Mohammed Saeed Alshamrani es quien abrió fuego en una base militar en Florida

Mohammed Saeed Alshamrani fue identificado como el tirador activo armado con una pistola que asesinó a tres personas e hirió a ocho más en la Estación Aérea Naval de Pensacola en Florida. Alshamrani fue identificado por primera vez en un tweet del periodista de NBC News Ken Dilanian.

Según Associated Press , el pistolero ha sido identificado como un ciudadano saudita. “Estaba entrenando en aviación “, dijo el comandante de la base en una conferencia de prensa.

Las autoridades no han dicho si están considerando que el tiroteo en Pensacola sea un acto de terrorismo. Sin embargo, la AP informó que las autoridades están investigando si ese es el caso. Según el comandante, quien habló en una conferencia de prensa, la base recibe a estudiantes internacionales para entrenamiento de vuelo. NBC Miami dio su nombre como Mohammed Saeed A Alshamrani, que es el nombre que aparece en una foto de una tarjeta de identificación.

Cuatro personas fallecieron (incluido el sospechoso), y más resultaron heridas cuando empezó el tiroteo el 6 de diciembre de 2019 a las 6:45 a.m., según el sheriff. Dos agentes fueron baleados, uno en el brazo y otro en la pierna, pero se espera que sobrevivan, dijeron las autoridades a los medios.

“Cubrió dos pisos desde ese edificio. Es un poco como una película porque has gastado envolturas de todo”, dijo el comandante del alguacil durante una conferencia de prensa. AP informó que el edificio era el 633.

Fue el segundo tiroteo masivo en una instalación militar en los Estados Unidos en una semana. Un tirador activo llamado Gabriel Romero mató a dos personas en el Astillero Naval de Pearl Harbor. Romero era un suboficial de la Marina de los Estados Unidos. El tiroteo masivo de Pensacola se desarrolló en la mañana del 6 de diciembre de 2019.

También se produjo después de un dramático tiroteo que se apoderó del área de Miami el día anterior cuando dos ladrones secuestraron un camión de UPS y luego participaron en un tiroteo con la policía que dejó a dos personas inocentes muertas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que había hablado con el presidente. “Este es un lugar especial … todos estos valientes guerreros que usan las alas, vienen aquí para el entrenamiento de vuelo. Este es un día oscuro para un gran lugar”. Añadió que “ataca el corazón de la comunidad”, tanto Pensacola como la Marina en general.

“Este día quedará grabado en su memoria por el resto de su vida”, dijo el sheriff del condado de Escambia, David Morgan, sobre el efecto en las familias y la comunidad naval. Pero dijo que la gente podría estar orgullosa de la Marina y la comunidad. “Gracias a Dios por los Estados Unidos de América”, dijo Morgan.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Alshamrani fue un segundo teniente de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita, dice el gobernador de Florida que el gobierno de Arabia Saudita ahora tiene una ‘deuda’ con las víctimas

DeSantis dijo que hay “muchas preguntas sobre este individuo como ciudadano extranjero, como parte de Saudi Air Forece, y luego para entrenarse en nuestro territorio y luego hacer esto”. Dijo que las autoridades están investigando para tratar de responder todas esas preguntas.

“El gobierno de Arabia Saudita necesita mejorar las cosas para estas víctimas, y creo que van a tener una deuda aquí, dado que esta es una de sus personas”.

El gobernador dijo que “obviamente cuando tienes un ciudadano extranjero involucrado, sabes, particularmente en esa parte del mundo, la investigación va a ser diferente a si fuera alguien de una comunidad local”.

Según Associated Press, el sospechoso era “un estudiante de aviación saudita”. CNN informó que el sospechoso era “un miembro del entrenamiento militar de Arabia Saudita en la estación”. El presidente Donald Trump tuiteó que el rey Salman de Arabia Saudita “acaba de llamar para expresar sus sinceras condolencias y dar su simpatiza con las familias y amigos de los guerreros que fueron asesinados y heridos en el ataque que tuvo lugar en Pensacola, Florida “.

Alshamrani era un “miembro de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita”, informó NBC. El New York Times lo identificó como “Segundo teniente Mohammed Saeed Alshamrani”. Metro UK informó que Alshamrani “estaba en Estados Unidos aprendiendo a volar aviones estadounidenses vendidos al ejército de Arabia Saudita”.

El tiroteo sucedió en la Estación Aérea Naval en Pensacola, la mañana del 6 de diciembre de 2019. Luego se reportó que el pistolera había muerto, según el Departamento del Sheriff del Condado de Escambia.

