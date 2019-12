Acusan a Rhionna Nichols de matar a su hijo de 1 año: ¿por qué lo hizo?

La muerte de un bebé de apenas 1 año ocurrida en la ciudad de Detroit ha causado rechazo y repudio entre los habitantes de la ciudad estadounidense, por la manera como las autoridades informaron que habría ocurrido el crimen.

La policía de Detroit señaló a la propia madre del niño, identificada como Rhionna Nichols, de 20 años, de ser la responsable de la muerte del niño.

Los primeros datos recopilados por los investigadores, señalan que la joven atacó al bebé luego de que el pequeño tirara un televisor que estaba puesto sobre una mesa, dejándolo inservible.

Tras ocurrido el incidente con el televisor, las autoridades aseguran que la joven madre perdió el control y bastante molesta quiso reprender al pequeño golpeándolo con una zapatilla en la cabeza.

Los análisis forenses encontraron que el cuerpo del bebé presentaba traumas en el cráneo y en diferentes partes del cuerpo.



El diario La Opinión, de Los Ángeles, destacó que el niño no solamente sufrió heridas severas en la cabeza sino además en la clavícula, la pelvis y las costillas.

El periódico Daily Mail aseguró que la mujer acusada le dijo a la policía que se molestó mucho cuando su hijo tumbó el televisor, de pantalla plana.

La mujer, quien no recibió el beneficio de tener libertad bajo fianza, enfrenta cargos de asesinato, abuso infantil en primer grado y tortura.

Kenya Stevenson, tía del menor fallecido manifestó que toda la familia está confundida e impactada con el crimen.



“Es difícil realmente saber que hacer ahora mismo al solo pensar en el hecho que nunca voy a poder cargar a mi sobrino de nuevo”, dijo la mujer en diálogo con el canal de noticias Fox.

La mujer agregó que su familia es de muy bajos recursos, por lo que decidieron abrir una cuenta en GoFund Me para pedir ayuda al público para que puedan juntar los gastos que implica el funeral del bebé.