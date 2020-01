Harley Dilly encontrado muerto en chimenea: ¿Cómo murió el niño de 14 años?

Durante semanas, Harley Dilly, una adolescente de 14 años de edad de Port Clinton, Ohio adolescente y YouTuber, parecían haberse desvanecido en el aire, desapareciendo misteriosamente después de salir a la escuela. Sin embargo, la policía ahora dice que Harley murió accidentalmente después de quedar atrapado en la chimenea de una casa vacía al otro lado de la calle donde vivía. No creen que haya sido homicidio

Los periodistas se apresuraron a la escena de la búsqueda, que se desarrolló en la oscuridad y las primeras horas de la mañana. La triste noticia ya acapara los titulares: Harley está muerto. Horriblemente, su cuerpo estaba ubicado dentro de la chimenea, dijo el jefe Robert Hickman en una conferencia de prensa. Fue una trágica culminación de una búsqueda que comenzó después de que Harley desapareció el 20 de diciembre de 2019, moviendo a toda una comunidad.

“Este no es el resultado que se esperaba”, dijo un emotivo Hickman en la conferencia de prensa. “Creemos que Harley Dilly fue encontrado anoche”.

Según una alerta enviada por la oficina del Procurador General de Ohio y obtenida por Heavy.com, “El Aviso de Niños en Peligro Estatal ha sido cancelado y el niño ha sido recuperado”. Puedes ver la rueda de prensa de la policía aquí:

Ashlyn Dilly, la hermana de Harley, confirmó anteriormente la triste noticia, escribiendo en Facebook, “QEPD. Harley Dilly y vuela alto, confirmado por el Departamento de Policía tanto aquí como en mi ciudad”.

El video en vivo de la escena muestra que las autoridades realizaron una búsqueda importante de la casa vacante que se encuentra muy cerca de la casa de la familia de Harley. Según el Beacon Journal , un forense estaba en esa casa y las autoridades “fueron vistas quitando una parte de la pared de la casa”. Las autoridades utilizaron un avión no tripulado para ver mejor la chimenea de la casa vacía.

Harley era un ávido usuario de las redes sociales. Su canal de YouTube muestra un intento novato de saltar al estrellato en las redes, especialmente cuando se trata del mundo de los videos de juegos de Madden. Esto causó preocupación desde el principio, ya que el adolescente incluso publicó su número de teléfono con un video. No está claro por qué Harley entraría (o posiblemente caería) en la chimenea de una casa vacía propiedad de otra familia.

Durante semanas, hubo un esfuerzo comunitario concertado para encontrar a Dilly que incluyó un fondo de recompensas creado a partir de muchas fuentes comunitarias. Sin embargo, los rumores también circulaban por Internet, y el jefe de policía pidió reiteradamente a las personas que dejaran de compartirlos. La desaparición del niño apareció en un episodio de LivePD, y su madre publicó en Facebook y apareció en televisión sobre el caso.

1.El jefe de policía dice que Harley subió a una torre de antena, terminó atrapado en la chimenea

El Jefe Hickman explicó por qué Harley no fue encontrado antes, considerando que la casa vacía está al otro lado de la calle de la casa de su familia, diciendo: “La casa había sido revisada anteriormente varias veces … No teníamos razón para creer que alguien estuviera en la casa”. “Eso es porque estaba atornillado y bloqueado, con una caja de seguridad. Sin embargo, el 13 de enero, las autoridades decidieron hacer otra búsqueda en el vecindario de Harley. Esto los llevó de regreso a la casa vacía, a la que decidieron entrar.

“Anteriormente se había verificado varias veces. No había evidencia de entrada forzada, había una caja de seguridad, las puertas estaban aseguradas”, dijo Hickman. Las autoridades necesitaban dos llaves para entrar.

Luego se registró la casa. El abrigo y las gafas de Harley fueron descubiertos en el segundo piso de la casa junto a una chimenea de ladrillo. “Entonces pudimos descubrir lo que creemos que es Harley, que quedó atrapada en la chimenea. Su familia fue notificada temprano esta mañana, y esto parece ser un accidente. En este momento, no parece haber ningún juego sucio esperado “, dijo el jefe de policía emocional.” No se ha determinado la causa de la muerte. Se está llevando a cabo una autopsia “.