“El tirador activo ha fallecido”, también confirmó la Marina de los EE. UU. En Twitter. El tirador está “confirmado muerto”, escribió el Sheriff del Condado de Escambia en su página de Facebook el 6 de diciembre de 2019. “El ECSO puede confirmar que ya no hay un tirador activo en NAS Pensacola”. Las condiciones de los heridos no fueron reveladas.

A las 6:51 a.m., la llamada salió, según el alguacil del condado de Escambia, quien dijo que no podía revelar todos los detalles porque la investigación estaba en curso. “Quiero asegurarle a nuestra comunidad que la amenaza ha sido negada. Nuestra comunidad está segura en este momento ”, dijo. “Esto me golpea en casa particularmente como miembro militar retirado. Caminar por la escena del crimen fue como estar en el set de una película. Simplemente no esperes que esto suceda en casa “.

Dos oficiales están en el hospital, pero se espera que se recuperen, según el sheriff, quien indicó que uno de sus oficiales derribó al sospechoso.

2.Las autoridades dijeron que el tiroteo masivo empezó en un edificio de aulas y que la base ha entrenado a aviadores extranjeros durante años, incluso durante la Segunda Guerra Mundial

BREAKING: @ECSONews confirms the active shooter at NAS Pensacola is dead. Deputies shot and killed the shooter. Details: https://t.co/YtKgb21izn pic.twitter.com/0vdzpfcCjg — WEAR ABC 3 (@weartv) December 6, 2019

El tiroteo masivo comenzó en el edificio 633, revelaron las autoridades en una conferencia de prensa. El edificio 633 es el hogar del Comando de Escuelas de Aviación Naval. Se encuentra ubicado en 181 Chambers Avenue. Según NBC News, es más común que los oficiales militares extranjeros vengan a la base de Pensacola para entrenarse si son de países “a los que Estados Unidos vende armas”.

El comandante de la base, el Capitán Timothy F. Kinsella Jr., dijo en la conferencia de prensa que “tenemos un servicio de capacitación internacional” y hay estudiantes “de varios países que vienen aquí y aprenden aviación. Se convierten en aviadores navales mientras están aquí. Es algo que hemos estado haciendo durante bastante tiempo. Es con nuestros países socios. Es importante la polinización cruzada y el entrenamiento cruzado que hacemos con nuestros Aliados. Es algo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Teníamos gente de la Royal Air Force que se entrenaba aquí. Siempre ha habido estudiantes internacionales entrenando aquí”.

Kinsella dijo en una conferencia de prensa que “un par de cientos de estudiantes extranjeros” están actualmente en el programa de capacitación. “Este ha sido un día muy, muy difícil para nosotros y nuestras familias, la familia de la Marina aquí”, agregó. “Estoy absolutamente asombrado por la respuesta de nuestros marineros” y las fuerzas del orden público. “Hubo verdadero heroísmo. No podría estar más orgulloso de usar el uniforme que uso”.

Además dijo que las armas no están autorizadas en la base militar. “Esto es parte de nuestro entrenamiento”, dijo Kinsella. “Entrenamos regularmente para escenarios de tiradores activos”. Las condiciones de las personas en el hospital aún no están claras. Sin embargo, al menos otras tres personas han muerto, sin contar al sospechoso. En la conferencia de prensa, las autoridades dijeron que, aunque los oficiales de tiro estarán bien, otras víctimas están en cirugía y su pronóstico no está claro

Puede escuchar el audio del escáner temprano aquí. Comienza alrededor de 22 minutos en el archivo de audio.

https://heavyeditorial.files.wordpress.com/2019/12/scannerpensacola.mp3

“Tenemos varios pacientes en la puerta principal”, dice un oficial en el audio del despacho. El sheriff del condado de Escambia dijo en una conferencia de prensa que, “aunque sea un día oscuro, amigos, esto demuestra quiénes somos. Muestra lo mejor de lo que somos. Cuando uno de nosotros necesita ayuda, todos respondemos “.

3. Tres de los secuestradores del 11 de septiembre compartieron su dirección como si estuvieran en la estación aérea naval de Pensacola

A raíz de los ataques del 11 de septiembre, Newsweek informó que tres de los secuestradores tenían las direcciones en sus licencias de conducir que figuran en NAS Pensacola. El artículo señala que la Estación Aérea Naval de Pensacola es conocida como la “Cuna de la Aviación de la Armada de los Estados Unidos”. Esos tres secuestradores eran todos de nacionalidad saudita.

