Top 5: Noticias Interesantes del 7 de Enero de 2020

El mundo de las noticias parece no detenerse y este martes dentro de los hechos interesantes que están dando mucho de qué hablar en medios y en redes, asuntos de salud, de amor y hasta metidas de pata, aparecen en los titulares.

Entérate aquí por qué Alicia Machado está en el ojo del huracán, tras sus palabras hacia la hija de Myrka Dellanos, la joven Alexa Dellanos. Asimismo, Jennifer López parece haber soltado la sopa sobre su relación con Álex Rodríguez y te contamos cómo salió el animador Juan Manuel Cortés de su operación en Miami, donde se llevó una tremenda sorpresa.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias interesantes del día, sigue leyendo aquí:

1. Alicia Machado envía fuerte mensaje a hija de Myrka Dellanos

Alicia Machado parece estar marcada por la polémica, y esta vez, en un hecho que ha dado mucho de qué hablar, la ex Miss Universo envió un fuerte mensaje a la hija de la conductora Myrka Dellanos, Alexa Dellanos, que ha dividido opiniones. La venezolana reaccionó a una fotografía de la bella chica compartida por el programa “Suelta la Sopa”, en Instagram, donde se aprecia a Alexa en un diminuto bikini, con el que puso al despliegue todos los procedimientos estéticos a los que se ha sometido para lucir voluptuosa, y la exreina habló de más. “Pobre muchacha, en lo que pise los 40’s no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco se ha ido descubriendo. La manera en la que belleza se está desfigurando me da miedo. Que Dios la bendiga”, comentó la ex Miss Universo recibiendo mensajes de apoyo a su comentario y otros que la criticaron por referirse de semejante manera a la jovencita.



2. Jennifer López asegura que Álex Rodríguez ya es su esposo

Desde que Álex Rodríguez le pidió matrimonio a Jennifer López, hace ya varios meses, los seguidores de la parejita no paran de preguntarse cuándo será la boda de la cantante y el ex pelotero. Y aunque a lo largo del año pasado hubo muchos rumores de matrimonio, la propia cantante pareció soltar la lengua, dando a entender que la antigua estrella de los Yankees ya no es su novio sino su marido. Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Globos de Oro, la Diva de El Bronx dejó ver que A-Rod y ella ya formalizaron su relación, pues se refirió a él como su esposo, lo que encendió las alarmas. “Me siento más bendecida que nunca, con mi familia, con mi esposo, mis hijos y una carrera que siempre había soñado”, dijo la intérprete de “Let’s Get Loud”, al programa de televisión Despierta América, lo que causó revuelo en redes sociales.



3.Juan Manuel Cortés salió muy bien de su cirugía

Este lunes el conductor de televisión Juan Manuel Cortés se sometió a una cirugía, debido a un tumor que tenía y tras ser intervenido, el propio animador del programa Suelta la Sopa explicó que todo salió muy bien. El colombiano, quien fue operado en Miami, colgó en su Instagram un video aún convaleciente, con el que tranquilizó a sus fans, y donde reveló que las cosas eran más serias de lo que pensaba. “La operación fue todo un éxito. Gracias por sus oraciones! No era un solo tumor, ¡resultó que eran siete! Pero gracias a Dios, me los quitaron todos. Fue una operación larga y bastante compleja, pero muy exitosa”, comentó el comunicador en su red social.



4.El tremendo bikinazo de Miss Colombia, Gabriela Tafur

Hace un mes la guapísima Miss Colombia, Gabriela Tafur encantó a millones de seguidores del mundo tras su participación en Miss Universo, donde era la reina archifavorita. Y aunque al final debió conformarse con un cuarto lugar, la guapa modelo compartió en su Instagram una fotografía en bikini con la que más de uno aseguró que Miss Universo se perdió de una reina espectacular. En la instantánea, que está causando revuelo en redes, se aprecia a la guapísima colombiana en un bañador blanco, donde más de uno se preguntó si marcas como Victoria’s Secret o Tommy Hilfiger la llamarán para ser imagen exclusiva.



5. Danna Paola se defiende de insultos de participante

Danna Paola es una de las celebridades mexicanas más queridas, pero durante la más reciente transmisión del reality “La Academia”, la joven fue duramente atacada por los participantes Gibrán y Francely, a quienes, horas más tarde decidió responderles a través de un video compartido en redes sociales. Ya más calmada, la guapa actriz se refirió al penoso momento que vivió y pidió respeto. “Solo una cosita más… con la cabeza más fría, y analizando lo sucedido, (ahora sin es lo último que comento) hay mucha gente que no conoce mi personalidad al 100%, que no conoce mi carrera o que creen que me conocen solo por haberme visto crecer en televisión y en esta industria. He soportado toda mi vida críticas, insultos, buliyng, malos comentarios, machismos, etc…, y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita, y STOP”, dijo la joven, agregando que sabe defenderse. “El que esta noche en el programa, que haya hablado así y me haya defendido de esa manera, para muchos fue muy simpático por la cantidad de memes, pero para otros no tanto, y va de más, pero estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre, pero me he contenido y no sabía cómo expresarme, pero eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me metió mi personaje en la cabeza, porque no es así. La gente que realmente me conoce, sabe que soy muy sincera, y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento”, agregó Danna Paola.