Parece que Harley “subió una torre de antena por el techo y entró en la chimenea”, dijo el jefe. Una vez en la chimenea, sus pertenencias (chaqueta, gafas) fueron expulsadas de la chimenea a través del conducto hacia el segundo piso de la casa. La chimenea estaba bloqueada entre el segundo y el primer piso, lo que “atrapó a Harley”. La chimenea mide aproximadamente 9 pulgadas por 13 pulgadas, dijo el jefe. Hickman declinó decir si las autoridades creen que Harley arrojó los anteojos y la chaqueta fuera de la chimenea. La casa es una casa de verano que sus propietarios están remodelando actualmente.

“Este es un resultado trágico para el caso y una pérdida dura para la comunidad”, dijo. “Quiero enfatizar que los investigadores en este caso fueron muchos, y la investigación fue exhaustiva. Hablas de personas que se unen en un momento de necesidad. Eso es exactamente lo que vimos en toda la comunidad y más allá. Ahora pido la misma compasión y apoyo cuando la familia y los amigos comienzan a llorar “.

Esto es lo que proporcionó la oficina del Fiscal General:

News5 Cleveland había informado anteriormente que el cuerpo del niño fue encontrado después de que la policía registrara” una casa vacía en la calle Fulton “.

Un abrigo rojo como el que llevaba Harley cuando desapareció fue vislumbrado por los reporteros a través de la ventana de la casa vacía que las autoridades registraron.

Aquí hay más videos de la casa vacía. Aproximadamente a las 2:30 a.m. del 14 de enero, llegó una ambulancia y se sacó algo de la casa, pero a los periodistas se les impidió ver de qué se trataba. Luego, la ambulancia fue a la casa de Harley Dilly y entró un médico, según un periodista de Fox8 en un informe en vivo.

Los periodistas locales dicen que la policía usó un avión no tripulado para mirar la chimenea de la casa. El forense y otras autoridades estuvieron en el lugar durante más de siete horas y se vio un mazo y bolsas de evidencia en el lugar, dijeron.

El cartel de la persona desaparecida de Harley dice que Harley Dilly nació el 12 de agosto de 2005 y desapareció el 20 de diciembre de 2019. Es un hombre blanco con cabello castaño y ojos verdes, que mide 4 pies y 9 pulgadas de alto y pesa 100 libras. Desapareció de Port Clinton, Ohio, y tiene 14 años.

Cuando fue visto por última vez, Harley llevaba la chaqueta acolchada granate, pantalones de chándal grises y zapatillas de tenis negras.

2. Harley desapareció después de salir de la escuela

Al parecer, el niño se había preparado para la escuela y luego simplemente desapareció. Nunca llegó.

“Se suponía que debía ir a la escuela ese día. No volvió a casa”, dijo el jefe de policía en una conferencia de prensa. Los padres se preocuparon. Desapareció un viernes; La policía fue notificada ese sábado.

Sin embargo, resultó que no era inusual que Harley dejara la casa familiar, ni siquiera por la noche.

Los padres sintieron que había “pasado toda la noche fuera”, y cuando no regresó a casa, se preocuparon, aproximadamente 24 horas después. El jefe descubrió en Facebook que la madre de Harley había publicado sobre su preocupación. La extensa investigación se inició el lunes. Según el jefe, el hábito de Harley era quedarse con amigos cuando había problemas en el hogar.

Según la policía, Harley “fue vista por última vez el 20 de diciembre de 2019 en Port Clinton, Ohio, cuando Harley se iba a la escuela entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m. pero nunca llegó … La policía está preocupada por su seguridad “. En una conferencia de prensa, el jefe dijo que Harley se había quejado de sentirse mal, pero le dijeron que fuera a la escuela.

El 3 de enero de 2020, Pat Adkins, el superintendente de la escuela local, envió un mensaje a los padres que explicaba que el distrito estaba trabajando estrechamente con la policía de Port Clinton para localizar a la estudiante de secundaria desaparecida, Harley Dilly. El asesoramiento estaba disponible para quienes lo necesitaban.