En total, 15 terroristas del 11 de septiembre fueron ciudadanos saudíes, según CNN. En septiembre de 2019, según la BBC, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que “revelará un nombre clave buscado por las personas que demandan a Arabia Saudita por presunta participación en los ataques del 11 de septiembre”. La Comisión del 11 de septiembre no encontró evidencia de que el gobierno de Arabia Saudita haya financiado a Al Qaeda, informó la BBC. Pero en 2012, se reveló que un ex funcionario del consulado saudí y un presunto oficial de inteligencia saudí estaban siendo investigados por su participación. El nombre de una tercera persona estaba oculto, y ese es el nombre que se busca.

The Navy Times informó en febrero de 2016 que los funcionarios de NAS Pensacola habían aumentado las medidas de seguridad en la base, después de que se sabía que la base estaba “inusualmente abierta” durante años.

El Pensacola News Journal informó en septiembre de 2019 las “nuevas aulas de alto secreto” se habían construido en la base para contrarrestar la amenaza causada por el ciber terrorismo.

“Entristecido al escuchar el horrible tiroteo en la Estación Aérea Naval de Pensacol. Estamos monitoreando la situación. Orando por las víctima y sus familias. Felicitamos a los primeros en responder y por su rápida acción de derribar al tirador. Además de poner a los que están en la base a salvo”, escribió el vicepresidente Mike Pence en Twitter

4. El tiroteo masivo se produce 2 días después de que un miembro de la Marina de los EE. UU. Matara a tiros a 2 personas en Pearl Harbor

Los informes de un tirador activo de Pensacola se produjeron después de que un tirador activo hiriera a tres personas, matando a dos de ellas, en la Base Naval de Pearl Harbor en Hawai. En ese incidente, Vincent Kapoi Jr. (arriba) fue nombrado como una de las víctimas fallecidas. Una segunda víctima fue nombrado como Roldan Agustin, un empleado del astillero.

En el incidente de Pearl Harbor, Gabriel Romero fue identificado como el marinero estadounidense que disparó a tres trabajadores civiles del Departamento de Defensa en el Astillero Naval de Pearl Harbor, matando a dos. Romero, de 22 años, se pegó un tiro. Estaba usando su arma de servicio. Era un submarinista de servicio que se había enfrentado a problemas disciplinarios en el trabajo. Puede leer más sobre ese incidente aquí.

Según su sitio web , NAS Pensacola, ubicado en el condado de Escambia, “emplea a más de 16,000 militares y 7,400 civiles. Esto incluye los principales comandos de los inquilinos: Comando de Escuelas de Aviación Naval, Centro de Entrenamiento Técnico Aéreo Naval, Grupo de Apoyo de Entrenamiento de Aviación Marina 21 y 23, los Ángeles Azules y la sede del Comando de Entrenamiento de Educación Naval, un comando que combina la dirección y el control de toda la educación y entrenamiento de la Marina “.

“#BREAKING: Estamos al tanto de los informes de un posible tirador activo en la Estación Aérea Naval”, escribió la Marina de los EE. UU. En su página de Twitter cuando estalló la noticia del último tiroteo masivo.

CNN llamó a un despachador en la Estación Aérea Naval y le dijeron: “Tenemos una situación activa en este momento”. Hubo una respuesta masiva de aplicación de la ley. “Puedo confirmar que hay un tirador activo en NAS Pensacola y que está sucediendo en este momento”, dijo Amber Southard, portavoz de la oficina del sheriff, a CNN.

NorthEscambia.com reportó que “había una ceremonia para recordar a los caídos de la Segunda Guerra Mundial planificada para las 10 am en el Museo Nacional Naval de Aviación, aunque no hay indicios de que esté relacionada. The Tate High School Vocal Jazz and Wind Ensemble debía actuar, pero aún no estaban en la base cuando estalló el tiroteo masivo, según el sitio de noticias.

5. El congresista de Florida Matt Gaetz ha pedido que el tiroteo sea investigado como un acto de terrorismo

El congresista republicano Matt Gaetz, que representa el distrito donde se encuentra NAS Pensacola, ha pedido que se investigue el tiroteo como un acto de terror. El representante Gaetz le dijo a CNN, “Podemos llamar a esto un acto de terrorismo, no un acto de violencia en el lugar de trabajo”. El comandante de la base, el capitán Kinsella, se ha negado a decir si el incidente será investigado como un acto de terror.

Ha habido tiroteos masivos antes en instalaciones militares.

En 2009, hubo un tiroteo masivo en Fort Hood, Texas, que dejó 13 personas muertas y más de 30 heridas, según The Army Times . El mayor Nidal Hasan fue el tirador. Era psiquiatra del ejército y fue condenado en una corte marcial de 2013. CNN informó en 2014 que Hasan supuestamente había escrito a ISIS pidiendo convertirse en ciudadano del Estado Islámico.