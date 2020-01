¿En verdad Ariel Castro se suicidó?: revelan causa de la muerte del criminal

Circunstancias extrañas fueron las que rodearon la muerte de Ariel Castro, quien fue encontrado muerto en su celda aproximadamente un mes después de haber sido sentenciado por el secuestro, violación y tortura de Gina DeJesus, Amanda Berry y Michelle Knight, el 3 de septiembre de 2015.

Castro murió por suicidio y fue encontrado colgado en su celda tras haber sido sentenciado a cadena perpetua más 1,000 años de prisión. Las circunstancias que rodearon su muerte inicialmente llevaron a los investigadores a preguntarse si murió accidentalmente por asfixia autoerótica, pero una investigación concluyó que fue un acto suicida la causa de muerte, según un informe forense.

Ariel Castro fue puesto en constante vigilancia de salud mental cuando fue enviado a la Institución Correccional de Lorain el 2 de agosto de 2013. Pero la razón de la atención de salud mental fue porque Castro estuvo involucrado en un caso de alto perfil, no porque expresara pensamientos suicidas o tuviera un diagnóstico que pudiera indicar una propensión a la ideación suicida, como la depresión. El sujeto le dijo al personal del penal durante su admisión que no estaba experimentando pensamientos suicidas.

“El recluso Castro ingresó a la RDC en la Institución Correccional de Lorain (LorCI) el 2 de agosto de 2013 a las 6:25 p.m.”, dijo el informe. “Castro recibió exámenes de salud mental y médicos iniciales. Le vigilaron constantemente la salud mental debido a su caso de alta notoriedad, no por pensamientos, comportamientos u otras indicaciones suicidas, como la depresión. Fue evaluado nuevamente por un profesional de salud mental los días 3 y 4 de agosto de 2013. El 5 de agosto de 2013 a las 8:43 a.m., fue visto por un profesional de salud mental y se suspendieron las precauciones debido a que no había razones clínicas para ello. Estaba preparado en LorCI para ser transferido a CRC”, agrega el reporte.



El Centro de Apoyo a la Operación del Departamento de Rehabilitación y Corrección completó un informe de revisión posterior a la acción sobre Ariel Castro. El hombre estaba en confinamiento solitario en el momento de su muerte. Las circunstancias que rodearon la muerte de Ariel Castro hicieron que los funcionarios creyeran que pudo haberse ahogado accidentalmente por asfixia. Sin embargo, más tarde se determinó que Castro murió por suicidio, según un informe forense. Castro fue encontrado muerto en su celda, colgado, con los pantalones alrededor de los tobillos y sin ropa interior. Cerca de su cuerpo, se abrió una Biblia en el libro del Apóstol Juan 2 y 3.

“El equipo revisó varias fuentes de información en un intento por determinar la motivación de la muerte autoinfligida porque Castro no dejó ninguna nota de suicidio y no había mostrado previamente ideas suicidas en múltiples niveles de evaluación”, dijo el informe.



Además, tenía fotos de su familia y las arregló en forma de cartulina. Estaba colgado de una bisagra en la ventana de su celda con una sábana envuelta alrededor de su cuello. Llevaba los pantalones y la ropa interior hasta los tobillos. La relevancia de este hallazgo no está clara. Estos hechos, sin embargo, fueron transmitidos a la Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio para considerar la posibilidad de asfixia autoerótica. Ninguna otra observación inmediata sobre la escena condujo a conclusiones sobre la motivación para la muerte autoinfligida”.

Una investigación más tarde determinó que sus pantalones estaban alrededor de sus tobillos porque a menudo se caían, y rara vez usaba ropa interior. Una nota que los funcionarios describieron como una nota de suicidio también se encontró en su celda.

El Centro de Apoyo a la Operación del Departamento de Rehabilitación y Corrección completó un informe de revisión posterior a la acción sobre Ariel Castro. Aunque hubo algunas preguntas sobre si Ariel Castro se suicidó intencionalmente, una investigación determinó que la causa de muerte de Castro fue suicidio por ahorcamiento.