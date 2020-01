Murió Andrew Burkle: ¿cómo murió el hijo del multimillonario Ronald Burkle?

Andrew Burkle, hijo del multimillonario empresario Ronald Burkle, fue encontrado muerto dentro de su casa en Beverly Hills este 6 de enero, en hechos que investiga la policía, según informó People.

El joven tenía 26 años, y tras el fallecimiento, la familia emitió una declaración oficial después de que las autoridades confirmaran que Andrew estaba sin vida.

“Es con el más profundo pesar y tristeza que anunciamos la muerte de Andrew C. Burkle en Beverly Hills, California. Su familia y amigos lo amamos profundamente y lo extrañaremos mucho. Andrew era conocido como un joven lleno de vida y energía empresarial. Todos los que conocieron comentaban sobre su comportamiento humilde y dura manera de trabajar”, dijo la misiva.

La declaración no reveló la causa ni los detalles de la muerte de Andrew. “Si bien la familia aprecia las efusivas muestras de amor y apoyo, piden que se respete la privacidad de la familia durante este momento difícil. No hay más detalles por ahora”, agregaron.

Burkle pasó las recientes vacaciones de Navidad con su familia, que documentó en su Instagram. Su cuenta se hizo privada poco después de la noticia de su muerte.

Ronald Burkle, cuyo patrimonio neto estimado según Forbes es de mil 500 millones de dólares, está divorciado de la madre de Andrew Burkle, Janet Steeper, con quien tiene tres hijos.



Un portavoz de la policía de Beverly Hill dijo que recibió una llamada telefónica sobre un “hombre inconsciente en la cuadra 100 de Spalding Drive”. Cuando llegaron a la escena, “los primeros en responder determinaron que el hombre había fallecido”. La casa de Burkle se encuentra al otro lado de la calle del hotel The Beverly Hilton, donde se celebró la ceremonia de los Globos de Oro 2020 la noche anterior.

Una fuente le dijo a People que se cree que Burkle murió el lunes en su departamento. Su padre, Ronald, de 67 años, corrió al lugar de su hijo mientras la policía aún estaba en la escena. A Burkle le sobreviven su madre, su padre y dos hermanos: John y Carrie.

Burkle era dueño de una compañía de producción con su socio comercial Andrew Alter, llamada In Good Company Films. Según su perfil de IMDB, fue productor asociado de la comedia Airplane Mode de 2019, protagonizada por Jake Paul, Chloe Bridges, Nick Swardson y Amanda Cerny.

Son Of Billionaire Ronald Burkle Found Dead At Age 26 In His Beverly Hills Home | TIME
California billionaire Ronald Burkle's adult son Andrew was found dead, his family told People magazine.

Cuando los Pittsburgh Penguins ganaron la Copa Stanley en 2017, Burkle estaba en el hielo junto a su padre al momento en que el equipo recibió el trofeo del campeonato. Ronald se convirtió en copropietario de la franquicia en 1999 y ayudó a sacar al equipo de la bancarrota. Desde entonces, los pingüinos han ganado tres campeonatos de la Copa Stanley.

Antes de que la página de Instagram de Burkle se hiciera privada después de la noticia de su fallecimiento, el joven había compartido una foto del festejo con un mensaje en honor a su padre.

“Es difícil encontrar palabras para describir a mi papá, pero aquí va. Es una de las personas más inteligentes del mundo, es amable, amoroso e increíblemente generoso. Para aquellos de ustedes que lo conocen, ya saben de lo que estoy hablando. Y para aquellos de ustedes que no lo conocen, espero que tengan a alguien en su vida que haya tenido el mismo impacto que él en la mía. No sería el hombre que soy hoy sin su guía y siempre lo valoraré”, dijo el joven en aquel entonces.