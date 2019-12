¿Qué pasó con el Papa Benedicto XVI?: ¿está vivo?

Han pasado más de seis años desde aquel febrero del 2013 cuando se anunció que el Papa Benedicto XVI renunciaba a su pontificado, abriendo paso al Papa Francisco, y la nueva serie de Netflix “Los dos Papas” ha puesto de nuevo los ojos sobre el prelado alemán, del que no se volvió a saber mucho.

El show de televisión, que es una mirada al momento en que el Papa Benedicto XVI renunció y una conversación que él y el futuro Papa Francisco tuvieron detrás de los muros del Vaticano antes de que todo sucediera, ha hecho que muchos hoy se pregunten: ¿dónde está el Papa Benedicto hoy?

Durante años después de su inesperada renuncia, el Papa Benedicto vivió en silencio en el Vaticano y aunque ha habido todo tipo de rumores, lo cierto es que hoy, a los 92 años, está vivo, habla más abiertamente y, a veces, crea cierta controversia. En el momento de su renuncia en 2013, el Papa Benedicto dijo que renunciaba porque la vejez estaba haciendo que su salud empeorara.

“Después de haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fortalezas, debido a una edad avanzada, ya no son adecuadas para un ejercicio adecuado del ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, debido a su naturaleza espiritual esencial, debe llevarse a cabo no solo con palabras y hechos, sino también con oración y sufrimiento. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a tantos cambios rápidos, y sacudido por preguntas de profunda relevancia para la vida de fe, a fin de gobernar la corteza de San Pedro y proclamar el Evangelio, son necesarias tanto la fortaleza de la mente como el cuerpo, fortaleza que en los últimos meses, se ha deteriorado en mí en la medida en que he tenido que reconocer mi incapacidad para cumplir adecuadamente el ministerio que se me ha encomendado”, comentó el Papa cuando renunció. “Por esta razón, y consciente de la seriedad de este acto, declaro con total libertad que renuncio al ministerio del Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me confiaron los Cardenales el 19 de abril de 2005…”.

Desde aquel entonces, el Papa Benedicto ha tenido un marcapasos cuya batería había sido reemplazada, pero un portavoz del Vaticano dijo que no estaba sufriendo dolencias específicas en ese momento.

Tras su anuncio el Papa dijo que permanecería “oculto del mundo”, pero aún así hizo declaraciones, vivió en el Vaticano, se reunió con cardenales y habló de vez en cuando. Sin embargo, según CNN, hasta abril de 2019 rara vez dejó su monasterio.

En febrero de 2018, Benedicto escribió una carta en un periódico italiano diciendo que su salud estaba disminuyendo, compartió el New York Daily News. Dijo que estaba listo para su “peregrinación final”.

“Solo puedo decir que con el lento debilitamiento de mis fuerzas físicas, interiormente, estoy en una peregrinación hacia casa”, dijo el prelado.

La gente sobre el Papa dijo que necesitaba ayuda para moverse, pero que todavía estaba mentalmente consciente. Por esa misma época, el hermano de Benedicto, George, dijo a una revista alemana que el pontífice tenía algún tipo de “enfermedad paralizante” que requería usar una silla de ruedas, pero fuentes cercanas negaron ningún tipo de enfermedad neurológica o enfermedad paralizante.

En 2019, parece estar bien y está viajando, entrevistando y escribiendo ensayos. Hoy está en Roma sirviendo como el Papa emérito, informó Irish Examiner.

En abril de 2019, lanzó un ensayo de 6,000 palabras sobre la Iglesia y el escándalo de abuso sexual.

Escribió el ensayo en alemán a mano, comenzando con tres o cuatro páginas durante 10 días y luego agregando más puntos en el transcurso de las semanas, compartió America Magazine. Su secretaria lo escribió en una computadora y él revisó el ensayo, lo editó y lo aprobó.

Según CNN, Benedicto está un poco frágil hoy a la edad de 92 años, pero en general goza de buena salud.

En junio de 2019, Benedicto se sentó para una entrevista y afirmó que Francisco era el único Papa, compartió la revista América. El periodista que lo entrevistó dijo que habló en un susurro, pero que también era lúcido y de pensamiento rápido.

También en junio de 2019, surgieron rumores de que Benedicto sufrió un derrame cerebral, pero el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede dijo que esos rumores eran falsos y que solo tenía “isquemia leve”, informó el Catholic Herald.

En octubre pasado, 13 nuevos cardenales visitaron a Benedicto y Francisco. Benedicto pidió a los cardenales que se mantuvieran fieles al Papa Francisco, compartieron los informes de Roma.