3.La policía dijo desde el principio que no creían que la familia de Harley estuviera involucrada en su desaparición

La policía de Port Clinton, en una actualización del 31 de diciembre de 2019, dijo que la familia de Harley ha “cooperado completamente y no tenemos motivos para creer que estén involucrados”. Agregaron: “Nuestros investigadores continúan investigando los registros que hemos podido obtener hasta ahora. La investigación está siendo realizada por socios federales, estatales y locales de aplicación de la ley”.

La policía le pidió a la gente que dejara de difundir rumores. “Permita que los profesionales involucrados en este caso continúen haciendo su trabajo; estamos trabajando incansablemente y continuaremos haciéndolo hasta que Harley sea llevado a casa y reunido con su familia”, escribieron.

Los padres de Harley se llaman Heather y Marcus Dilly. La foto de perfil de la madre de Harley muestra una vela y el hashtag, #comehomeharleydilly. Heather Dilly escribió que está casada con Marcus Dilly. Ella se describe a sí misma como “Hija, Esposa, Mamá, Tía y Mimi … Para alguna hermana, nunca de sangre, sino siempre de memoria”.

Según Sandusky Register , la madre de Harley publicó un video que ya no es visible en Facebook , diciendo: “¿Todos quieren ver cómo me veo cuando no estoy tomando mis medicamentos para ayudar? ¿Quieres saber cómo es tener un hijo perdido? Me duele. Te hace sentir que no puedes ir pero tienes que continuar. No entiendes. En serio, no sabes cómo se siente “.

La página de Facebook de Marcus Dilly dice que es un camionero en Republic Trash Services que es de Cleveland. En 2015, escribió: “Mi esposa es una gran persona. Ella se encarga de todo y de todos y yo vengo a casa a una casa limpia y buena comida. Se merece abrazos besos y flores con más frecuencia. Te amo Heather Styndl Dilly. ”

Heather Dilly le dijo a la estación ABC de Cleveland WEWS . “Quiero decir, alguien tuvo que haber visto algo. Ves todo en la televisión, ves todos estos programas de crimen y piensas, “oh, eso nunca va a suceder”. Y lo resuelven en una hora. No lleva una hora descubrirlo todo. Te amo Harley, por favor ven a casa. Por favor, yo solo … Te necesitamos, no creo que hayas corrido, pero si lo hiciste por favor, no eres tú “.

Ella agregó: “El escrutinio que viene con eso, nadie te dice cómo vas a ser golpeado y a tu familia. Y el enfoque principal es Harley. Eso es lo más importante. Sabes, todos pueden pensar lo que quieran y está bien”. Pero él está allá afuera en alguna parte, y sabes, son dos semanas y tengo que levantarme todos los días y mirar en esa habitación y él no está allí. Tengo que ver su luz. Ni siquiera voy a dormir en mi propia cama. “Tengo que ir a acostarme en el sofá para asegurarme de que entre”.

Cuando se le preguntó cuándo vio por última vez a su hijo, Heather dijo a la estación de televisión: “No lo vi, hablé con él”, sin explicar más. Ella dijo que su esposo conduce a las 2 a.m. buscando al niño.

En 2015, ella también escribió: “Está bien. No entrará en detalles, pero Harley está aburrida y nosotros, los niños aburridos, nos meteremos en problemas …” Y ese mismo año: “Omg omg omg gran sorpresa para Harley Dilly por su cumpleaños … Digamos que … la vida se está volviendo mucho más ocupada … y me encanta ❤ ”

Harley tenía una página de Facebook, pero no tiene mucho. Un dibujo, una foto de un perro, y no mucho más. Él compartió el número 01 creado con una bandera confederada y una imagen de una escena de videojuego con la palabra “crimen” dibujada, pero esas son publicaciones antiguas.

La policía encontró una imagen de la cámara de vigilancia de Harley, una de las únicas pistas que tuvieron al principio

En LivePD, el detective Ronald Timmons del departamento de policía de Port Clinton, dijo que las autoridades pudieron obtener una imagen de la cámara de vigilancia que muestra a una persona que creen que es Harley cruzando la calle frente a su casa a las 6:08 de la mañana del 20 de diciembre. Ese fue el último avistamiento conocido de Harley.

