La Chilindrina y Édgar Vivar sorprenden besándose: ¿son novios?: FOTO

En septiembre pasado María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, vivió uno de los momentos más difíciles de toda su vida, tras el fallecimiento de su esposo Gabriel Fernández, con quien estuvo casada 48 años. Y aunque la queridísima actriz mexicana ha confesado una y otra vez que el famoso locutor es y será el único hombre en su vida, unas imágenes compartidas por la revista Tvnotas, en las que se observa a la Chilindrina besando en la boca a su amigo y colega Édgar Vivar, encendieron las alarmas sobre una presunta relación amorosa entre ambos.

Y fue la propia mexicana la que hizo frente al tema, con la honestidad que la caracteriza, asegurando que el beso se dio el pasado 22 de diciembre, durante una fiesta de cumpleaños que le organizó su hija Verónica, a la que acudió el actor que daba vida al Señor Barriga, quien la sorprendió con el gesto cariñoso.

“Lo conozco hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, más que un amigo toda la vida lo he sentido parte de mi familia”, dijo la actriz negando que el gesto haya sido de pareja sino de amor de hermanos y parientes y para rematar con su sentido del humor agregó: “nadie nos puede reclamar, estoy viuda y él soltero”.

A María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como 'La Chilindrina', le han vuelto la ganas de vivir, tras el triste fallecimiento de su esposo, por lo que la actriz celebró su cumpleaños con tremendo beso en la boca a #EdgarVivar… #MartesDeTVNotas https://t.co/LcH24hMnpA — Revista TVNotas (@TVNotasmx) January 7, 2020

A pesar de ello la estrella del Chavo del 8 confesó que el detalle de su amigo sí la tomó por sorpresa, pero lo recibió sin ninguna malicia.



“La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”, dijo la estrella de la pantalla chica quien cumplió 69 años.

Cabe recordar que Don Barriga antes de ser amigo de la Chilindrina fue amigo del esposo de la actriz, cuya muerte lo afectó enormemente por la bella amistad que se profesaban y quien ha sobrellevado el duelo estando muy unido con De las Nieves.



El actor, no solamente fue uno de los primeros en manifestar sus sentimientos de pesar ante la pérdida de Fernández, de 85 años, sino que además aseguró que llevaba una hermosa amistad de casi 50 años con el locutor.



“Yo lo conocí a él primero que a María Antonieta, porque mi abuelo era locutor y estaban en la Asociación de Locutores de México, y alguna vez lo conocí allá, y conversé con él y después la vida nos volvió a juntar en (el Chavo del 8). Y luego nació una muy bonita amistad. María Antonieta, Gabriel y yo, hicimos muchos viajes juntos”, confesó el actor, durante el velorio de su amigo en septiembre, en diálogo con Televisa Espectáculos.

El actor Édgar Vivar, quien le dio vida a “Don Barriga” en la serie más popular de la televisión latinoamericana, colgó de paso una bella fotografía de los días en los que nació el amor entre la intérprete de la Chilindrina y el locutor, quien era quien hacía la voz de la entrada del show, presentando a los personajes.

En la imagen se aprecia a María Antonieta, con apenas 20 años y a su fallecido esposo, en sus 30’s sonrientes. Ella estaba sentada sobre las piernas del amor de su vida, con una enorme sonrisa, mientras él se veía con gesto de felicidad.

“Así te recordaré siempre, compadre. Felices y juntos”, comentó Don Barriga en septiembre.