¿Están abiertos los bancos en Martin Luther King Day 2020?

Hoy es el Día de Martin Luther King. Como es un feriado federal no hay correo y algunos bancos se toman el día libre. Si bien la mayoría de los bancos están cerrados, algunos eligen permanecer abiertos, por lo que es mejor consultar con las sucursales locales. La banca en línea y los cajeros automáticos, por supuesto, permanecerán abiertos, aunque las transacciones, como las transferencias, no aparecerán hasta el día siguiente. Los mercados de bolsas de valores de Estados Unidos estarán cerrados para el feriado de Martin Luther King Jr., pero Market Watch informa que los mercados extranjeros trabajarán como de costumbre. El sitio también informa que la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros recomienda no negociar con bonos denominados en dólares estadounidenses en los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón.

Saving Advice informa que el hecho de que los bancos estén abiertos hoy puede ser confuso porque el día libre solo se aplica a los empleados federales y las empresas privadas. Si bien la mayoría de los bancos están cerrados, existen excepciones. Sin embargo, solo porque un banco estuvo abierto el año pasado, no significa que el calendario de vacaciones de este año sea el mismo. Por ejemplo, en años anteriores, TD Bank declaró: “Aunque el día de Martin Luther King Jr. es feriado federal y la mayoría de los bancos cierran sus puertas por el día, no todos lo hacen. TD Bank es una excepción, y sus sucursales permanecen abiertas en el Día de Luther King Jr. Algunos bancos ubicados en otros puntos de venta minorista, como Walmart y tiendas de comestibles, también pueden permanecer abiertos durante el día”.

El año pasado, sin embargo, el calendario de vacaciones de TD Bank informó que el banco, de hecho, estaría cerrado el Día de MLK. Otras fiestas para las que TD Bank permanece abierto son el Día de los Veteranos, el Día de la Raza y el Día de los Presidentes. Citibank, Wells Fargo, Chase y Bank of America están cerrados el día de Martin Luther King.

Además de cerrar los bancos, las escuelas generalmente están cerradas, junto con las bibliotecas, y la eliminación de basura se detiene. La mayoría de las empresas de eliminación de basura no se ejecutarán. Por ejemplo, informes de NYC.gov que su horario de vacaciones incluye el Día de MLK y recomienda que la gente saque su basura después de las 4 p. m. en la noche de las vacaciones, para la recolección que comienza el día siguiente. Para otras comunidades, la eliminación de basura puede no ocurrir hasta el próximo día de ciclo.

En cuanto a los horarios de reciclaje, esto definitivamente depende de su condado. Sin embargo, muchas organizaciones siguen las mismas pautas. Por ejemplo, Minneapolis MN informa que si su recolección de basura o reciclaje cae en o justo después de las vacaciones cuando están cerradas, se recogerá un día tarde. Esto significa que la recolección tendrá lugar al día siguiente. Tampoco hay entrega de correo el día de MLK.

El día de Martin Luther King Jr. siempre cae en el tercer lunes de enero de cada año y es un feriado federal, que marca el cumpleaños de Martin Luther King Jr. El cumpleaños real de King es el 15 de enero de 1929 y fue asesinado el 4 de abril de 1968. . Es famoso como un ministro y activista bautista, que fue un líder importante en el Movimiento por los Derechos Civiles en la historia de nuestra nación. Su discurso más famoso es su discurso “Tengo un sueño”, que pronunció en la Marcha de 1963 en Washington D.C.