“Tiene un horario muy particular. Come ciertos alimentos y se baña a veces cuatro o cinco veces al día. Si va a la casa de un amigo, irá a la casa y volverá a bañarse antes de ir a la casa del amigo por el resto del tiempo. día. Se queda en la casa con bastante frecuencia “, dijo Timmons.

Su teléfono celular estaba roto en la residencia cuando se fue, dijo Timmons en LivePD, pero no estaba claro en qué se basaba.

Fue 18 grados cuando se fue con una sudadera delgada y un abrigo fino e hinchado.

El jefe de policía Rob Hickman anteriormente le dijo a ABC13 que sus oficiales fueron llamados a la casa de Dilly en el pasado, pero él no dijo por qué. También dijo que el niño “no se calienta con la gente” rápidamente.

En el pasado, cuando había un conflicto en la residencia, Harley se iba a pasar la noche. Eso no era raro, dijo el jefe en una conferencia de prensa.

“Hemos tenido un par de llamadas allí. Harley estaba molesta por un incidente que ocurrió en casa. Estuvimos involucrados”, dijo el jefe, sin dar más detalles. Dijo que eso sucedió hace un mes.

5. Harley tenía una presencia muy activa en las redes sociales que causaba preocupación

En LivePD, el detective Timmons confirmó que Harley “tiene una gran presencia en las redes sociales. Está en Facebook, Snapchat, Instagram, Reddit, YouTube, Discord, y le gustan los juegos móviles, pero no hubo actividad en nada de eso” desde que desapareció. .

Su video más reciente en YouTube, de 2019, se tituló “RIP Harley Dilly YouTube Channel”. En el video, habla sobre comenzar un nuevo canal de YouTube y deshacerse del viejo después de cuatro años. “Se acabó. Hace 4 años comenzó el canal y hoy lo enterré);” El video dice. Su canal de YouTube está causando preocupación, según Sandusky Register. Un video lo muestra sin camisa. Se llama 1st QnA Come And Join Me, y él da su número de teléfono.

En otro video, informa el periódico, Harley “habla sobre cómo fue acusado de amenazar por organizar a un compañero de escuela en una pelea por la que planeaba vender boletos para que otros pudieran ver al otro niño golpear”.

“Este no es el final. Es solo un nuevo comienzo para un canal que será más grande de lo que puedas imaginar”, dice. El canal de YouTube tiene muchos videos en los que habla a la cámara, vlogs en la escuela, juega Xbox en la cámara, etc. Un video de broma está subtitulado: “Encontramos un cadáver en una pila de rocas abandonadas, no en clickbait”. Ese es de 2018. En un video de 2018, Harley lo subtituló “Llámame al (su número de teléfono)”.

Su nuevo canal de YouTube está lleno de videos de juegos. “Es Black Friday, ¿por qué no transmitir Madden Mobile?” lee uno. “Mírame moler este juego oof”. Está transmitiendo juegos de Madden NFL en los videos.

Por el contrario, su página de Instagram tiene solo 2 publicaciones. Ambos están relacionados con el deporte. “¡Soy un YouTuber que hace miniaturas e introducciones para otros, dame un poco de amor en YouTube y me pega con un seguidor!” el perfil lee.

En YouTube, publicó un video sobre una popular serpentina Etika, cuyo verdadero nombre es Daniel Desmond Amofah. Amofah había subido un video a YouTube titulado “Lo siento”, en el que camina afuera en Nueva York y dice lo que les parece a muchos fanáticos, un último adiós. Su cuerpo fue encontrado más tarde en el río. El video de Harley está etiquetado #prayforetika.

Hace dos meses, Harley comentó sobre un hilo de Reddit llamado Madden Mobile youtubers?

Harley escribió en el hilo: “Mírame, mi nombre es Harley Dilly 2.0”. Otro usuario luego escribió: “Hola basura”. Él escribió: “¿Cómo diablos me encuentras?” El otro usuario respondió: “Encuentro a alguien”. Harley escribió: “Excepto yo, IRL”. El otro usuario escribió: “Estoy listo”, a lo que un segundo usuario agregó: “Todos necesitan relajarse”. Meses después, una persona escribió: “Oye, este niño desapareció hace 11 días”. Puede ver sus publicaciones de Reddit aquí.