latunski fue procesado el 30 de diciembre, pero los nuevos detalles del crimen se publicaron apenas el 6 de enero de 2020. Cabe advertir que Bacon no es el actor con el mismo nombre.

Missing Swartz Creek man Kevin Bacon found dead

Los amigos y familiares del estilista recuerdan la personalidad empática y creativa de Bacon, quien era tan vibrante como los colores de su cabello. Al tiempo que en redes empezaron a circular imágenes extrañas de Latunski, quien se llama Olykos Kai Lukas.



“Los que realmente me conocen me llaman flecha recta. Soy químico y experimentalista”, aseguraba el presunto asesino en su cuenta de Facebook, quien está acusado de asesinato abierto y mutilación de un cuerpo. Sus abogados sostienen que está legalmente demente.

Los horribles detalles del crimen están contenidos en documentos de la corte, y muestran que, cuando los detectives fueron a la casa de Latunski para verificar el bienestar de Bacon, se toparon con una escena terrible.

Attorney explains insanity plea ahead of Mark Latunski's hearing

Los registros de la corte, compartidos por Friends and Community Shiawassee County News and Views (y reportados por otros sitios de noticias), revelan que los detectives descubrieron a Bacon “colgado del techo y muerto”.

De inmediato Latunski fue puesto bajo custodia. Fue entrevistado por detectives y supuestamente “admitió el asesinato de Bacon”, alegan los documentos judiciales. “El señor Latunski declaró que usó un cuchillo, lo apuñaló por la espalda una vez y luego le cortó el cuello. Luego, el señor Latunski declaró que envolvió una cuerda alrededor de los tobillos de Bacon y lo colgó de las vigas del techo”.

Horriblemente, se alega también actos de canibalismo. “El señor Latunski admitió haber usado el cuchillo para cortarle los testículos a Bacon, que luego consumió”, dicen los documentos de la corte.



Latunski estuvo recientemente en una relación seria. Según MLive, Latunski se casó con Jamie J. Arnold en 2016, después de conocerlo en Grindr. Arnold le dijo a WNEM-TV que quiere que la gente sepa la verdad de que no está huyendo y que está en plena cooperación. “Estoy dispuesto a hacer lo que sea que tenga que hacer para que haya justicia”, dijo el hombre, quien se expresó conmocionado por lo sucedido.

“Cuando alguien que conociste es un alma gentil y se convierte en ese monstruo, no quieres creerlo”, le dijo Arnold a WNEM, donde agregó que se separó de Latunski debido a su estilo de vida. “Hubo momentos en que volvía a casa y había alguien allí. Trató de involucrarme. Hice la cena y me fui a la cama. Tuve que salir de esa relación. No podía soportar más ese estilo de vida”, dijo.

MSP looks at case against Mark Latunski

“No podría obligarlo a ver a un terapeuta o tomar medicamentos. Nunca en un millón de años pensé que sería capaz de cometer un crimen tan horrendo”, agregó y dijo que, en julio pasado, Latunski fue arrestado por no pagar la manutención de sus hijos.

El sitio informó que, en su comparecencia por asesinato, Latunski dijo que se llamaba “Edgar Thomas Hill”, pero el padre de la víctima cree que Latunski está jugando a hacerse el enfermo mental para intentar zafarse de su responsabilidad.



En LinkedIn, Latunski se describió a sí mismo como un químico autónomo. “Mark D. Latunski recibió un B.S. en Química de la Universidad Central de Michigan. Trabajó en la división de resinas de barrera de The Dow Chemical Corporation en Midland, Michigan, caracterizando las tasas de descomposición de materiales poliméricos”, afirmó en LinkedIn.

En Facebook, Latunski compartió fotos de él y su novio, usando faldas escocesas y escribió: “Después de una semana de trabajo duro, es hora de jugar. ¡No estamos buscando ningún problema porque somos el problema que usted espera encontrar!”.

En una publicación de agosto de 2019, escribió con un cuadro que rastreaba la actividad sexual: “Los hombres necesitan sexo para estar saludables. Obtén eso a través de tus gruesos cráneos evangélicos cristianos. No te detengas en mi puerta a menos que quieras un montón de cenizas a las que se redujo cada pieza de literatura evangélica que pude tener”.

En otra publicación escribió: “Si te dijera que tengo ropa interior de cuero, ¿alguien me creería en este momento? ¡Nunca bajes la guardia para que no te engañe un disfraz, realiza una comprobación de faldas y siempre hay un ganador!”.

Pero, ¿cómo se cruzó Bacon con Latunski? Según Click on Detroit, eso sucedió a través de Grindr, una aplicación para citas. Y esa información llegó a las autoridades a través del compañero de cuarto de Bacon.

El amigo de Bacon recibió un mensaje de texto de una persona que afirmaba ser Bacon y le indicó que se estaba divirtiendo y que tal vez no volvería a casa esa noche.

Su familia se preocupó cuando el joven no apareció para el desayuno del día de Navidad y contactó a las autoridades.



Michelle Myers, compañera de Kevin, escribió un homenaje a su amigo. “Es difícil expresar con palabras cómo han sido los últimos días, cómo me siento y cómo están las cosas en este momento”. Kevin fue mi mejor amigo y alguien en quien he podido confiar durante muchos años. Fue uno de mis mayores compañías y alguien con quien sentí que podría ser yo mismo”, escribió.